что такое неэффективность рынка - страница 10

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Олег avtomat:

Вот именно! 

На мой взгляд, выражение "неэффективность рынка" - это чушь собачья!

Само явление, называемое эффективностью и неэффективностью, вполне имеет место быть. Вот хороший пример. Но название, как и все названия - не отражает сути явления.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ярые ненавистники эконометрики опять начинают выдумывать свои определения

тогда уж  Эффе́кт (лат. effectus — исполнение, действие, лат. efficio — исполняю, действую) — многозначное слово

Если это термин их эконометрики, тогда все понятно.

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Dmitry Fedoseev:

Если это термин их эконометрики, тогда все понятно.

это из википедии, для того чтобы кто-то смог когда-нибудь понять почему "эффективность" это очень хорошее определение для гипотезы

когда поймете - дайте знать
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Олег avtomat:

в огороде бузина...

Ты хотя бы немножко думай.

понимаю, сочувствую..

 
Олег avtomat:

Да ладно ;)))

А недавние лопнувшие пузыри. Неужели уже забылось?..

А мошенничество руководителей насдак?  Неужели и это уже забылось?..

И примеров тому несть числа... Да ещё и намного более изощрённых. Прогресс же не стоит на месте!  ;)))))))

Говорим о недостатках инфраструктуры, позволяющих присоединиться к процессу третьим лицам, а вы приводите в пример мошеннические схемы. Ну и у кого бузина?))

Давайте определим эффективность через издержки процесса, которые можно монетизировать, качественно улучшив этот процесс.

Если отходы производства А составляют 10% от входного сырья, а отходы производства Б - 20%, то первое эффективнее второго, и эта разница открывает некие возможности. Например, по переработке или утилизации этих отходов, или по поставке предприятию Б более эффективного оборудования. 

Если доставка товаров морским путем при прочих равных стоит N, а по железной дороге - 1.2N, то 0.2N - тот самый зазор, которым можно поживиться, вкладываясь в морские перевозки. 

В истории с Ротшильдом ровно то же самое. Получил информацию раньше других из-за слабости информационного обмена - умело ею воспользовался. Протянули телеграф, потом радио с интернетами - все, лавочка закрылась. Теперь процесс эффективен и рыбы в этом месте больше нет.

Ну очевидно же.

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Aleksey Nikolayev:

В самой этой ветке есть неплохой пример использования неэффективности рынка.) А именно, рынка рекламы ДЦ. Товарищ в очередной раз (ежемесячно) пишет, что участвует в конкурсе (одного и того же ДЦ) и чтобы привлечь к себе и к данному факту внимание, начинает на других ветках писать эмоционально окрашенные сообщения. Народ вовлекается - схема работает.

Как говорили раньше - дёшево и сердито)

Какую же несусветную глупость ты несёшь...

Твой сон разума рождает чудовищ

 

.

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Aleksey Nikolayev:

Вы неплохо работаете с эмоцио, но иногда нужно обращаться к рацио.

И этот твой бред - это твоё рацио???

что такое неэффективность рынка
что такое неэффективность рынка
  • 2020.12.01
  • www.mql5.com
Друзья, помогите разобраться. Периодически слышу в интервью об этих неэффективностях и о том, что они помогают зарабатывать...
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Aleksey Nikolayev:

Обращайтесь, когда у вас появятся какие-либо рациональные доводы, опровергающие данное моё мнение - если вы действительно хотите его опровергнуть, а не пытаетесь лишь задавить меня эмоционально.

На всякий случай добавлю, что не вижу в рекламе ничего плохого. Вполне почтенное занятие.

Никогда я не опускался до этого.

А вот свою задачу я решаю на удобной для этого конкурсной площадке.

Когда поставленная задача будет выполнена, тогда переключусь на Кубок Роббинса. 

(подозреваю, что ты и в этом случае узреешь рекламу, но теперь уже рекламу Кубка Роббинса)

;)))))))))))

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Олег avtomat:

Никогда я не опускался до этого.

А вот свою задачу я решаю на удобной для этого конкурсной площадке.

Когда поставленная задача будет выполнена, тогда переключусь на Кубок Роббинса. 

(подозреваю, что ты и в этом случае узреешь рекламу, но теперь уже рекламу Кубка Роббинса)

;)))))))))))

Леха, наблюдаю за тобой давно и вижу , что конкурсы это у тебя пунктик. Плюс желание вывести форумчан на эмоции, чтобы забанили. Вот твои цели
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