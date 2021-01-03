Спред между двумя фьючерсами - страница 6

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Renat Akhtyamov:
судя по индикатору выше, ловить там нечо

А Вы что, на ФОРТС, хотите торговать по индикатору?

 
prostotrader:

А Вы что, на ФОРТС, хотите торговать по индикатору?

можно, но не так же
 
Renat Akhtyamov:
можно, но не так же

Удачи!


 
prostotrader:

Удачи!

Спасибо!

но нужно сначала узнать, сколько на форексе есть денег, т.к. с него начал

;)

 
Renat Akhtyamov:

Спасибо!

но нужно сначала узнать, сколько на форексе есть денег, т.к. с него начал

;)

На форексе нет денег, там все до последнего пипса выцарапал fxsaber.Мы на фортсе от него прячемся, но, боюсь, недолго осталось ;)

Выцарапываем профит до последнего пипса
Выцарапываем профит до последнего пипса
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Эта статья об одном из возможных подходов к алготрейдингу. Для подтверждения описываемого подхода прямо перед публикацией статьи был создан сигнал/мониторинг торговли на реальном счете. Прямого отношения к торговым платформам MetaQuotes не имеет и ориентирована на широкие массы читателей. Если какой-то термин не понятен, пользуйтесь поиском...
 
Dmi3:

На форексе нет денег, там все до последнего пипса выцарапал fxsaber.Мы на фортсе от него прячемся, но, боюсь, недолго осталось ;)

этот сливатор?


 
prostotrader:

Я с 2013 года торгую на ФОРТС арбитражными стратегиями  и вхожу как-то в рынок и выхожу естественно.

Вот в начале года открыл очередной ИИС:


Подскажите, у меня тут не сходится)

Личный кабинет Открытия в «Финансовый результат» показывает прибыль без учета комиссии, т.е. из вашего графика еще должны вычесть комиссию. Вы внесли 400, по графику прибыль 180+, активы 586. Если на счету до этого не было средств еще, то получается комиссии почти нет, это как так? Какое же матожидание у вашей стратегии? или я что-то не понимаю?

Не подумайте, что я ваши деньги считаю, пытаюсь приложить цифры к своей стратегии.

 
SergeyNU:

Подскажите, у меня тут не сходится)

Личный кабинет Открытия в «Финансовый результат» показывает прибыль без учета комиссии, т.е. из вашего графика еще должны вычесть комиссию. Вы внесли 400, по графику прибыль 180+, активы 586. Если на счету до этого не было средств еще, то получается комиссии почти нет, это как так? Какое же матожидание у вашей стратегии? или я что-то не понимаю?

Не подумайте, что я ваши деньги считаю, пытаюсь приложить цифры к своей стратегии.

Почему Вы решили что без комиссии?


 
prostotrader:

Почему Вы решили что без комиссии?


Ну логика такая внесено 400 итог 607, на графике мы видим 200+ т.е. либо без комиссии либо у вас такая стратегия что мало сделок. 607-400=207 вот и получаются 200+

У меня на вкладке «Финансовый результат» например за сегодня прирост 1373р, а реально прирост активов 820р (после вычета комиссии). За неделю допустим 5800р «финансовый результат», а реально 2576.

Видимо у меня слишком много сделок, из-за этого бросается в глаза. А у вас Си 3.22 там явно мало сделок и ордер от 2020.11.03. Тогда понятно 

 
SergeyNU:

Ну логика такая внесено 400 итог 607, на графике мы видим 200+ т.е. либо без комиссии либо у вас такая стратегия что мало сделок. 607-400=207 вот и получаются 200+

У меня на вкладке «Финансовый результат» например за сегодня прирост 1373р, а реально прирост активов 820р (после вычета комиссии). За неделю допустим 5800р «финансовый результат», а реально 2576.

Видимо у меня слишком много сделок, из-за этого бросается в глаза. А у вас Си 3.22 там явно мало сделок и ордер от 2020.11.03. Тогда понятно 

"Сегодня" в данном отчете это результат со вчерашнего вечернего клиринга по сегодняшний вечерний клиринг, а в терминале MT5 на вкладке "История" сегодня, это прибыль за календарное число = сегодня.

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