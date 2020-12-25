АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2020 - страница 6

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VVT:

Зачем? Ты спросил где вошёл, я показал, ну и достаточно)

ты про Теслу говорил вообще-то, ***лапшу вешать?

 
Sergey Lazarenko:

ты про Теслу говорил вообще-то, ***лапшу вешать?

... даже и не вспоминал я про Теслу)))

 
Александр:

S&P 500 - Buy


Красивая сделка. 

 

По Боингу :

Nov-18-20 Upgrade Robert W. Baird Neutral → Outperform $165 → $306


 

Что по рублю на первую половину 2021-го ?  

2021

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