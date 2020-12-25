АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2020 - страница 2

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Yuriy Zaytsev:

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Investing.com – И вот, казалось, 3600 п. по S&P 500 уже в кармане – вот они, рукой потрогать. Но сегодня на рынке смельчаков, готовых на это поставить, не нашлось, фьючерс на S&P 500 погулял в коридоре 3540-3570 п., а с открытием торгов по основному инструменту и вовсе ушел в пике – к 21.00 МСК он был уже ниже 3530 п. Экономическая статистика сегодня так себе. Промышленное производство в Евросоюзе в сентябре опять упало – да и в августе, в общем, толком не росло. В США в октябре плохо росли цены. Число первичных заявок на пособие по безработице продолжает снижаться, но до сих пор превышает 700 тыс. в неделю – тогда как в обычное время лишь ненамного превышало 200 тыс.

На нефтяной рынок тоже пришли не лучшие новости: запасы сырой нефти в США на прошлой неделе вместо ожидавшегося снижения  более чем на 900 тыс. баррелей, наоборот, выросли на 4,3 млн баррелей. Коммерческие запасы в Кушинге, правда, снизились – но тоже лишь на 0,5 млн вместо предполагавшихся 1,5 млн баррелей. Тем не менее, фьючерс на баррель Brent по состоянию на 21.00 МСК остается в плюсе на 0,7%, борьба продолжается выше $44.

«После новости о появлении вакцины крупные фонды рассматривают вероятность снятия локдаунов и перетока средств в бумаги циклических секторов экономики – в  том числе в нефтяную отрасль. Соответственно, идет отток средств из акций компаний, бывших бенефициарами пандемии. За полторы недели короткие позиции закрыты – этот фактор роста исчерпан – поэтому, вероятно, на фондовом рынке нас ждет боковик и, возможно, некоторая фиксация прибыли, – говорит начальник отдела дилинговых операций «Ланта-Банка» Роман Ермаков. – Возвращаются старые проблемы: опять растет напряженность в отношении Китая, так что причин расти нет. Тем более, что за новостью о создании вакцины сразу следуют вопросы, когда же конкретно ее начнут применять и удастся ли наконец остановить пандемию. Конечно, не стоит забывать о традиционном “рождественском ралли”, но оно пока не гарантировано».

В России все просто отлично. Годовое снижение ВВП в III квартале составило всего 3,6%, а не 4,5%. Тема санкций поутихла, поэтому к ней было решено вернуться самим: после решения Евросоюза по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального мячик оказался на нашей стороне, и его оперативно вернули. «Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отметив, что виноватой в отравлении Алексея Навального могла быть сама Германия. Кого конкретно планируется отравить в отместку, дипломат не уточнил.

Индекс МосБиржи сегодня вырос на 0,36%, индекс РТС – на 0,38%. Рубль в течение дня пытался укрепляться и уходил ниже 77 за доллар, но  к 21.00 МСК курс вернулся к уровню предыдущего закрытия и даже немного подрос до 77,2 руб.

Отток капитала ставит дальнейшую судьбу российской валюты под вопрос: «Данные ЦБ по платежному балансу за октябрь подтвердили, что ускорение оттока капитала частного сектора ($8,9 млрд) перевесило сохраняющийся профицит текущего счета ($5.8 млрд), что лишь частично было компенсировано продажами валюты со стороны ЦБ», – отмечает директор по инвестициям «Локо Инвест» Дмитрий Полевой.

Тем не менее, при некоторых условиях нельзя исключать реванша. «Для России рост привлекательности активов “старой экономики” выигрышен, и мы можем после небольшой коррекции увидеть продолжение роста в акциях сырьевых компаний. Постоим на этих уровнях – и в декабре покажем еще 10-15% роста. Новых санкций со стороны США не стоит ждать раньше вступления Байдена в должность, то есть реально этот вопрос станет актуален к концу I квартала следующего года, – рассуждает Роман Ермаков. – Рубль до конца года может укрепиться до 74 за доллар. Раньше под Новый Год много ездили за границу, а в этом году связанного с этим оттока валюты не будет, и основные выплаты по внешнему долгу тоже прошли. Однако рассчитывать на быстрое или более сильное укрепление вряд ли стоит».

(Текст подготовил Даниил Желобанов)

Цена на Фьючерс на нефть Brent – Investing.com
Цена на Фьючерс на нефть Brent – Investing.com
  • ru.investing.com
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14.11.2020

Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 1,20%

Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и финансов.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 1,20%, достигнув 6-месячного максимума, индекс S&P 500 поднялся на 1,19%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,88%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO), которые подорожали на 2,71 п. (7,00%), закрывшись на отметке в 41,38. Котировки Boeing Co (NYSE:BA) выросли на 8,63 п. (4,88%), завершив торги на уровне 185,35. Бумаги Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) выросли в цене на 1,66 п. (4,07%), закрывшись на отметке 42,43.

Лидерами падения стали акции McDonald’s Corporation (NYSE:MCD), цена которых упала на 0,64 п. (0,30%), завершив сессию на отметке 212,43. Акции Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) поднялись на 0,42 п. (0,17%), закрывшись на уровне 249,00, а Apple Inc (NASDAQ:AAPL) снизились в цене на 0,09 п. (0,08%) и завершили торги на отметке 119,12.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Nordstrom Inc (NYSE:JWN), которые подорожали на 10,04% до отметки 17,27, Host Hotels & Resorts Inc (NYSE:HST), которые набрали 8,48%, закрывшись на уровне 13,24, а также акции MGM Resorts International (NYSE:MGM), которые повысились на 8,23%, завершив сессию на отметке 25,64.

Лидерами падения стали акции Cincinnati Financial Corporation (NASDAQ:CINF), которые снизились в цене на 5,34%, закрывшись на отметке 78,56. Акции компании MarketAxess Holdings Inc (NASDAQ:MKTX) потеряли 2,25% и завершили сессию на уровне 522,77. Котировки NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) снизились в цене на 1,58% до отметки 529,74.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Urovant Sciences (NASDAQ:UROV), которые подорожали на 93,48% до отметки 16,02, Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd (NASDAQ:APWC), которые набрали 53,03%, закрывшись на уровне 2,020, а также акции National Holdings (NASDAQ:NHLD), которые повысились на 45,94%, завершив сессию на отметке 2,720.

Лидерами падения стали акции Shift Technologies, Inc. (NASDAQ:SFT), которые снизились в цене на 26,64%, закрывшись на отметке 7,25. Акции компании Allied Healthcare Products Inc (NASDAQ:AHPI) потеряли 24,94% и завершили сессию на уровне 5,900. Котировки TOMI Environmental Solutions Inc (NASDAQ:TOMZ) снизились в цене на 25,41% до отметки 4,9600.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2382) превысило количество закрывшихся в минусе (513), а котировки 62 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2066 компаний подорожали, 723 снизились, a 56 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Urovant Sciences (NASDAQ:UROV) выросли до исторического максимума, поднявшись на 93,48%, 7,74 п., и завершили торги на отметке 16,02. Котировки акций Shift Technologies, Inc. (NASDAQ:SFT) упали до исторического минимума, подешевев на 26,64%, 2,63 п., и завершили торги на отметке 7,25.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 9,27% до отметки 23.00, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,67%, или 12,50, достигнув отметки $1.885,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре снизились на 2,16%, или 0,89, до $40,23 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в январе подешевели на 1,68%, или 0,73, до отметки $42,80 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,25% до 1,1834, а котировки USD/JPY упали на 0,49%, достигнув отметки 104,61.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,24% до 92,735.


 
Yuriy Zaytsev: все это пока предварительная реакция. А вообще, пока не будет официального результата выборов в США. Возможны разные варианты. Сейчас вроде Байден впереди, но у Трампа то-же не все потеряно. И в некоторых штатах, уже отменяют левые голоса. Так что пока наблюдаем за их цирком, под названием, демократические выборы США.
 
Konstantin Nikitin:
Yuriy Zaytsev: все это пока предварительная реакция. А вообще, пока не будет официального результата выборов в США. Возможны разные варианты. Сейчас вроде Байден впереди, но у Трампа то-же не все потеряно. И в некоторых штатах, уже отменяют левые голоса. Так что пока наблюдаем за их цирком, под названием, демократические выборы США.
Всего вчера суды отклонили 7 (семь) исков команды Трампа о якобы нарушениях во время выборов. Юристы Трампа не смогли предоставить судам ни одного факта фальсификаций.
 
denis.eremin:
Всего вчера суды отклонили 7 (семь) исков команды Трампа о якобы нарушениях во время выборов. Юристы Трампа не смогли предоставить судам ни одного факта фальсификаций.

Наблюдаем за их цирком. Все равно пока официально Байден не станет президентом, все возможно в их болоте. И такое уже было.

 

📈Продажи 3M $MMM за 3 месяца в октябре выросли на 3% г/г до $2,9 млрд

⚠️👀 ЗА КАКИМИ ОТЧЕТАМИ СЛЕДИТЬ С 16 ПО 20 НОЯБРЯ


▪️Понедельник 16 Ноября

☀️JDcom $JD 15-25

☀️Tyson Foods $TSN 15-30

☀️Palo Alto Networks $PANW 15-30

☀️Sohu $SOHU 

☀️Aecom $ACM 14-55 

🌙Baidu $BIDU 00-30

🌙Joyy $YY 02-30

🌙America's Car-Mart $CRMT 00-25


▪️Вторник 17 Ноября

☀️Walmart $WMT 15-00

☀️Home Depot $HD 14-00

☀️Aramark Holdings $ARMK 14-30

🌙Nio $NIO 00-15


▪️Среда 18 Ноября

☀️Target $TGT 14-30

☀️Lowe’s $LOW 14-00

☀️TJX $TJX 15-50

🌙Nvidia $NVDA 00-20

🌙Bilibili $BILI 03-00

🌙Copart $CPRT 01-55

🌙L Brands $LB 00-15

🌙Sonos $SONO 00-05

🌙Keysight Technologies $KEYS 00-05

🌙Jack IN The Box $JACK 00-05


▪️Четверг 19 Ноября

☀️Macy’s $M 14-55

☀️BJ's Wholesale Club $BJ 15-15

☀️Netease $NTES 00-30

☀️Brady $BRC 15-00

🌙Workday $WDAY 00-00

🌙Intuit $INTU 00-00

🌙Williams-Sonoma $WSM 00-15

🌙Ross Stores $ROST 00-00


▪️Пятница 20 Ноября

☀️Foot Locker $FL 14-45

☀️Hibbett Sports $HIBB 14-30

☀️Helmerich & Payne $HP 14-00


 

16.11.2020

Фьючерс S&P500 уже стартовал,  похоже опять идем вверх.

  S&P 500 Дек. '20 3.600,12 3.601,25 3.586,88 +18,37 +0,51% 02:09:17


   8:00  3.610,12 +28,12 +0,79%

   9:33  3.615,12 +33,12 +0,92%

 
а что там с Диснеем, я не совсем понял, кто в курсе? Показатели вниз, акции вверх)
 
Aleksey Mavrin:
а что там с Диснеем, я не совсем понял, кто в курсе? Показатели вниз, акции вверх)

Очень большой процент оборота приходил от парков развлечений. С началом карантина Дисней нес большие убытки.

Вакцина подарила надежду.

Все на этом растут, кто потерял от пандемии

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