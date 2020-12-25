АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2020 - страница 5

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Sergey Lazarenko:

чего как? Покупай значит, вверх полетит

Индексные ETF-фонды не обязаны покупать акции ВСЕХ компаний, входящих в базу индекса.

Чаще всего индексные фонды занимаются индексным арбитражом

 
Sergey Lazarenko:
Тесла рулит, 1)произодство процветает, владеть Тесла - это вопрос престижа, как иметь Айфон, 2)21 декабря Теслу включат в индекс S@P500, что обязывает покупать ее инвестиционные фонды, а это источник постоянных денежных вливаний в Акции, 3)Маск провел делистинг акции, уменьшил цену в 5 раз, на максимуме было 2300 за акции, и цена росла, так что для текущих покупателей - 2300 это ориентир роста.

Продажи упали во всех секторах, даже черная пятница была как никогда, ковид сделал своё дело, short)

 
Тут Детский мир аж на 10% вырос. Говорят, что Altus Capital намерен купить акции ритейлера по 160 руб. за бумагу.
 
Vitalii Ananev:
Тут Детский мир аж на 10% вырос. Говорят, что Altus Capital намерен купить акции ритейлера по 160 руб. за бумагу.

🔥❗️🇷🇺#DSKY #инсайдер #мир

Совет директоров Детского Мира и Менеджмент Компании  не вели никаких предварительных обсуждений с Altus о возможной сделке с акциями Компании, не запрашивали от нее никаких предложений и не имеют никакой информации о намерениях и взглядах Altus в отношении Компании и доли в капитале Компании, которую она планирует приобрести. Менеджмент и Совет директоров будет предоставлять общественности дополнительную информацию об этой ситуации в должное время, как только у Компании появится дополнительная информация.  


от 150 в шорт вошли некоторые особо прозорливые перцы 


самя крупная покупка за день 

3389255963  18:45:23  ДетскийМир [МБ ФР: Т+ Акции и ДР]    140,20     23 358     32 747 916,00     Купля

3389255963 18:45:23 DSKY [TQBR] 140.2 32747900 BUY 23358


но суммарно,  объем продаж  больше


4,444,001,582.600001 SELL
4,220,583,469.4000125 BUY
 
Yuriy Zaytsev:

30.11.2020

Смею предположить что часть акций США  с самого утра рванет вниз


В целом большая часть прошла вниз

 

S&P 500 - Buy


 
VVT:

Продажи упали во всех секторах, даже черная пятница была как никогда, ковид сделал своё дело, short)

зацени, где ты продал, интересно

 
Александр:

S&P 500 - Buy


***на твоем скрине не видать, от слова вообще, не можешь чтоли покачественнее скрин делать?

 
VVT:

Неудачно вошёл, но пока как то так)

это что такое? ты зачем рисунок режешь? Из МТ скрин кидай, хорошее качество

 
Sergey Lazarenko:

это что такое? ты зачем рисунок режешь? Из МТ скрин кидай, хорошее качество

Зачем? Ты спросил где вошёл, я показал, ну и достаточно)

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