Индикатор из советника для работы с тиками (CChartCanvas)
https://www.mql5.com/ru/code/16753
Спасибо, конечно, но не думаю что можно будет разобраться в этой "тонне" кода
Привет!
В силу многих причин не удается с стандартном исполнении
индикатора написать полноценный индикатор для работы с тиками в миллисекундном исполнении.
Поэтому возникла мысль использовать советника в качестве индикатора и данные выводить
на Canvas используя миллисекундную сетку графика (приблизительно как на скриншоте).
Есть ли у кого-нибудь подобные наработки с CChartCanvas(никогда даже не смотрел этот класс)
Ходя бы как сделать индикатор из советника (как на скриншоте) и установить миллисекундную сетку.
И как сделать скрол по горизонту и масштабирование?
у @fxsaber индикатор для работы с тиками во всех вариациях..посмотрите в его профиле
А в CLineChart не показывается вертикальная сетка?
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Привет!
В силу многих причин не удается с стандартном исполнении
индикатора написать полноценный индикатор для работы с тиками в миллисекундном исполнении.
Поэтому возникла мысль использовать советника в качестве индикатора и данные выводить
на Canvas используя миллисекундную сетку графика (приблизительно как на скриншоте).
Есть ли у кого-нибудь подобные наработки с CChartCanvas(никогда даже не смотрел этот класс)
Ходя бы как сделать индикатор из советника (как на скриншоте) и установить миллисекундную сетку.
И как сделать скрол по горизонту и масштабирование?