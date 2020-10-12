Индикатор из советника для работы с тиками (CChartCanvas)

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Привет!

В силу многих причин не удается с стандартном исполнении

индикатора написать полноценный индикатор для работы с тиками в миллисекундном исполнении.

Поэтому  возникла мысль использовать советника в качестве индикатора и данные выводить

на Canvas используя миллисекундную сетку графика (приблизительно как на скриншоте).


Есть ли у кого-нибудь подобные наработки с CChartCanvas(никогда даже не смотрел этот класс)

Ходя бы как сделать индикатор из советника (как на скриншоте) и установить миллисекундную сетку.

И как сделать скрол по горизонту и масштабирование?

 
Igor Makanu:
https://www.mql5.com/ru/code/16753

Спасибо, конечно, но не думаю что можно будет разобраться в этой "тонне" кода

 
prostotrader:

Привет!

В силу многих причин не удается с стандартном исполнении

индикатора написать полноценный индикатор для работы с тиками в миллисекундном исполнении.

Поэтому  возникла мысль использовать советника в качестве индикатора и данные выводить

на Canvas используя миллисекундную сетку графика (приблизительно как на скриншоте).


Есть ли у кого-нибудь подобные наработки с CChartCanvas(никогда даже не смотрел этот класс)

Ходя бы как сделать индикатор из советника (как на скриншоте) и установить миллисекундную сетку.

И как сделать скрол по горизонту и масштабирование?

у @fxsaber индикатор для работы с тиками во всех вариациях..посмотрите в его профиле

 

А в CLineChart не показывается вертикальная сетка?


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