АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2020 - страница 5
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чего как? Покупай значит, вверх полетит
Индексные ETF-фонды не обязаны покупать акции ВСЕХ компаний, входящих в базу индекса.
Чаще всего индексные фонды занимаются индексным арбитражом
Тесла рулит, 1)произодство процветает, владеть Тесла - это вопрос престижа, как иметь Айфон, 2)21 декабря Теслу включат в индекс S@P500, что обязывает покупать ее инвестиционные фонды, а это источник постоянных денежных вливаний в Акции, 3)Маск провел делистинг акции, уменьшил цену в 5 раз, на максимуме было 2300 за акции, и цена росла, так что для текущих покупателей - 2300 это ориентир роста.
Продажи упали во всех секторах, даже черная пятница была как никогда, ковид сделал своё дело, short)
Тут Детский мир аж на 10% вырос. Говорят, что Altus Capital намерен купить акции ритейлера по 160 руб. за бумагу.
🔥❗️🇷🇺#DSKY #инсайдер #мир
Совет директоров Детского Мира и Менеджмент Компании не вели никаких предварительных обсуждений с Altus о возможной сделке с акциями Компании, не запрашивали от нее никаких предложений и не имеют никакой информации о намерениях и взглядах Altus в отношении Компании и доли в капитале Компании, которую она планирует приобрести. Менеджмент и Совет директоров будет предоставлять общественности дополнительную информацию об этой ситуации в должное время, как только у Компании появится дополнительная информация.
от 150 в шорт вошли некоторые особо прозорливые перцы
самя крупная покупка за день
3389255963 18:45:23 ДетскийМир [МБ ФР: Т+ Акции и ДР] 140,20 23 358 32 747 916,00 Купля
но суммарно, объем продаж больше
30.11.2020
Смею предположить что часть акций США с самого утра рванет вниз
В целом большая часть прошла вниз
S&P 500 - Buy
Продажи упали во всех секторах, даже черная пятница была как никогда, ковид сделал своё дело, short)
зацени, где ты продал, интересно
S&P 500 - Buy
***на твоем скрине не видать, от слова вообще, не можешь чтоли покачественнее скрин делать?
Неудачно вошёл, но пока как то так)
это что такое? ты зачем рисунок режешь? Из МТ скрин кидай, хорошее качество
это что такое? ты зачем рисунок режешь? Из МТ скрин кидай, хорошее качество
Зачем? Ты спросил где вошёл, я показал, ну и достаточно)