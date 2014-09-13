Портфель из сигналов сервиса "Сигналы"
Хочу составить портфель из сигналов сервиса "Сигналы", столкнулся с проблемами: Да,хорошая идея (да и проблемы не хилые)
1) до невозможности неудобно что для использования 1 сигнала нужен !отдельный! счет ... а если у меня этих сигналов скажем штук 20 это мне каждый вечер сидеть и оформлять заявки на перевод средств между счетами для балансировки портфеля ? Всё удобно ! (а будет ещё лучше) Мы тут целой толпой ,народных умельцев, за полтора года кровушки Метаквотам вдоволь попили. Люди в очереди стояли - что бы каждый свою лепту внести, в это благое дело (причём каждый со своей правотой :) всё, поздняк метаться :)
2) нельзя повысить торговый риск, можно только понизить ... а разве это не мое личное дело с каким риском я торгую ? Нет не ваше дело ,а дело многих товарищей, которые уже по сливали свои депозиты от незнания и жажды наживы - а потом сопли слёзы,во всём виноват провайдер сигнала становится. А если подумать как инвестор (это профессия такая) то получается провайдер сигнала с подписчиком в одной лодке плывут навстречу профиту :)
!НО! Данная проблема легко решается (яж програмист), но требует ретрансляцию сигналов на 1 счет (реальный) с кучи демо счетов с которых осуществляется получение сигналов. Нет нельзя Если легко - так решайте,мы тоже, уже давно бабло лопатой гребём - никак выгрести не можем, для (яж программиста) это времени много не займёт (с)
!ВОПРОС! я никому не передаю и не продаю эти сигналы, и вообще использую их по прямому назначению без злого умысла Этого никто пока не знает :).... но немного запутался в условиях лицензионного соглашения и не знаю могу ли я так поступать.
писал об этом в теме FAQ, писал в сервисдеск, службы поддержки на MQL5 нету, ответе хоть кто нибудь :'(
PS. Удачи в исследованиях
Ответ на вопрос должен быть "да" или "нет", его вы не дали, и вы не представитель MQ, до свиданья товарищ.
ЗЫ я уже давно сделал и отладил программный комплекс для ловли сигналов балансировки портфеля расчета рисков лотов и прочего в автоматическом режиме с последующим залитием этого добра на единый счет (не на продажу и не для трансляций), вопрос лишь в том могу ли я его применить, и как вы саркастически подметили, сделать это было легко.
Ответ на вопрос должен быть "да" или "нет", его вы не дали, и вы не представитель MQ, до свиданья товарищ.
ЗЫ я уже давно сделал и отладил программный комплекс для ловли сигналов балансировки портфеля расчета рисков лотов и прочего в автоматическом режиме с последующим залитием этого добра на единый счет (не на продажу и не для трансляций), вопрос лишь в том могу ли я его применить, и как вы саркастически подметили, сделать это было легко.
Приветствую
Вы будите зарабатывать - используя сервис сигналов во множественном числе ,при этом не платя сервису
И таких как вы много
Приветствую
Вы будите зарабатывать - используя сервис сигналов во множественном числе ,при этом не платя сервису
И таких как вы много
Ну так сервис же не против множественного использования, если я использую 1 счет на 1 сигнал, так в чем же будет разница ...
в условиях сервиса же сказано что сигналов я могу поиметь сколько душе угодно, но ограничение 1-1 сделано для того чтобы не путать подписчиков, так вот я уверен что я не запутаюсь (смешно да), да и как я понял это ещё связано с тех. стороной сервиса которая основывается на синхронизации аккаунта целиком, таким образом что она просто не может выполнить массовое копирование.
(все ещё жду ответа представителей MQ)
1. Внимательно читаем правила сервиса "Сигналы". Кратко - 1 счёт=1 сигнал. Это ПРАВИЛО. Оно не будет изменяться.
2. Это так-же правило сервиса "Сигналы". Кратко - максимальная загрузка = 95%. Это ПРАВИЛО. Оно не будет изменяться.
dattestar:
но немного запутался в условиях лицензионного соглашения и не знаю могу ли я так поступать.
чтож, по ходу эксперемента буду отписыватся =) конечно мониторить сигнал немогу и небуду, но буду отписывать просадки, эквити там, количество провайдеров в портфеле, доходность и пр.
"Почем опиум для народа" - поделитесь. Сбор сигналов бесплатных, как я понял, на отдельные демо-счета, а потом уже с них на общий счет и хорошие будут компенсировать плохие, а если все хорошие - то гребем лопатой и грузим вагонами - так что ли???!!!!!!!! такой портфель из 10 лучших сигналов по -моему на MMCSI предлагают с доходом10% на круг... но без посредников то поболе будет...и будет видна разница - ждем комментов хотя бы коротких как пошел процесс))
"Почем опиум для народа" - поделитесь. Сбор сигналов бесплатных, как я понял, на отдельные демо-счета, а потом уже с них на общий счет и хорошие будут компенсировать плохие, а если все хорошие - то гребем лопатой и грузим вагонами - так что ли???!!!!!!!! такой портфель из 10 лучших сигналов по -моему на MMCSI предлагают с доходом10% на круг... но без посредников то поболе будет...и будет видна разница - ждем комментов хотя бы коротких как пошел процесс))
