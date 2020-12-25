АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2020 - страница 3
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20.11.2020
Есть вероятность утреннего движения вниз по части акций
С 1 января 2021 года в РФ с купонов по облигациям нужно будет платить налог 13 %.
Гособлигации до января 21 года налог 0% после 13%.
Корпоративные облигации выпуска до 2017 года до января 21 года 13% после 13% ни чего не поменяется.
С 1 января 2021 года в РФ с купонов по облигациям нужно будет платить налог 13 %.
Гособлигации до января 21 года налог 0% после 13%.
Корпоративные облигации выпуска до 2017 года до января 21 года 13% после 13% ни чего не поменяется.
когда то дивидендный уровень 9%. Уравнивают. привлекательность для инвестиций просто жвах... А для не резидентов 15%
Добрый день!
На какой бирже/платформе есть возможность прикупить акции американской компании " Sundance Strategies Inc" ?
Просто интересуюсь.
Мосбиржа анонсировала, что с марта 2021 года на срочном и валютном рынке торги будут открываться с 7:00.
https://www.moex.com/msn/morning-session
24.11.2020
Ох и жаркий был вчера день!
На бычьем рынке, входить в шорт опасно, но зачем то входят.
можно украсить чей то интерьер, скорее всего трейдера быка, особенно позорно будет лежать где то на кухне а не в гостиной из красного дерева.
А ведь в 2 ночи фьючерс S$P500 предупреждал медведей что это будет день не для них!
26.11.2020
Сегодня тихий день у хозяев рынка отдых
СБЕРБАНК вчера пробил 250 - путь к 260-270 открыт
26.11.2020
Сегодня тихий день у хозяев рынка отдых
СБЕРБАНК вчера пробил 250 - путь к 260-270 открыт
сбер будет расти до первого прокола на экополяне своей. мамутовские активы зло по мне. политика грефа синкрозию не вызывает, но токсичные активы появятся.
сбер будет расти до первого прокола на экополяне своей. мамутовские активы зло по мне. политика грефа синкрозию не вызывает, но токсичные активы появятся.
Ощущение что ему ничего не мешает расти, и кажется теперь горизонт 260-270 открыт.
Есть только опасения политического характера , возможно он резко упадет, когда один очень большой но добрый и седовласый мальчик , с красивым именем Байден наконец то возьмет в руки штурвал и решит проучить другого мальчика, начав меряться письками, включит какие нибудь очень мощные санкции.