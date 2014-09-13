Портфель из сигналов сервиса "Сигналы"

Хочу составить портфель из сигналов сервиса "Сигналы", столкнулся с проблемами:

1) до невозможности неудобно что для использования 1 сигнала нужен !отдельный! счет ... а если у меня этих сигналов скажем штук 20 это мне каждый вечер сидеть и оформлять заявки на перевод средств между счетами для балансировки портфеля ? 

2) нельзя повысить торговый риск, можно только понизить ... а разве это не мое личное дело с каким риском я торгую ?

!НО! Данная проблема легко решается (яж програмист), но требует ретрансляцию сигналов на 1 счет (реальный) с кучи демо счетов с которых осуществляется получение сигналов.

 

!ВОПРОС! я никому не передаю и не продаю эти сигналы, и вообще использую их по прямому назначению без злого умысла .... но немного запутался в условиях лицензионного соглашения и не знаю могу ли я так поступать.

 писал об этом в теме FAQ, писал в сервисдеск, службы поддержки на MQL5 нету, ответе хоть кто нибудь :'(

 
dattestar:

Хочу составить портфель из сигналов сервиса "Сигналы", столкнулся с проблемами:  Да,хорошая идея (да и проблемы не хилые)

1) до невозможности неудобно что для использования 1 сигнала нужен !отдельный! счет ... а если у меня этих сигналов скажем штук 20 это мне каждый вечер сидеть и оформлять заявки на перевод средств между счетами для балансировки портфеля ?     Всё удобно ! (а будет ещё лучше)  Мы тут целой толпой ,народных умельцев, за полтора года кровушки Метаквотам вдоволь попили. Люди в очереди стояли - что бы каждый свою лепту внести, в это благое дело (причём каждый со своей правотой :)   всё, поздняк метаться :)

 

2) нельзя повысить торговый риск, можно только понизить ... а разве это не мое личное дело с каким риском я торгую ?  Нет не ваше дело ,а дело многих товарищей, которые уже по сливали свои депозиты от незнания и жажды наживы - а потом сопли слёзы,во всём виноват провайдер сигнала становится. А если подумать как инвестор (это профессия такая)  то получается  провайдер сигнала с подписчиком в одной лодке  плывут навстречу профиту :)

!НО! Данная проблема легко решается (яж програмист), но требует ретрансляцию сигналов на 1 счет (реальный) с кучи демо счетов с которых осуществляется получение сигналов.  Нет нельзя Если легко - так решайте,мы тоже, уже давно бабло лопатой гребём - никак выгрести не можем, для (яж программиста) это времени много не займёт (с) 

 

!ВОПРОС! я никому не передаю и не продаю эти сигналы, и вообще использую их по прямому назначению без злого умысла    Этого никто пока не знает :).... но немного запутался в условиях лицензионного соглашения и не знаю могу ли я так поступать.

 писал об этом в теме FAQ, писал в сервисдеск, службы поддержки на MQL5 нету, ответе хоть кто нибудь :'(                    

PS. Удачи в исследованиях  

 
server:

Ответ на вопрос должен быть "да" или "нет", его вы не дали, и вы не представитель MQ, до свиданья товарищ.

ЗЫ я уже давно сделал и отладил программный комплекс для ловли сигналов балансировки портфеля расчета рисков лотов и прочего в автоматическом режиме с последующим залитием этого добра на единый счет (не на продажу и не для трансляций), вопрос лишь в том могу ли я его применить, и как вы саркастически подметили, сделать это было легко. 

 
dattestar:

Приветствую

Вы будите зарабатывать - используя сервис сигналов  во множественном числе ,при этом не платя сервису 

И таких как вы много  

 
server:

Ну так сервис же не против множественного использования, если я использую 1 счет на 1 сигнал, так в чем же будет разница ...

в условиях сервиса же сказано что сигналов я могу поиметь сколько душе угодно, но ограничение 1-1 сделано для того чтобы не путать подписчиков, так вот я уверен что я не запутаюсь (смешно да), да и как я понял это ещё связано с тех. стороной сервиса которая основывается на синхронизации аккаунта целиком, таким образом что она просто не может выполнить массовое копирование. 

(все ещё жду ответа представителей MQ) 

 
dattestar:

1. Внимательно читаем правила сервиса "Сигналы". Кратко - 1 счёт=1 сигнал. Это ПРАВИЛО. Оно не будет изменяться.

2. Это так-же правило сервиса "Сигналы". Кратко - максимальная загрузка = 95%. Это ПРАВИЛО. Оно не будет изменяться.

 

dattestar:

Пока другим не раздаете и не продаете, вы ничего не нарушаете.
 

Урааа, в сервисдеске ответили: 


 
чтож, по ходу эксперемента буду отписыватся =) конечно мониторить сигнал немогу и небуду, но буду отписывать просадки, эквити там, количество провайдеров в портфеле, доходность и пр.
 
dattestar:
"Почем опиум для народа" - поделитесь. Сбор сигналов  бесплатных, как я понял, на отдельные демо-счета, а потом уже с них на общий счет и хорошие будут компенсировать плохие, а если все хорошие - то гребем лопатой и грузим вагонами - так что ли???!!!!!!!! такой портфель из 10 лучших сигналов по -моему на MMCSI предлагают с доходом10% на круг... но без посредников то поболе будет...и будет видна разница - ждем комментов хотя бы коротких как пошел процесс))

 
chipo:

"Почем опиум для народа" - поделитесь. Сбор сигналов  бесплатных, как я понял, на отдельные демо-счета, а потом уже с них на общий счет и хорошие будут компенсировать плохие, а если все хорошие - то гребем лопатой и грузим вагонами - так что ли???!!!!!!!! такой портфель из 10 лучших сигналов по -моему на MMCSI предлагают с доходом10% на круг... но без посредников то поболе будет...и будет видна разница - ждем комментов хотя бы коротких как пошел процесс))

если все будет нормально то платные сигналы тоже можно использовать, из расчета если подписка будет стоить дешевле чем 30% от их предпологаемой доходности
