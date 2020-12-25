АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2020 - страница 4

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Yuriy Zaytsev:
MAIL растет на ожиданиях. Есть ожидание что будет пробой  2333 и затем 2439 и 2448 

Мыло сбер одинаково будут вести. Мыло меньше конечно, но не однородностью структур похожи.

А санкции конечно токсичны, это их целевая)

 
Valeriy Yastremskiy:

Мыло сбер одинаково будут вести. Мыло меньше конечно, но не однородностью структур похожи.

А санкции конечно токсичны, это их целевая)

Маил зажигает , включили в индекс , Альросу исключили 
 

Ралли Санта-Клауса

https://au.finance.yahoo.com/news/santa-rally-christmas-011019457.html

61% surge: What the 'Santa rally' means for stocks
61% surge: What the 'Santa rally' means for stocks
  • 2020.11.25
  • au.finance.yahoo.com
If you haven’t already heard, the Dow Jones has broken past the 30,000-point mark for the first time in history. Global stock markets have come a long way since the March crash: since then, most indices have been on a bull run, buoyed by hopes of a coronavirus vaccine as well as Joe Biden’s election win. You can expect the good news to keep...
 
Yuriy Zaytsev:
Маил зажигает , включили в индекс , Альросу исключили 

алроса мутные, отчетность не понятна, в руководстве не понятки... ну и однородность актива в кризис может быть токсична. вроде похоже на золото, но не золотой актив.

 

30.11.2020

Смею предположить что часть акций США  с самого утра рванет вниз


 
Yuriy Zaytsev:

30.11.2020

Смею предположить что часть акций США  с самого утра рванет вниз


а с чего ты взял?

 
Тесла рулит, 1)произодство процветает, владеть Тесла - это вопрос престижа, как иметь Айфон, 2)21 декабря Теслу включат в индекс S@P500, что обязывает покупать ее инвестиционные фонды, а это источник постоянных денежных вливаний в Акции, 3)Маск провел делистинг акции, уменьшил цену в 5 раз, на максимуме было 2300 за акции, и цена росла, так что для текущих покупателей - 2300 это ориентир роста.
 
Sergey Lazarenko:

а с чего ты взял?

с индекса

 
Sergey Lazarenko:
Тесла рулит, 1)произодство процветает, владеть Тесла - это вопрос престижа, как иметь Айфон, 2)21 декабря Теслу включат в индекс S@P500, что обязывает покупать ее инвестиционные фонды, а это источник постоянных денежных вливаний в Акции, 3)Маск провел делистинг акции, уменьшил цену в 5 раз, на максимуме было 2300 за акции, и цена росла, так что для текущих покупателей - 2300 это ориентир роста.

Это как?

 
denis.eremin:

Это как?

чего как? Покупай значит, вверх полетит

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