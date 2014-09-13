Портфель из сигналов сервиса "Сигналы" - страница 5

tol64:

Если имеется в виду вот эта картинка...:

 

...то видно, что в прошлом были подобные периоды и у подписчика есть возможность прийти к выводу, что подобные периоды могут повториться.

 

Имеется ввиду вот это: https://www.mql5.com/ru/forum/35469/page4#comment_1064569

 

О втором сигнале я вдогонку спросил.

Лично я считаю, что рейтинг надо строить только за период мониторинга и только за ограниченный период истории.  

 
Contender:

Если так делать, то на вершине рейтинга будут всегда очень рискованные сигналы, а сейчас есть хоть какое-то приближение к "золотой середине".
 
Contender:

Не пытайтесь искать во всём злой умысел. Это не конструктивно.

2.3% прибыли при 30% просадке Вы называете хорошим результатом?

История - историей, но текущий результат - не ах-ти.  Речь, ведь, не идёт про сигнал с витрины, речь идёт о верхушке витрины!

PS.

Тут уже были предложения использовать для подсчета рейтинга не всю историю счета, а только последние месяцы. Почему МК против такого подхода?

А чего его искать, когда он просто рвется наружу?

Прирост не 2.3%, а 938% - не нужно в третий раз делать вид, что вы не видите вкладку:

Мы сделали все, чтобы дать детальнейшую статистику по каждому сигналу и отранжировать в достойном виде. Дело каждого трейдера самостоятельно выбрать из списка наиболее подходящие.

Про "тут были предложения": задача сервиса - показать общую/единую картину доходностей, а не идти на поводу частных желаний конкретных авторов вытащить наверх свой сигнал, придумывая отдельные, оптимизирующие их сигнал условия.

 
Ренат, это были Ваши слова:

Кроме того, даже в 2014 году за 8 месяцев на показанном вами участке была достигнута доходность в 2.3%, что тоже немало. 

 Так, я и говорю, что за 2014 год просадка была порядка 30% (это хорошо видно на графике), Вы же продолжаете видеть во мне врага.

Хорошо, вопрос закрыт. Коль у вас нет желания услышать собеседника, вы и не услышите.

 
Вопрос был прокомментирован с моей стороны с предоставлением доводов и статистики.

Ваша попытка показать, что сигналы отранжированы ошибочно, провалилась. И не надо делать вид, что "вас не слышали". Я все слышал, понимал и знал что и для чего вы делали. Путем скрытия реальной статистики и показа вырванного куска вы пытались показать ошибочность.

Теперь вопрос закрыт.

 

papaklass,

Я понимаю, что вы пытаетесь в каждое место влезть с популисткой критикой, дай только малейший повод.

Но тут тема закрыта. Человек осознанно скрывал всю существуюшую статистику, показывал кусочек и пытался манипулировать. Он делал это осознанно.

Про ваш популизм с "люди реагируют на одну цифру":  на первой же странице сигнала показан график доходности, включающий доходность каждого месяца (кликабельно, график разворачивается для конкретного месяца), масса статистической информации и тд. Вы тоже пытаетесь извратить ситуацию осознанно.


Вот один прекрасный популист Джон Керри доводит вашу мысль до пронзительного финала: «В Америке у вас есть свобода быть глупым»

«Мы живем с идеями политической и религиозной толерантности, идеями политической свободы и политической толерантности ко всем возможным точкам зрения, мы буквально дышим ими.

Люди иногда спрашивают нас, почему Верховный суд позволяет той или иной группе граждан устраивать марш, даже если их лозунги оскорбляют других людей. Причиной этому является свобода, свобода слова.

В Америке у вас есть право на глупость, а также право на то, чтобы расстаться с кем-нибудь, если вам этого захочется. Я думаю, что это одно из наших достоинств»

Вы ведь именно в этом направлении идете. По пути провозглашения права на тупость.
papaklass:

 Ренат, я даже и не надеялся, что Вы меня услышите.

Насчет Америке, вообще промолчу. 

Правильно, не для меня же писали, а на публику работали.
