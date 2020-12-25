АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2020
09.11.2020
Внимание Фьючерс S&P 500 уже пошел вверх.
Есть предположение , что завтра продолжится рост акций США.
Причем, можем не просто пойти, можем улететь.
APPLE , которую имел честь прикупить на прошлой неделе , уже дала порядка 9%
Видимо старикашка Байден не так страшен как пугали.
p.s
Впереди чистое небо до уровня 3.587 , а дальше чистый космос.
Странная все таки реакция ранка на приход откровенного не рыночника. Хотя в его решениях могут быть популизмы с кратким ростом.
Странная все таки реакция ранка на приход откровенного не рыночника. Хотя в его решениях могут быть популизмы с кратким ростом.
А почему он "нерыночник"?
А почему он "нерыночник"?
Он всю свою жизнь политик-возможно не знает сколько булка хлеба стоит, а Трамп строил свой бизнес, экономику лучше понимает.
Странная все таки реакция ранка на приход откровенного не рыночника. Хотя в его решениях могут быть популизмы с кратким ростом.
Эйфория от выборов и уже приходит осознание того, что рано радовались)
Вот теперь интересный вопрос, как долго будем хаи обновлять.
До формирования кабинета))) Ну тут еще вакцина от ковида может повлияла конечно. Не понятно что сильнее, выборы или успешная клиника вакцины) А этап победы с ковидом конечно индексы вверх потянет.
До формирования кабинета))) Ну тут еще вакцина от ковида может повлияла конечно. Не понятно что сильнее, выборы или успешная клиника вакцины) А этап победы с ковидом конечно индексы вверх потянет.
Все зеленое с утра, сбер геп закрыл - красавец и нефть 43.47 поцеловала.
На ночной сессии S&P500 порвал локальный хай и днем побил 3.587 и техи США порадовали
А завтра или инерция или откат.
С ковидом - в США возможно договореность была под Байдена, он же обещал победить, поди еще при Трампе все разработали и знали.
Видимо да, рояль в кустах.
10.11.2020
Ночью немного вниз , не очень сильно без бодрости.
Мировые индексы практически все в зеленой зоне.
RTSI вчера даже не откатил
Индекс МосБиржи вышел далеко за уровень второй поддержки по Фибоначчи на отметке 50%, и ушел выше верхней линии Боллинджера и 50-дневной скользящей. Индикатор MACD так же показывает «активную покупку». Но мы бы хотели предостеречь инвесторов от поспешных действий. Управление рисками, заключающееся в первую очередь в точном соразмерении размера объема позиции с текущей рыночной ситуацией, позволит вам избежать убытков в случае, если ситуация на фондовых рынках резко изменится.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»
в моменте
Российский фондовый ( часть акций) через призму индикатора объемов
Выбрал график AFLT как вчерашнего лидера , впереди сильный уровень 70, после преодоления и закрепления выше по теханализу предполагает вероятное продолжение роста.
В моменте на утро , крайняя правая колонка показывает в % перевес совершенных реальных операций на рынке ( читаю из ленты).
Ушко, 4-я колонка справа налево показывает перевес по выставленным но не исполненным заявкам ( отложенные ордера) , понятно что ордера могут и снять или добавить.
Вторая колонка слева , зачитанные дивиденды с сайта ( доход ру )
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09.11.2020
Внимание Фьючерс S&P 500 уже пошел вверх.
Есть предположение , что завтра продолжится рост акций США.
Причем, можем не просто пойти, можем улететь.
APPLE , которую имел честь прикупить на прошлой неделе , уже дала порядка 9%
Видимо старикашка Байден не так страшен как пугали.
p.s
Впереди чистое небо до уровня 3.587 , а дальше чистый космос.