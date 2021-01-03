Спред между двумя фьючерсами - страница 3
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Хороший результат, поздравляю.
Вы умеете входить в арбитражную сделку в 10.00.00?
К сожалению нет, а то бы результат был в разы больше
На графике видно, что далеко не 10-00, а доход получился 141 пункт на 1 пару
К сожалению нет, а то бы результат был в разы больше
На графике видно, что далеко не 10-00, а доход получился 141 пункт на 1 пару
Отдельная сделка не интересна. Интересна эквити, но по календарям эквити строить сложно, для меня, с моим уровнем кодинга. Для вас наверное нет, покажите эквити календаря по GOLD хотя бы за этот год? Я пытался торговать календарь на GOLD и ушел с этой темы. Слишком резкие движения БА, хотя может быть я попал как раз на период безоткатного роста с 1500 до 2000, но желание пока отпало :(
Отдельная сделка не интересна....
Да? Давайте посчитаем...
141 пункт * 62 пары * 7,558 руб(за пункт) = 66072.036 руб. (грязными, без учета комиссий)
Календарь торговать очень не просто, действительно можно сильно "вперется", вот чтобы
этого не произошло нужна хорошая и точная история и, конечно, реал-тайм данные...
Ну, и обязательно, внимательно следить за новостями, особенно политическими.
Да? Давайте посчитаем...
141 пункт * 62 пары * 7,558 руб(за пункт) = 66072.036 руб. (грязными, без учета комиссий)
То есть эквити по календарям у вас тоже нет? Возможно у вас есть свой метод, существенно отличный от моего. В моем методе следить за новостями совсем не надо. :)
Поразмышляю на эту тему, спасибо!
Я календари торгую только за 2 недели до экспирации и прекращаю за 1 день до экспирации.
Простотрейдер, большое спасибо вам за совет! Решение интересное, сейчас попробую, потом отпишусь.
Но на моем компе есть проблема
https://www.mql5.com/ru/forum/351487
Но на моем компе есть проблема
https://www.mql5.com/ru/forum/351487
Простотрейдер, большое спасибо за код! У меня тоже открываха.
Да? Давайте посчитаем...
141 пункт * 62 пары * 7,558 руб(за пункт) = 66072.036 руб. (грязными, без учета комиссий)
Календарь торговать очень не просто, действительно можно сильно "вперется", вот чтобы
этого не произошло нужна хорошая и точная история и, конечно, реал-тайм данные...
Ну, и обязательно, внимательно следить за новостями, особенно политическими.
62 пары?! Как вы смогли столько найти? У меня даже самых смелых прикидок на 62 вариации не хватает))
62 пары?! Как вы смогли столько найти? У меня даже самых смелых прикидок на 62 вариации не хватает))
:) 62*2 КОНТРАКТА gold
Простотрейдер, большое спасибо за код! У меня тоже открываха.
Его нужно подправить, чтобы убрать ошибку...
Сейчас нет времени, сделаю чуть позже
Кстати, в функции GetStartTimе
нужно заменить строку
a_month = a_month - 1;
на
a_month = a_month - next_month;
:) 62*2 КОНТРАКТА gold
Я конечно очень извиняюсь, если задаю слишком "интимные" вопросы, но привык вникать в детали.
Что именно вы сарбитражили 17-го сентября, мне не понятно.
Если GOLD-12.20 - GOLD-9.20, то GOLD-9.20 c 12.30 17/09 не меняется в цене, так как уже определена расчетная цена исполнения контракта по спецификации, таким образом у вас получается не арбитраж, а простой и незамысловатый контр-тренд GOLD-12.20.
Если GOLD-3.21-GOLD-12.20, то как, черт возьми, вы протащили 62 контракта на вход + 62 контракта на выход = 124 контракта, при том, что общий объем торгов по GOLD-3.21 за 17.09 составил по данным биржи всего 306 контрактов?
В итоге вариант два не представляется возможным, тогда остается вариант номер один. Но ведь это совсем не арбитраж, вы же понимаете?