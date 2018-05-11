Криптовалюта и МТ4/5

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В общем интересуюсь! Есть такие брокеры которые предоставляют возможность торговли на движении криптовалют в платформе МТ4/5?

Кто каких знает?

 

Я знаю одну биткоин биржу которая сделала себе MT4 сервер. Биржа старая надёжная, ещё во время мтгокса работала.

Можно в MT4 подключиться к демо серверу BTC-eExchange-ECN Demo Server, создать демо аккаунт там в терминале и попробовать свои советники или индикаторы. Название биржи лучше не буду писать, тут за рекламу удаляют посты, попробуй в гугле найти её по названию этого mt4 сервера.

 
Anton Sokolov:

В общем интересуюсь! Есть такие брокеры которые предоставляют возможность торговли на движении криптовалют в платформе МТ4/5?

Кто каких знает?


Биржу Вам правильную порекомендовали, только ликвидность там сейчас невысокая и спреды совсем не маленькие...
 

Да, на этой бирже условия для торговли в MT4 не ахти... 

 



 
На форекс клубе можно криптой торговать на мт4. Про мт5 не знаю. Но при открытии ордера по крипте они тебе жёстко ставят стоп и тейк. Я ещё не понял, подумал что может сова какая-то у меня балуется. Но нет. Само. Написал в ТП, сказали что они так себе ограничивают возможный убыток, крипта волатильная и т.п.
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