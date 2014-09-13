Портфель из сигналов сервиса "Сигналы" - страница 4

Новый комментарий
 
chipo:
Спасибо, все понятно - выходит что сигналы - не такая уж доходная штука...а еще где-то читал что некоторые специально сливают, чтобы собрать бабки подписчиков...

Не выходит, просто надо аккуратно считать расходы.

Кроме того, есть огромное количество бесплатных сигналов

 
Renat:
Как минимум, она доказана цифровыми подписями в каждой сделке.

А историю счета убирать нельзя - она лучше всего показывает суть.

Ренат, подскажите нам, в чём суть лидера рейтинга с таким графиком за период реального мониторинга?

 

 

 

https://www.mql5.com/ru/signals/25221 

 

Сейчас лидер такой:

 

 

https://www.mql5.com/ru/signals/52608 

 

Правда красавец!?

 
Contender:

Сейчас лидер такой:

https://www.mql5.com/ru/signals/52608 

 

Правда красавец!?

Рекомендую смотреть прирост за длительный срок, а не за последнюю неделю включенного мониторинга:

 
Renat:

Рекомендую смотреть прирост за длительный срок, а не за последнюю неделю включенного мониторинга:

 

И что на него смотреть? Это прошлое счёта до момента начала мониторинга. За время мониторинга ничего нет.

 

Вы специально не стали отвечать на первый вопрос? Там сигнал за 9 месяцев 2014 года не сделал прибыли, а побывал в просадке и еле-еле вернулся в 0. Что он делает на вершине рейтинга?

 

Какие проблемы с историей счета, если мы проверили цифровые подписи каждой сделки в этой истории?

С начала мониторинга счета мы лишь начинаем получать больше информации по эквити счета и отдельно его рисовать. У счета потрясающая доходность и очень низкая просадка.

Аналогично по первому вопросу - ваше нежелание смотреть исторический прирост в 938% показывает явно злой умысел при наличии полной и детализированной информации по сигналу.

Кроме того, даже в 2014 году за 8 месяцев на показанном вами участке была достигнута доходность в 2.3%, что тоже немало.

Для расчета рейтинга применяется сложная многофакторная модель расчета, а не банальная сортировка по профитности.

 
Renat:

Какие проблемы с историей счета, если мы проверили цифровые подписи каждой сделки в этой истории?

С начала мониторинга счета мы лишь начинаем получать больше информации по эквити счета и отдельно его рисовать. У счета потрясающая доходность и очень низкая просадка.

Аналогично по первому вопросу - ваше нежелание смотреть исторический прирост в 938% показывает явно злой умысел при наличии полной и детализированной информации по сигналу.

Кроме того, даже в 2014 году за 8 месяцев на показанном вами участке была достигнута доходность в 2.3%, что тоже немало.

Для расчета рейтинга применяется сложная многофакторная модель расчета, а не банальная сортировка по профитности.

Не пытайтесь искать во всём злой умысел. Это не конструктивно.

2.3% прибыли при 30% просадке Вы называете хорошим результатом?

История - историей, но текущий результат - не ах-ти.  Речь, ведь, не идёт про сигнал с витрины, речь идёт о верхушке витрины!

PS.

Тут уже были предложения использовать для подсчета рейтинга не всю историю счета, а только последние месяцы. Почему МК против такого подхода?

 
Contender:

Не пытайтесь искать во всём злой умысел. Это не конструктивно.

2.3% прибыли при 30% просадке Вы называете хорошим результатом?

История - историей, но текущий результат - не ах-ти.  Речь, ведь, не идёт про сигнал с витрины, речь идёт о верхушке витрины!

PS.

Тут уже были предложения использовать для подсчета рейтинга не всю историю счета, а только последние месяцы. Почему МК против такого подхода?

Возможно потому, что в течении довольно длительного времени (1-2 месяца) можно получать высокие результаты, при этом очень сильно рискуя и имея при этом низкую просадку, а потом в какой-то момент резко всё слить.

Поэтому нужно учитывать и предыдущий опыт трейдера, чтобы показать, что он действительно умеет управлять счётом в течении длительного времени.

 
tol64:

Возможно потому, что в течении довольно длительного времени (1-2 месяца) можно получать высокие результаты, при этом очень сильно рискуя и имея при этом низкую просадку, а потом в какой-то момент резко всё слить.

Поэтому нужно учитывать и предыдущий опыт трейдера, чтобы показать, что он действительно умеет управлять счётом в течении длительного времени.

Не обязательно рассматривать короткий период, пусть будет 12 месяцев.

Пока-что я вижу красивую картинку прошлого и чёрте-какую настоящего.

 
Contender:

Не обязательно рассматривать короткий период, пусть будет 12 месяцев.

Пока-что я вижу красивую картинку прошлого и чёрте-какую настоящего.

Если имеется в виду вот этот сигнал...:

 

//---

...то видно, что в прошлом были подобные периоды и у подписчика есть возможность прийти к выводу, что подобные периоды могут повториться.

12345
Новый комментарий