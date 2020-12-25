АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2020 - страница 2
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Investing.com – И вот, казалось, 3600 п. по S&P 500 уже в кармане – вот они, рукой потрогать. Но сегодня на рынке смельчаков, готовых на это поставить, не нашлось, фьючерс на S&P 500 погулял в коридоре 3540-3570 п., а с открытием торгов по основному инструменту и вовсе ушел в пике – к 21.00 МСК он был уже ниже 3530 п. Экономическая статистика сегодня так себе. Промышленное производство в Евросоюзе в сентябре опять упало – да и в августе, в общем, толком не росло. В США в октябре плохо росли цены. Число первичных заявок на пособие по безработице продолжает снижаться, но до сих пор превышает 700 тыс. в неделю – тогда как в обычное время лишь ненамного превышало 200 тыс.
На нефтяной рынок тоже пришли не лучшие новости: запасы сырой нефти в США на прошлой неделе вместо ожидавшегося снижения более чем на 900 тыс. баррелей, наоборот, выросли на 4,3 млн баррелей. Коммерческие запасы в Кушинге, правда, снизились – но тоже лишь на 0,5 млн вместо предполагавшихся 1,5 млн баррелей. Тем не менее, фьючерс на баррель Brent по состоянию на 21.00 МСК остается в плюсе на 0,7%, борьба продолжается выше $44.
«После новости о появлении вакцины крупные фонды рассматривают вероятность снятия локдаунов и перетока средств в бумаги циклических секторов экономики – в том числе в нефтяную отрасль. Соответственно, идет отток средств из акций компаний, бывших бенефициарами пандемии. За полторы недели короткие позиции закрыты – этот фактор роста исчерпан – поэтому, вероятно, на фондовом рынке нас ждет боковик и, возможно, некоторая фиксация прибыли, – говорит начальник отдела дилинговых операций «Ланта-Банка» Роман Ермаков. – Возвращаются старые проблемы: опять растет напряженность в отношении Китая, так что причин расти нет. Тем более, что за новостью о создании вакцины сразу следуют вопросы, когда же конкретно ее начнут применять и удастся ли наконец остановить пандемию. Конечно, не стоит забывать о традиционном “рождественском ралли”, но оно пока не гарантировано».
В России все просто отлично. Годовое снижение ВВП в III квартале составило всего 3,6%, а не 4,5%. Тема санкций поутихла, поэтому к ней было решено вернуться самим: после решения Евросоюза по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального мячик оказался на нашей стороне, и его оперативно вернули. «Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отметив, что виноватой в отравлении Алексея Навального могла быть сама Германия. Кого конкретно планируется отравить в отместку, дипломат не уточнил.
Индекс МосБиржи сегодня вырос на 0,36%, индекс РТС – на 0,38%. Рубль в течение дня пытался укрепляться и уходил ниже 77 за доллар, но к 21.00 МСК курс вернулся к уровню предыдущего закрытия и даже немного подрос до 77,2 руб.
Отток капитала ставит дальнейшую судьбу российской валюты под вопрос: «Данные ЦБ по платежному балансу за октябрь подтвердили, что ускорение оттока капитала частного сектора ($8,9 млрд) перевесило сохраняющийся профицит текущего счета ($5.8 млрд), что лишь частично было компенсировано продажами валюты со стороны ЦБ», – отмечает директор по инвестициям «Локо Инвест» Дмитрий Полевой.
Тем не менее, при некоторых условиях нельзя исключать реванша. «Для России рост привлекательности активов “старой экономики” выигрышен, и мы можем после небольшой коррекции увидеть продолжение роста в акциях сырьевых компаний. Постоим на этих уровнях – и в декабре покажем еще 10-15% роста. Новых санкций со стороны США не стоит ждать раньше вступления Байдена в должность, то есть реально этот вопрос станет актуален к концу I квартала следующего года, – рассуждает Роман Ермаков. – Рубль до конца года может укрепиться до 74 за доллар. Раньше под Новый Год много ездили за границу, а в этом году связанного с этим оттока валюты не будет, и основные выплаты по внешнему долгу тоже прошли. Однако рассчитывать на быстрое или более сильное укрепление вряд ли стоит».
(Текст подготовил Даниил Желобанов)
14.11.2020
Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 1,20%
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и финансов.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 1,20%, достигнув 6-месячного максимума, индекс S&P 500 поднялся на 1,19%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,88%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO), которые подорожали на 2,71 п. (7,00%), закрывшись на отметке в 41,38. Котировки Boeing Co (NYSE:BA) выросли на 8,63 п. (4,88%), завершив торги на уровне 185,35. Бумаги Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) выросли в цене на 1,66 п. (4,07%), закрывшись на отметке 42,43.
Лидерами падения стали акции McDonald’s Corporation (NYSE:MCD), цена которых упала на 0,64 п. (0,30%), завершив сессию на отметке 212,43. Акции Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) поднялись на 0,42 п. (0,17%), закрывшись на уровне 249,00, а Apple Inc (NASDAQ:AAPL) снизились в цене на 0,09 п. (0,08%) и завершили торги на отметке 119,12.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Nordstrom Inc (NYSE:JWN), которые подорожали на 10,04% до отметки 17,27, Host Hotels & Resorts Inc (NYSE:HST), которые набрали 8,48%, закрывшись на уровне 13,24, а также акции MGM Resorts International (NYSE:MGM), которые повысились на 8,23%, завершив сессию на отметке 25,64.
Лидерами падения стали акции Cincinnati Financial Corporation (NASDAQ:CINF), которые снизились в цене на 5,34%, закрывшись на отметке 78,56. Акции компании MarketAxess Holdings Inc (NASDAQ:MKTX) потеряли 2,25% и завершили сессию на уровне 522,77. Котировки NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) снизились в цене на 1,58% до отметки 529,74.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Urovant Sciences (NASDAQ:UROV), которые подорожали на 93,48% до отметки 16,02, Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd (NASDAQ:APWC), которые набрали 53,03%, закрывшись на уровне 2,020, а также акции National Holdings (NASDAQ:NHLD), которые повысились на 45,94%, завершив сессию на отметке 2,720.
Лидерами падения стали акции Shift Technologies, Inc. (NASDAQ:SFT), которые снизились в цене на 26,64%, закрывшись на отметке 7,25. Акции компании Allied Healthcare Products Inc (NASDAQ:AHPI) потеряли 24,94% и завершили сессию на уровне 5,900. Котировки TOMI Environmental Solutions Inc (NASDAQ:TOMZ) снизились в цене на 25,41% до отметки 4,9600.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2382) превысило количество закрывшихся в минусе (513), а котировки 62 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2066 компаний подорожали, 723 снизились, a 56 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Urovant Sciences (NASDAQ:UROV) выросли до исторического максимума, поднявшись на 93,48%, 7,74 п., и завершили торги на отметке 16,02. Котировки акций Shift Technologies, Inc. (NASDAQ:SFT) упали до исторического минимума, подешевев на 26,64%, 2,63 п., и завершили торги на отметке 7,25.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 9,27% до отметки 23.00, достигнув нового месячного минимума.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,67%, или 12,50, достигнув отметки $1.885,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре снизились на 2,16%, или 0,89, до $40,23 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в январе подешевели на 1,68%, или 0,73, до отметки $42,80 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,25% до 1,1834, а котировки USD/JPY упали на 0,49%, достигнув отметки 104,61.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,24% до 92,735.
Yuriy Zaytsev: все это пока предварительная реакция. А вообще, пока не будет официального результата выборов в США. Возможны разные варианты. Сейчас вроде Байден впереди, но у Трампа то-же не все потеряно. И в некоторых штатах, уже отменяют левые голоса. Так что пока наблюдаем за их цирком, под названием, демократические выборы США.
Всего вчера суды отклонили 7 (семь) исков команды Трампа о якобы нарушениях во время выборов. Юристы Трампа не смогли предоставить судам ни одного факта фальсификаций.
Наблюдаем за их цирком. Все равно пока официально Байден не станет президентом, все возможно в их болоте. И такое уже было.
📈Продажи 3M $MMM за 3 месяца в октябре выросли на 3% г/г до $2,9 млрд
⚠️👀 ЗА КАКИМИ ОТЧЕТАМИ СЛЕДИТЬ С 16 ПО 20 НОЯБРЯ
▪️Понедельник 16 Ноября
☀️JDcom $JD 15-25
☀️Tyson Foods $TSN 15-30
☀️Palo Alto Networks $PANW 15-30
☀️Sohu $SOHU
☀️Aecom $ACM 14-55
🌙Baidu $BIDU 00-30
🌙Joyy $YY 02-30
🌙America's Car-Mart $CRMT 00-25
▪️Вторник 17 Ноября
☀️Walmart $WMT 15-00
☀️Home Depot $HD 14-00
☀️Aramark Holdings $ARMK 14-30
🌙Nio $NIO 00-15
▪️Среда 18 Ноября
☀️Target $TGT 14-30
☀️Lowe’s $LOW 14-00
☀️TJX $TJX 15-50
🌙Nvidia $NVDA 00-20
🌙Bilibili $BILI 03-00
🌙Copart $CPRT 01-55
🌙L Brands $LB 00-15
🌙Sonos $SONO 00-05
🌙Keysight Technologies $KEYS 00-05
🌙Jack IN The Box $JACK 00-05
▪️Четверг 19 Ноября
☀️Macy’s $M 14-55
☀️BJ's Wholesale Club $BJ 15-15
☀️Netease $NTES 00-30
☀️Brady $BRC 15-00
🌙Workday $WDAY 00-00
🌙Intuit $INTU 00-00
🌙Williams-Sonoma $WSM 00-15
🌙Ross Stores $ROST 00-00
▪️Пятница 20 Ноября
☀️Foot Locker $FL 14-45
☀️Hibbett Sports $HIBB 14-30
☀️Helmerich & Payne $HP 14-00
16.11.2020
Фьючерс S&P500 уже стартовал, похоже опять идем вверх.
8:00 3.610,12 +28,12 +0,79%
9:33 3.615,12 +33,12 +0,92%
а что там с Диснеем, я не совсем понял, кто в курсе? Показатели вниз, акции вверх)
Очень большой процент оборота приходил от парков развлечений. С началом карантина Дисней нес большие убытки.
Вакцина подарила надежду.
Все на этом растут, кто потерял от пандемии