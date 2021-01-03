Спред между двумя фьючерсами - страница 4
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Я конечно очень извиняюсь, если задаю слишком "интимные" вопросы, но привык вникать в детали.
Что именно вы сарбитражили 17-го сентября, мне не понятно.
Если GOLD-12.20 - GOLD-9.20, то GOLD-9.20 c 12.30 17/09 не меняется в цене, так как уже определена расчетная цена исполнения контракта по спецификации, таким образом у вас получается не арбитраж, а простой и незамысловатый контр-тренд GOLD-12.20.
Если GOLD-3.21-GOLD-12.20, то как, черт возьми, вы протащили 62 контракта на вход + 62 контракта на выход = 124 контракта, при том, что общий объем торгов по GOLD-3.21 за 17.09 составил по данным биржи всего 306 контрактов?
В итоге вариант два не представляется возможным, тогда остается вариант номер один. Но ведь это совсем не арбитраж, вы же понимаете?
если человек кидает код и говорит что в нем ошибка
то
как Вы думаете - стоит верить?
Я с 2013 года торгую на ФОРТС арбитражными стратегиями и вхожу как-то в рынок и выхожу естественно.
Вот в начале года открыл очередной ИИС:
Приветствую коллега. Вид кривой баланса действительно хорошый, однако доходность уж больно мала примерно 5% в месяц. Это конечно выше банковского депозита, однако по мне так маловато.
В остальном я синхронизировал фьючерсы следующим образом. Пишу минутки в файл принудительно либо при появлении нового бара в течении минуты, но если этого не происходит то на 55 секунде дописываю эту минутку. Почему на 55, да потому что терминал не успевает обновить сразу несколько файлов в течении секунды, а такое бывает не редко особенно в ночную сессию. Но в целом все файлы идут синхронно и не парюсь.... Естественно при обрыве связи или пропуске более одного бара тупо история дописывается в течении всех пропущенных баров, благо исчисление времени строго фиксированно в нашем мире. Удачи!!!
Индикатор выложенный интересный, попробую посмотреть но почему бы не воспользоваться сразу нужным инструментом?
https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx
Индикатор выложенный интересный, попробую посмотреть но почему бы не воспользоваться сразу нужным инструментом?
https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx
Все это хорошо, но очень похоже на "вот тебе стратегия, регистрируйся, бери прибыль!!!".
Замануха скорее всего.
Все это хорошо, но очень похоже на "вот тебе стратегия, регистрируйся, бери прибыль!!!".
Замануха скорее всего.
……… То есть с отправкой приказов будет проблемы.
Никаких проблем не может быть. Достаточно просто пишется советник с кнопками нажатие которых открывает две позиции по двум фьючерсам. А если есть желание, то советник сам будет следить за размером спреда и откроет позиции при наступлении заданного размера.
Никаких проблем не может быть. Достаточно просто пишется советник с кнопками нажатие которых открывает две позиции по двум фьючерсам. А если есть желание, то советник сам будет следить за размером спреда и откроет позиции при наступлении заданного размера.
НУ что же вот и открылся рынок. Всегда когда до открытия остаётся одна минута говорю фразу "До конца матча осталась одна минута ииии ГОООЛ" :-)
Вопросы к автору индикатора:
1. Я так понимаю он историю не пишет и её нужно писать самому где то в другом советнике?
2. Можно более по подробней что означают сие линии, сами буфера и какие рекомендации по работе с этим индюком. Чуть более развёрнуто на примере текущей ситуации?
Я так понимаю что из за отсутствия достаточной истории или же из за того что до завершения фьючерса больше дветрети индикатор показывает что спред в 12 пунктов может быть взят запросто. Но вот вопрос, если синяя линия выше красной можно продавать спред, проданный спред станет положительным когда синяя линия станет ниже синей и соответственно прибыль будет 12 пунктов. Это так? То же самое с красной линией, сейчас покупаем, но продаём когда она станет выше красной горизонтальной линии? Это так? Опять же наблюдая эти минуты видел попытки красного буфера пробить красную линию, НО это было настолько скоротечно что руками 100% не успеешь, да и робот с реквотами то же думаю не успеет увы :-(
Благодарю за развёрнутый ответ?
По основной стратегии вид вполне интересный, я знал ещё до открытия что будем вниз идти, но когда открытие было мощным ростом только и видел возможности продать по лучшей цене, но увы :-(