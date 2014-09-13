Портфель из сигналов сервиса "Сигналы" - страница 4
Спасибо, все понятно - выходит что сигналы - не такая уж доходная штука...а еще где-то читал что некоторые специально сливают, чтобы собрать бабки подписчиков...
Не выходит, просто надо аккуратно считать расходы.
Кроме того, есть огромное количество бесплатных сигналов.
Как минимум, она доказана цифровыми подписями в каждой сделке.
Ренат, подскажите нам, в чём суть лидера рейтинга с таким графиком за период реального мониторинга?
https://www.mql5.com/ru/signals/25221
Сейчас лидер такой:
https://www.mql5.com/ru/signals/52608
Правда красавец!?
Рекомендую смотреть прирост за длительный срок, а не за последнюю неделю включенного мониторинга:
Рекомендую смотреть прирост за длительный срок, а не за последнюю неделю включенного мониторинга:
И что на него смотреть? Это прошлое счёта до момента начала мониторинга. За время мониторинга ничего нет.
Вы специально не стали отвечать на первый вопрос? Там сигнал за 9 месяцев 2014 года не сделал прибыли, а побывал в просадке и еле-еле вернулся в 0. Что он делает на вершине рейтинга?
Какие проблемы с историей счета, если мы проверили цифровые подписи каждой сделки в этой истории?
С начала мониторинга счета мы лишь начинаем получать больше информации по эквити счета и отдельно его рисовать. У счета потрясающая доходность и очень низкая просадка.
Аналогично по первому вопросу - ваше нежелание смотреть исторический прирост в 938% показывает явно злой умысел при наличии полной и детализированной информации по сигналу.
Кроме того, даже в 2014 году за 8 месяцев на показанном вами участке была достигнута доходность в 2.3%, что тоже немало.
Для расчета рейтинга применяется сложная многофакторная модель расчета, а не банальная сортировка по профитности.
Не пытайтесь искать во всём злой умысел. Это не конструктивно.
2.3% прибыли при 30% просадке Вы называете хорошим результатом?
История - историей, но текущий результат - не ах-ти. Речь, ведь, не идёт про сигнал с витрины, речь идёт о верхушке витрины!
PS.
Тут уже были предложения использовать для подсчета рейтинга не всю историю счета, а только последние месяцы. Почему МК против такого подхода?
Возможно потому, что в течении довольно длительного времени (1-2 месяца) можно получать высокие результаты, при этом очень сильно рискуя и имея при этом низкую просадку, а потом в какой-то момент резко всё слить.
Поэтому нужно учитывать и предыдущий опыт трейдера, чтобы показать, что он действительно умеет управлять счётом в течении длительного времени.
Не обязательно рассматривать короткий период, пусть будет 12 месяцев.
Пока-что я вижу красивую картинку прошлого и чёрте-какую настоящего.
Если имеется в виду вот этот сигнал...:
//---
...то видно, что в прошлом были подобные периоды и у подписчика есть возможность прийти к выводу, что подобные периоды могут повториться.