Спред между двумя фьючерсами - страница 6
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судя по индикатору выше, ловить там нечо
А Вы что, на ФОРТС, хотите торговать по индикатору?
А Вы что, на ФОРТС, хотите торговать по индикатору?
можно, но не так же
Удачи!
Удачи!
Спасибо!
но нужно сначала узнать, сколько на форексе есть денег, т.к. с него начал
;)
Спасибо!
но нужно сначала узнать, сколько на форексе есть денег, т.к. с него начал
;)
На форексе нет денег, там все до последнего пипса выцарапал fxsaber.Мы на фортсе от него прячемся, но, боюсь, недолго осталось ;)
На форексе нет денег, там все до последнего пипса выцарапал fxsaber.Мы на фортсе от него прячемся, но, боюсь, недолго осталось ;)
этот сливатор?
Я с 2013 года торгую на ФОРТС арбитражными стратегиями и вхожу как-то в рынок и выхожу естественно.
Вот в начале года открыл очередной ИИС:
Подскажите, у меня тут не сходится)
Личный кабинет Открытия в «Финансовый результат» показывает прибыль без учета комиссии, т.е. из вашего графика еще должны вычесть комиссию. Вы внесли 400, по графику прибыль 180+, активы 586. Если на счету до этого не было средств еще, то получается комиссии почти нет, это как так? Какое же матожидание у вашей стратегии? или я что-то не понимаю?
Не подумайте, что я ваши деньги считаю, пытаюсь приложить цифры к своей стратегии.
Подскажите, у меня тут не сходится)
Личный кабинет Открытия в «Финансовый результат» показывает прибыль без учета комиссии, т.е. из вашего графика еще должны вычесть комиссию. Вы внесли 400, по графику прибыль 180+, активы 586. Если на счету до этого не было средств еще, то получается комиссии почти нет, это как так? Какое же матожидание у вашей стратегии? или я что-то не понимаю?
Не подумайте, что я ваши деньги считаю, пытаюсь приложить цифры к своей стратегии.
Почему Вы решили что без комиссии?
Почему Вы решили что без комиссии?
Ну логика такая внесено 400 итог 607, на графике мы видим 200+ т.е. либо без комиссии либо у вас такая стратегия что мало сделок. 607-400=207 вот и получаются 200+
У меня на вкладке «Финансовый результат» например за сегодня прирост 1373р, а реально прирост активов 820р (после вычета комиссии). За неделю допустим 5800р «финансовый результат», а реально 2576.
Видимо у меня слишком много сделок, из-за этого бросается в глаза. А у вас Си 3.22 там явно мало сделок и ордер от 2020.11.03. Тогда понятно
Ну логика такая внесено 400 итог 607, на графике мы видим 200+ т.е. либо без комиссии либо у вас такая стратегия что мало сделок. 607-400=207 вот и получаются 200+
У меня на вкладке «Финансовый результат» например за сегодня прирост 1373р, а реально прирост активов 820р (после вычета комиссии). За неделю допустим 5800р «финансовый результат», а реально 2576.
Видимо у меня слишком много сделок, из-за этого бросается в глаза. А у вас Си 3.22 там явно мало сделок и ордер от 2020.11.03. Тогда понятно
"Сегодня" в данном отчете это результат со вчерашнего вечернего клиринга по сегодняшний вечерний клиринг, а в терминале MT5 на вкладке "История" сегодня, это прибыль за календарное число = сегодня.