что такое неэффективность рынка - страница 10
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Вот именно!На мой взгляд, выражение "неэффективность рынка" - это чушь собачья!
Само явление, называемое эффективностью и неэффективностью, вполне имеет место быть. Вот хороший пример. Но название, как и все названия - не отражает сути явления.
Ярые ненавистники эконометрики опять начинают выдумывать свои определения
тогда уж Эффе́кт (лат. effectus — исполнение, действие, лат. efficio — исполняю, действую) — многозначное слово
Если это термин их эконометрики, тогда все понятно.
Если это термин их эконометрики, тогда все понятно.
это из википедии, для того чтобы кто-то смог когда-нибудь понять почему "эффективность" это очень хорошее определение для гипотезыкогда поймете - дайте знать
в огороде бузина...
Ты хотя бы немножко думай.
понимаю, сочувствую..
Да ладно ;)))
А недавние лопнувшие пузыри. Неужели уже забылось?..
А мошенничество руководителей насдак? Неужели и это уже забылось?..
И примеров тому несть числа... Да ещё и намного более изощрённых. Прогресс же не стоит на месте! ;)))))))
Говорим о недостатках инфраструктуры, позволяющих присоединиться к процессу третьим лицам, а вы приводите в пример мошеннические схемы. Ну и у кого бузина?))
Давайте определим эффективность через издержки процесса, которые можно монетизировать, качественно улучшив этот процесс.
Если отходы производства А составляют 10% от входного сырья, а отходы производства Б - 20%, то первое эффективнее второго, и эта разница открывает некие возможности. Например, по переработке или утилизации этих отходов, или по поставке предприятию Б более эффективного оборудования.
Если доставка товаров морским путем при прочих равных стоит N, а по железной дороге - 1.2N, то 0.2N - тот самый зазор, которым можно поживиться, вкладываясь в морские перевозки.
В истории с Ротшильдом ровно то же самое. Получил информацию раньше других из-за слабости информационного обмена - умело ею воспользовался. Протянули телеграф, потом радио с интернетами - все, лавочка закрылась. Теперь процесс эффективен и рыбы в этом месте больше нет.
Ну очевидно же.
В самой этой ветке есть неплохой пример использования неэффективности рынка.) А именно, рынка рекламы ДЦ. Товарищ в очередной раз (ежемесячно) пишет, что участвует в конкурсе (одного и того же ДЦ) и чтобы привлечь к себе и к данному факту внимание, начинает на других ветках писать эмоционально окрашенные сообщения. Народ вовлекается - схема работает.
Как говорили раньше - дёшево и сердито)
Какую же несусветную глупость ты несёшь...
Твой сон разума рождает чудовищ
.
Вы неплохо работаете с эмоцио, но иногда нужно обращаться к рацио.
И этот твой бред - это твоё рацио???
Обращайтесь, когда у вас появятся какие-либо рациональные доводы, опровергающие данное моё мнение - если вы действительно хотите его опровергнуть, а не пытаетесь лишь задавить меня эмоционально.
На всякий случай добавлю, что не вижу в рекламе ничего плохого. Вполне почтенное занятие.
Никогда я не опускался до этого.
А вот свою задачу я решаю на удобной для этого конкурсной площадке.
Когда поставленная задача будет выполнена, тогда переключусь на Кубок Роббинса.
(подозреваю, что ты и в этом случае узреешь рекламу, но теперь уже рекламу Кубка Роббинса)
;)))))))))))
Никогда я не опускался до этого.
А вот свою задачу я решаю на удобной для этого конкурсной площадке.
Когда поставленная задача будет выполнена, тогда переключусь на Кубок Роббинса.
(подозреваю, что ты и в этом случае узреешь рекламу, но теперь уже рекламу Кубка Роббинса)
;)))))))))))