АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2020 - страница 3

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20.11.2020

Есть вероятность утреннего движения вниз по части акций

 

С 1 января 2021 года в РФ с купонов по облигациям нужно будет платить налог 13 %. 


Гособлигации до января 21 года налог 0% после 13%.

Корпоративные облигации выпуска до 2017 года до января 21 года 13% после 13% ни чего не поменяется.

Корпоративные облигации выпуска после 2017 года если купон не превышает ставку ЦБ более чем на 5% до января 21 года 0% (если превышал то налог был на часть купона),  после января 21 года 13% без всяких условий.

 
Vitalii Ananev:

С 1 января 2021 года в РФ с купонов по облигациям нужно будет платить налог 13 %. 


Гособлигации до января 21 года налог 0% после 13%.

Корпоративные облигации выпуска до 2017 года до января 21 года 13% после 13% ни чего не поменяется.

Корпоративные облигации выпуска после 2017 года если купон не превышает ставку ЦБ более чем на 5% до января 21 года 0% (если превышал то налог был на часть купона),  после января 21 года 13% без всяких условий.

когда то дивидендный уровень 9%. Уравнивают. привлекательность для инвестиций просто жвах... А для не резидентов 15% 

 

Добрый день!

На какой бирже/платформе есть возможность прикупить акции американской  компании " Sundance Strategies Inc" ?

Просто интересуюсь.

 

Мосбиржа анонсировала, что с марта 2021 года на срочном и валютном рынке торги будут открываться с 7:00.

https://www.moex.com/msn/morning-session

Московская Биржа - Ранние торги
Московская Биржа - Ранние торги
  • www.moex.com
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24.11.2020

Ох и жаркий был вчера день!

На бычьем рынке, входить в шорт опасно, но зачем то входят.



можно украсить чей то интерьер, скорее всего трейдера быка, особенно позорно будет лежать где то на кухне а не в гостиной из красного дерева.



А ведь в 2 ночи фьючерс S$P500 предупреждал медведей что это будет день не для них!


 

26.11.2020

Сегодня тихий день у  хозяев рынка  отдых

СБЕРБАНК вчера пробил 250 - путь к 260-270 открыт

 
Yuriy Zaytsev:

26.11.2020

Сегодня тихий день у  хозяев рынка  отдых

СБЕРБАНК вчера пробил 250 - путь к 260-270 открыт

сбер будет расти до первого прокола на экополяне своей. мамутовские активы зло по мне. политика грефа синкрозию не вызывает, но токсичные активы появятся.

 
Valeriy Yastremskiy:

сбер будет расти до первого прокола на экополяне своей. мамутовские активы зло по мне. политика грефа синкрозию не вызывает, но токсичные активы появятся.

Ощущение что ему ничего не мешает расти, и кажется теперь горизонт 260-270 открыт.

Есть только опасения политического характера , возможно он резко упадет, когда один очень большой  но добрый и седовласый мальчик , с красивым именем  Байден наконец то возьмет в руки штурвал и решит проучить другого мальчика,  начав меряться письками, включит какие нибудь очень мощные санкции.

 
MAIL растет на ожиданиях. Есть ожидание что будет пробой  2333 и затем 2439 и 2448 
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