Спред между двумя фьючерсами - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А потом без всякого предупреждения войны куяк и истори пропала, и даже не понятно почему :-( Печаль.
Просто трейдер ты ведь пипиш историю совом??? У меня то же есть пишущий советник, который как раз таки пишет всё внутри минутного бара, но как ни крути на истории всегда остаётся последние значение в данной минутке. Но тут смысл именно работы на нулевом баре и по мне так со скорость котирования Открывашки можно ДООООЛГО сидеть и ждать подохядещего аска или бида.
Сколько примерно сделок в день ты совершаешь, ПростоТрадер?
Опять же Какое значение имеет жёлтая линия? Сейчас она смещена в низ значит это не центр между спредами...
Дело в том что тот советник хоть и пишет у меня внутри минутки, но при построении индикатора всё равно берутся минутки. Поскольку у меня стратегия исключительно рыночнонаправленая в виду отсутствия капитала приходится рисковать значительно, всё же начну писать историю и посмотрю что можно выудить из этих даных, хотя думаю это может быть бесполезным если подойти к ним (данным) с топором, а что если.....? Ну это уже другая история.
ПростоТрадер, по братски прошу ответь на мои вопросы, буду тебе очень признателен!
ПростоТрадер, по братски прошу ответь на мои вопросы, буду тебе очень признателен!
Некогда мне - занят на стройке, должен успеть к зиме закрыть теплый контур.
Нельзя сильно полагаться на этот индикатор, который "выхватывает" первые в очереди ask и bid нужно обрабатывать все тики,
это возможно будет только через CCanvas.
https://www.mql5.com/ru/forum/351753
Я никогда не писал код графики, а разбираться сейчас нет времени (зимой займусь).
Некогда мне - занят на стройке, должен успеть к зиме закрыть теплый контур.
Нельзя сильно полагаться на этот индикатор, который "выхватывает" первые в очереди ask и bid нужно обрабатывать все тики,
это возможно будет только через CCanvas.
https://www.mql5.com/ru/forum/351753
Я никогда не писал код графики, а разбираться сейчас нет времени (зимой займусь).
Окончательный вариант
Добавлено
Добавил масштабирование графика
Окончательный вариант
Добавлено
Добавил масштабирование графика
Разбейте получение данных на части
Si-12.20 vs Eu-12.20
Печаль, стройка дело такое. Но мне рисовать инчего не нужно, я планирую писать минутки в файл что бы потом это подгружать в советник для нейронки. План как бы таков. Будет время, буду раз услышать объяснения :-)
судя по индикатору выше, ловить там нечо
Я уже забил на него. В нём рыбы нет!!!!
Сидят на рыбалке 3 брата финна на Финском заливе
Утро, солнце начинает вставать, младший брат говорит:
- Нее клюйетт
Ну вот уже и день, солнце высоко.. средний брат говорит:
- таа тейстффителнно не клюйет
Ну тут уже и вечер, солнце уже село, ну старший брат и говорит:
- Кавваритте мнокка вот и нье клюйет!!!
P.S. Нормально там рыбы, ловить уметь надо :)