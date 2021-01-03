Спред между двумя фьючерсами - страница 2

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iiivasyaiii:

Простотрейдер, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по вашему коду не совсем уловил: 

1) Вы использовали функцию CopyTicksRange или CopyTicks? 

2) В описании данных функций указано, что они могут копировать не более 2000 тиков, получается такой индикатор не сможет анализировать более дальнюю историю? 

CopyTicksRange() копирует сколько нужно (from - to)

 
iiivasyaiii:

Ребят, да я не спорю, что по заявкам точнее (хотя когда у меня недолгое время работал индикатор показывающий три спреда: ласт, аск-бид и бид-аск, то ласт большую часть времени ходил между последними двумя, что говорит о том, что на ликвидных инструментах спред по ласт в целом адекватный). 

Давайте тогда разберемся как синхронизацию по аск/бид провести по возможности наименее ресурсозатратно и желательно с глубокой историей.

Вот например простотрейдер предложил интересный вариант (выше).

Есть на эту тему хороший пример, не связанный с биржей, но хорошо иллюстрирующий проблематику. Если вы хотите делать арбитраж на дневных свечах, сравнивайте цены закрытия, ошибка будет ничтожной. Чем глубже будете опускаться в таймфрейме, тем выше будет ошибка, связанная с несинхронностью события.

 
Dmi3:

....Если вы хотите делать арбитраж на дневных свечах...

Развеселило! :)

 
prostotrader:

Развеселило! :)

Ну а чего, теоретики именно так и любят. Берут какой нибудь фьючерс на свинину с 1960-го года и арбитражат к фьючерсу на зерно. Считают по дневкам.

Еще и прибыль там находят такую, что нам и не снилась!
 
iiivasyaiii:

Ребят, да я не спорю, что по заявкам точнее (хотя когда у меня недолгое время работал индикатор показывающий три спреда: ласт, аск-бид и бид-аск, то ласт большую часть времени ходил между последними двумя, что говорит о том, что на ликвидных инструментах спред по ласт в целом адекватный). 

Ничего не будет адекватного!

Зачем Вам история? А для того, чтобы посмотреть спрэд выбранных инструментов.

Те сделки, которые были по инструментам вообще не дают представления о спрэде,

потому что на любом таймфрейме время сделок по разным инструментам будет разное.

Вы же  (без бид и аск) не знаете какой был спрэд в некую миллисекунду, а он мог удовлетворить

Ваши намерения совершить арбитражную сделку.

В идеале, для просмотра истории, необходимо брать тик первого инструмента и искать соответствие времени (млс) этого тика с временем тика другого

инструмента. Написать такой индикатор крайне сложно, потому что есть проблема отображения (баров-то в разы меньше).

Нужен миллисекундный таймфрейм.

Добавлено

Но сегодняшний день есть 2-а пути решения проблемы.

1. Брать время бара (ТОЛЬКО МИНУТКИ) и искать тики в обоих инструментах с этим временем (пока я так делаю)

2. Записывать в файл срезы по миллисекундам и в своей программе выводить график.

 
prostotrader:

Ничего не будет адекватного!

Зачем Вам история? А для того, чтобы посмотреть спрэд выбранных инструментов.

Те сделки, которые были по инструментам вообще не дают представления о спрэде,

потому что на любом таймфрейме время сделок по разным инструментам будет разное.

Вы же  (без бид и аск) не знаете какой был спрэд в некую миллисекунду, а он мог удовлетворить

Ваши намерения совершить арбитражную сделку.

В идеале, для просмотра истории, необходимо брать тик первого инструмента и искать соответствие времени (млс) этого тика с временем тика другого

инструмента. Написать такой индикатор крайне сложно, потому что есть проблема отображения (баров-то в разы меньше).

Более того, без анализа текущего бид и аск, вы не сможете определить, удовлетворяют ли текущие условия вашему намерению войти в сделку (или выйти из нее). И будет абсолютно неправильно  анализировать цены ласт в истории и  текущие цены аск/бид, не так ли?

 
Dmi3:

Более того, без анализа текущего бид и аск, вы не сможете определить, удовлетворяют ли текущие условия вашему намерению войти в сделку (или выйти из нее). И будет абсолютно неправильно  анализировать цены ласт в истории и  текущие цены аск/бид, не так ли?

История нужна для того, чтобы определить границы расхождения/сужения спрэда.

А анализ текущих пар аск-бид (бид-аск) необходим для входа-выхода.

Вот спрэд GOLD-9.20 и GOLD-12.20


Из графика видно, что входить в рынок можно было или при расширении спрэда до 92 пунктов или

при сужении спреда до 15 пунктов

 
prostotrader:

История нужна для того, чтобы определить границы расхождения/сужения спрэда.

А анализ текущих пар аск-бид (бид-аск) необходим для входа-выхода.

Вот спрэд GOLD-9.20 и GOLD-12.20


Из графика видно, что входить в рынок можно было или при расширении спрэда до 92 пунктов или

при сужении спреда до 15 пунктов

Из этого графика видно, что найденные расхождения происходят в момент открытия рынка, т.е. в 10.00.00.000-10.00.01 и после вечернего клиринга, т.е. в 19.00.00.000-19.00.01.

Ни там, ни там вы войти по расчетной цене не сможете, вы же это прекрасно понимаете. То есть получается снова "сферический конь в вакууме".

 
Dmi3:

Из этого графика видно, что найденные расхождения происходят в момент открытия рынка, т.е. в 10.00.00.000-10.00.01 и после вечернего клиринга, т.е. в 19.00.00.000-19.00.01.

Ни там, ни там вы войти по расчетной цене не сможете, вы же это прекрасно понимаете. То есть получается снова "сферический конь в вакууме".

Я с 2013 года торгую на ФОРТС арбитражными стратегиями  и вхожу как-то в рынок и выхожу естественно.

Вот в начале года открыл очередной ИИС:


 
prostotrader:

Я с 2013 года торгую на ФОРТС арбитражными стратегиями  и вхожу как-то в рынок и выхожу естественно.

Вот в начале года открыл очередной ИИС:


Хороший результат, поздравляю.

Вы умеете входить в арбитражную сделку в 10.00.00?

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