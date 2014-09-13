Портфель из сигналов сервиса "Сигналы" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если имеется в виду вот эта картинка...:
//---
...то видно, что в прошлом были подобные периоды и у подписчика есть возможность прийти к выводу, что подобные периоды могут повториться.
Имеется ввиду вот это: https://www.mql5.com/ru/forum/35469/page4#comment_1064569
О втором сигнале я вдогонку спросил.
Лично я считаю, что рейтинг надо строить только за период мониторинга и только за ограниченный период истории.
Имеется ввиду вот это: https://www.mql5.com/ru/forum/35469/page4#comment_1064569
О втором сигнале я вдогонку спросил.
Лично я считаю, что рейтинг надо строить только за период мониторинга и только за ограниченный период истории.
Не пытайтесь искать во всём злой умысел. Это не конструктивно.
2.3% прибыли при 30% просадке Вы называете хорошим результатом?
История - историей, но текущий результат - не ах-ти. Речь, ведь, не идёт про сигнал с витрины, речь идёт о верхушке витрины!
PS.
Тут уже были предложения использовать для подсчета рейтинга не всю историю счета, а только последние месяцы. Почему МК против такого подхода?
А чего его искать, когда он просто рвется наружу?
Прирост не 2.3%, а 938% - не нужно в третий раз делать вид, что вы не видите вкладку:
Мы сделали все, чтобы дать детальнейшую статистику по каждому сигналу и отранжировать в достойном виде. Дело каждого трейдера самостоятельно выбрать из списка наиболее подходящие.
Про "тут были предложения": задача сервиса - показать общую/единую картину доходностей, а не идти на поводу частных желаний конкретных авторов вытащить наверх свой сигнал, придумывая отдельные, оптимизирующие их сигнал условия.
А чего его искать, когда он просто рвется наружу?
Прирост не 2.3%, а 938% - не нужно в третий раз делать вид, что вы не видите вкладку:
Мы сделали все, чтобы дать детальнейшую статистику по каждому сигналу и отранжировать в достойном виде. Дело каждого трейдера самостоятельно выбрать из списка наиболее подходящие.
Про "тут были предложения": задача сервиса - показать общую/единую картину доходностей, а не идти на поводу частных желаний конкретных авторов вытащить наверх свой сигнал, придумывая отдельные, оптимизирующие их сигнал условия.
Ренат, это были Ваши слова:
Кроме того, даже в 2014 году за 8 месяцев на показанном вами участке была достигнута доходность в 2.3%, что тоже немало.
Так, я и говорю, что за 2014 год просадка была порядка 30% (это хорошо видно на графике), Вы же продолжаете видеть во мне врага.
Хорошо, вопрос закрыт. Коль у вас нет желания услышать собеседника, вы и не услышите.
Хорошо, вопрос закрыт. Коль у вас нет желания услышать собеседника, вы и не услышите.
Вопрос был прокомментирован с моей стороны с предоставлением доводов и статистики.
Ваша попытка показать, что сигналы отранжированы ошибочно, провалилась. И не надо делать вид, что "вас не слышали". Я все слышал, понимал и знал что и для чего вы делали. Путем скрытия реальной статистики и показа вырванного куска вы пытались показать ошибочность.
Теперь вопрос закрыт.
papaklass,
Я понимаю, что вы пытаетесь в каждое место влезть с популисткой критикой, дай только малейший повод.
Но тут тема закрыта. Человек осознанно скрывал всю существуюшую статистику, показывал кусочек и пытался манипулировать. Он делал это осознанно.
Про ваш популизм с "люди реагируют на одну цифру": на первой же странице сигнала показан график доходности, включающий доходность каждого месяца (кликабельно, график разворачивается для конкретного месяца), масса статистической информации и тд. Вы тоже пытаетесь извратить ситуацию осознанно.
Вот один прекрасный популист Джон Керри доводит вашу мысль до пронзительного финала: «В Америке у вас есть свобода быть глупым»Вы ведь именно в этом направлении идете. По пути провозглашения права на тупость.
Ренат, я даже и не надеялся, что Вы меня услышите.
Насчет Америке, вообще промолчу.