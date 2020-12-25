АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2020 - страница 4
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MAIL растет на ожиданиях. Есть ожидание что будет пробой 2333 и затем 2439 и 2448
Мыло сбер одинаково будут вести. Мыло меньше конечно, но не однородностью структур похожи.
А санкции конечно токсичны, это их целевая)
Мыло сбер одинаково будут вести. Мыло меньше конечно, но не однородностью структур похожи.
А санкции конечно токсичны, это их целевая)
Ралли Санта-Клауса
https://au.finance.yahoo.com/news/santa-rally-christmas-011019457.html
Маил зажигает , включили в индекс , Альросу исключили
алроса мутные, отчетность не понятна, в руководстве не понятки... ну и однородность актива в кризис может быть токсична. вроде похоже на золото, но не золотой актив.
30.11.2020
Смею предположить что часть акций США с самого утра рванет вниз
30.11.2020
Смею предположить что часть акций США с самого утра рванет вниз
а с чего ты взял?
а с чего ты взял?
с индекса
Тесла рулит, 1)произодство процветает, владеть Тесла - это вопрос престижа, как иметь Айфон, 2)21 декабря Теслу включат в индекс S@P500, что обязывает покупать ее инвестиционные фонды, а это источник постоянных денежных вливаний в Акции, 3)Маск провел делистинг акции, уменьшил цену в 5 раз, на максимуме было 2300 за акции, и цена росла, так что для текущих покупателей - 2300 это ориентир роста.
Это как?
Это как?
чего как? Покупай значит, вверх полетит