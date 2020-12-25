АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2020

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09.11.2020

Внимание Фьючерс  S&P 500 уже пошел вверх.

Есть предположение , что завтра продолжится рост акций США.

Причем, можем не просто пойти, можем улететь.

APPLE , которую имел честь прикупить на прошлой неделе , уже дала порядка 9%

Видимо старикашка Байден не так страшен как пугали.


p.s

Впереди чистое небо до уровня 3.587 , а дальше чистый космос.


 
Yuriy Zaytsev:

09.11.2020

Внимание Фьючерс  S&P 500 уже пошел вверх.

Есть предположение , что завтра продолжится рост акций США.

Причем, можем не просто пойти, можем улететь.

APPLE , которую имел честь прикупить на прошлой неделе , уже дала порядка 9%

Видимо старикашка Байден не так страшен как пугали.


p.s

Впереди чистое небо до уровня 3.587 , а дальше чистый космос.


Странная все таки реакция ранка на приход откровенного не рыночника. Хотя в его решениях могут быть популизмы с кратким ростом.

 
Valeriy Yastremskiy:

Странная все таки реакция ранка на приход откровенного не рыночника. Хотя в его решениях могут быть популизмы с кратким ростом.

А почему он "нерыночник"?

 
denis.eremin:

А почему он "нерыночник"?

Он всю свою жизнь политик-возможно не знает сколько булка хлеба стоит, а Трамп строил свой бизнес, экономику лучше понимает.

 
Вот теперь интересный вопрос, как долго будем хаи обновлять.
 
Valeriy Yastremskiy:

Странная все таки реакция ранка на приход откровенного не рыночника. Хотя в его решениях могут быть популизмы с кратким ростом.

Эйфория от выборов и уже приходит осознание того, что рано радовались)

 
Yuriy Zaytsev:
Вот теперь интересный вопрос, как долго будем хаи обновлять.

До формирования кабинета))) Ну тут еще вакцина от ковида может повлияла конечно. Не понятно что сильнее, выборы или успешная клиника вакцины) А этап победы с ковидом конечно индексы вверх потянет.

 
Valeriy Yastremskiy:

До формирования кабинета))) Ну тут еще вакцина от ковида может повлияла конечно. Не понятно что сильнее, выборы или успешная клиника вакцины) А этап победы с ковидом конечно индексы вверх потянет.

Все зеленое с утра, сбер геп закрыл - красавец и нефть 43.47 поцеловала.

На ночной сессии S&P500 порвал локальный хай и днем  побил 3.587 и техи США порадовали

А завтра или  инерция или откат.

С ковидом - в США возможно договореность была под Байдена, он же обещал победить, поди еще при Трампе все разработали и знали.
 
Yuriy Zaytsev:


С ковидом - в США возможно договореность была под Байдена, он же обещал победить, поди еще при Трампе все разработали и знали.

Видимо да, рояль в кустах.

 

10.11.2020

Ночью немного вниз , не очень сильно без бодрости.


Мировые индексы практически все в зеленой зоне.


RTSI вчера даже не откатил

Индекс МосБиржи вышел далеко за уровень второй поддержки по Фибоначчи на отметке 50%, и ушел выше верхней линии Боллинджера и 50-дневной скользящей. Индикатор MACD так же показывает «активную покупку». Но мы бы хотели предостеречь инвесторов от поспешных действий. Управление рисками, заключающееся в первую очередь в точном соразмерении размера объема позиции с текущей рыночной ситуацией, позволит вам избежать убытков в случае, если ситуация на фондовых рынках резко изменится.

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»


в моменте


 



 

Российский фондовый ( часть акций) через призму индикатора объемов

Выбрал график AFLT как вчерашнего лидера , впереди сильный уровень 70, после преодоления и закрепления выше по теханализу предполагает вероятное продолжение роста.

В моменте на утро , крайняя правая колонка показывает в % перевес совершенных реальных операций на рынке ( читаю из ленты).

Ушко, 4-я колонка справа налево показывает перевес по выставленным но не исполненным заявкам ( отложенные ордера) , понятно что ордера могут и снять или добавить.

Вторая колонка слева , зачитанные дивиденды с сайта ( доход ру )


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