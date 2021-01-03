Спред между двумя фьючерсами - страница 5

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А потом без всякого предупреждения войны куяк и истори пропала, и даже не понятно почему :-( Печаль.

Просто трейдер ты ведь пипиш историю совом??? У меня то же есть пишущий советник, который как раз таки пишет всё внутри минутного бара, но как ни крути на истории всегда остаётся последние значение в данной минутке. Но тут смысл именно работы на нулевом баре и по мне так со скорость котирования Открывашки можно ДООООЛГО сидеть и ждать подохядещего аска или бида.

Сколько примерно сделок в день ты совершаешь, ПростоТрадер?

Опять же Какое значение имеет жёлтая линия? Сейчас она смещена в низ значит это не центр между спредами...

Дело в том что тот советник хоть и пишет у меня внутри минутки, но при построении индикатора всё равно берутся минутки. Поскольку у меня стратегия исключительно рыночнонаправленая в виду отсутствия капитала приходится рисковать значительно, всё же начну писать историю и посмотрю что можно выудить из этих даных, хотя думаю это может быть бесполезным если подойти к ним (данным) с топором, а что если.....? Ну это уже другая история.

ПростоТрадер, по братски прошу ответь на мои вопросы, буду тебе очень признателен!

 
Послушай заглянул детальней в код и мысль. Сколько людей столько и манер писания кода. У каждого свой стиль. Ты классно пишешь, буквально 20 минут и оппа у меня уже индикатор который можно прочитать в советнике полностью, а перед этим я придумал как объединить 5 значений в три которые будут полностью отражать положение дел. Для сетки это самое то. Врать не буду пришлось повозится с моими то навыками программирования. Пришлось досконально вникать в код и в роде как пишется, но что точно удалось выяснить что горизонтальные линии не такие уж и прямые и именно это смещение спреда в верх или вниз является долгосрочным флюгером, если Вы меня понимаете, да и если я въехал в эту тему корректно!!!!!
 
Mihail Marchukajtes:


ПростоТрадер, по братски прошу ответь на мои вопросы, буду тебе очень признателен!

Некогда мне - занят на стройке, должен успеть к зиме закрыть теплый контур.

Нельзя сильно полагаться на этот индикатор, который "выхватывает" первые в очереди ask и bid нужно обрабатывать все тики

это возможно будет только через CCanvas.

https://www.mql5.com/ru/forum/351753

Я никогда не писал код графики, а разбираться сейчас нет времени (зимой займусь). 

Индикатор из советника для работы с тиками (CChartCanvas)
Индикатор из советника для работы с тиками (CChartCanvas)
  • 2020.09.22
  • www.mql5.com
Биржевой трейдинг: Индикатор из советника для работы с тиками (CChartCanvas)
 
prostotrader:

Некогда мне - занят на стройке, должен успеть к зиме закрыть теплый контур.

Нельзя сильно полагаться на этот индикатор, который "выхватывает" первые в очереди ask и bid нужно обрабатывать все тики

это возможно будет только через CCanvas.

https://www.mql5.com/ru/forum/351753

Я никогда не писал код графики, а разбираться сейчас нет времени (зимой займусь). 

Печаль, стройка дело такое. Но мне рисовать инчего не нужно, я планирую писать минутки в файл что бы потом это подгружать в советник для нейронки. План как бы таков. Будет время, буду раз услышать объяснения :-)
 

Окончательный вариант

Добавлено

Добавил масштабирование графика

Файлы:
1_sp.mq5  46 kb
 
prostotrader:

Окончательный вариант

Добавлено

Добавил масштабирование графика


2020.11.12 12:19:47.166	1_sp (Si-12.20,M1)	indicator is too slow, 11029 ms. rewrite the indicator, please
2020.11.12 12:20:04.794	1_sp (Si-12.20,M1)	array out of range in '1_sp.mq5' (352,50)

 
Dmi3:



Разбейте получение данных на части

enum IND_STAGE
{
  FIRST_ENTRY = 0,
  LOAD_TICKS = 1,
  READ_PRIM_TICKS = 2,
  READ_SEC_TICKS = 3,
  FILL_DATA = 4
};
  if(prev_calculated == 0)
  {
    switch (mar_data.stage)
    {
      case FIRST_ENTRY:
        ArrayInitialize(Hi_Buff, EMPTY_VALUE);
        ArrayInitialize(Low_Buff, EMPTY_VALUE);
        ArrayInitialize(a_Hi_Buff, EMPTY_VALUE);
        ArrayInitialize(a_Low_Buff, EMPTY_VALUE);
        mar_data.stage = LOAD_TICKS;
        return(0);
      break;
      case LOAD_TICKS:
#ifdef DEBUG      
        if(LoadTicks(time) == true)
        {
          ArrayResize(mar_data.t_data, mar_data.b_cnt);
          ZeroMemory(mar_data.t_data);
          mar_data.stage = READ_PRIM_TICKS;
        }
        else
        {
          Print("Load ticks failed!");
         return(0);  
        } 
        if(ReadPrimTicks() == true)
        {
          ArrayResize(mar_data.pr_ticks, 0);
          mar_data.stage = READ_SEC_TICKS;
        }else return(0);
        if(ReadSecTicks() == true)
        {
          ArrayResize(mar_data.sec_ticks, 0);
          mar_data.stage = FILL_DATA;
        }else return(0);
        ArraySetAsSeries(mar_data.t_data, true);
        FillData();
        mar_data.stage = FIRST_ENTRY;
#else   
        if(LoadTicks(time) == true)
        {
          ArrayResize(mar_data.t_data, mar_data.b_cnt);
          ZeroMemory(mar_data.t_data);
          mar_data.stage = READ_PRIM_TICKS;
        }
        return(0);
#endif  
      break;
      case READ_PRIM_TICKS:
        if(ReadPrimTicks() == true)
        {
          ArrayResize(mar_data.pr_ticks, 0);
          mar_data.stage = READ_SEC_TICKS;
        }  
        return(0);
      break;
      case READ_SEC_TICKS:
        if(ReadSecTicks() == true)
        {
          ArrayResize(mar_data.sec_ticks, 0);
          mar_data.stage = FILL_DATA;
        }  
        return(0);
      break;
      case FILL_DATA:
        ArraySetAsSeries(mar_data.t_data, true);
        FillData();
        mar_data.stage = FIRST_ENTRY;
      break;
    }
  }

Si-12.20 vs Eu-12.20


 
Mihail Marchukajtes:
Печаль, стройка дело такое. Но мне рисовать инчего не нужно, я планирую писать минутки в файл что бы потом это подгружать в советник для нейронки. План как бы таков. Будет время, буду раз услышать объяснения :-)
судя по индикатору выше, ловить там нечо
 
Renat Akhtyamov:
судя по индикатору выше, ловить там нечо
 Я уже забил на него. В нём рыбы нет!!!!
 
Mihail Marchukajtes:
 Я уже забил на него. В нём рыбы нет!!!!

Сидят на рыбалке 3 брата финна на Финском заливе
Утро, солнце начинает вставать, младший брат говорит:
- Нее клюйетт
Ну вот уже и день, солнце высоко.. средний брат говорит:
- таа тейстффителнно не клюйет
Ну тут уже и вечер, солнце уже село, ну старший брат и говорит:
- Кавваритте мнокка вот и нье клюйет!!!


P.S. Нормально там рыбы, ловить уметь надо :)

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