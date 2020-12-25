АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2020 - страница 6
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Зачем? Ты спросил где вошёл, я показал, ну и достаточно)
ты про Теслу говорил вообще-то, ***лапшу вешать?
ты про Теслу говорил вообще-то, ***лапшу вешать?
... даже и не вспоминал я про Теслу)))
S&P 500 - Buy
Красивая сделка.
По Боингу :
Nov-18-20 Upgrade Robert W. Baird Neutral → Outperform $165 → $306
Что по рублю на первую половину 2021-го ?