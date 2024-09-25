Механизм больших потерь - страница 6
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Все знают, что рубль девальвируется - это скорей константа.
военную промышленность ведь надо поднимать, за рулем военный
военную промышленность ведь надо поднимать, за рулем военный
Да куда уж подымать и кому продавать? Нужно учиться выпускать товары народного потребления, тогда и экспорт возможен будет. В любом из этих случаев для конкуренции нужен слабый рубль, поэтому он и будет падать.
Все знают, что рубль девальвируется - это скорей константа.
ссылочку можно чтобы почитать об этом?
Вот ссылочка смотрите "Таблица 1. Основные показатели прогноза" - там и курс плановый по рублю за доллар.
Сейчас отклонение от плана произошло в силу незапланированных факторов, и план скорректировали - по данным СМИ.
Тут высказывались о том, что может вообще нет никакой системы, нет вообще потенциала у меня.
Решил проверить - выгрузил данные по совершению сделок.
Сделал интерпретатор данных файла - на открытии нового бара выставляются отложки по ценам сделок за одну минуту.
Тестировал на склейке, поэтому часть сделок, за день до смены фьючерса или чуть больше, может быть не точной - отложки убираются, если не произошло открытие. Возможно есть и другие нюансы, которые я не учел, но большая часть сделок верна.
Вот так примерно я сливал один из счетов.
Что могло бы спасти от слива, какие правила надо было соблюдать?
Попробуем разобраться чуть позже, но идеи высказывайте.
Если кому интересен скрипт и советник - могу дать, но, к сожалению используются чужой класс для работы с csv который не позволит откомпилировать код, но я дам откомпилированный вариант.
Тут высказывались о том, что может вообще нет никакой системы, нет вообще потенциала у меня.
Решил проверить - выгрузил данные по совершению сделок.
Сделал интерпретатор данных файла - на открытии нового бара выставляются отложки по ценам сделок за одну минуту.
Тестировал на склейке, поэтому часть сделок, за день до смены фьючерса или чуть больше, может быть не точной - отложки убираются, если не произошло открытие. Возможно есть и другие нюансы, которые я не учел, но большая часть сделок верна.
Вот так примерно я сливал один из счетов.
Что могло бы спасти от слива, какие правила надо было соблюдать?
Попробуем разобраться чуть позже, но идеи высказывайте.
Если кому интересен скрипт и советник - могу дать, но, к сожалению используются чужой класс для работы с csv который не позволит откомпилировать код, но я дам откомпилированный вариант.
запредельный риск на лицо
Вы стали объектом особого внимания, грубо говоря подставили себя под удар
Вот ссылочка смотрите "Таблица 1. Основные показатели прогноза" - там и курс плановый по рублю за доллар.
Сейчас отклонение от плана произошло в силу незапланированных факторов, и план скорректировали - по данным СМИ.
очень интересно!
спасибо!
Тут высказывались о том, что может вообще нет никакой системы, нет вообще потенциала у меня.
Решил проверить - выгрузил данные по совершению сделок.
Сделал интерпретатор данных файла - на открытии нового бара выставляются отложки по ценам сделок за одну минуту.
Тестировал на склейке, поэтому часть сделок, за день до смены фьючерса или чуть больше, может быть не точной - отложки убираются, если не произошло открытие. Возможно есть и другие нюансы, которые я не учел, но большая часть сделок верна.
Вот так примерно я сливал один из счетов.
Что могло бы спасти от слива, какие правила надо было соблюдать?
Попробуем разобраться чуть позже, но идеи высказывайте.
Если кому интересен скрипт и советник - могу дать, но, к сожалению используются чужой класс для работы с csv который не позволит откомпилировать код, но я дам откомпилированный вариант.
Резкие сливы - неадекватный объём, пересиживание большого убытка и последующее закрытие на эмоциях. Это ручная торговля - и судя по колву сделок, есть признаки периодического тильта. Даже торгуя на на минутках, нужно ограничивать колво сделок в день.
запредельный риск на лицо
Вы стали объектом особого внимания, грубо говоря подставили себя под удар
Согласен, риски неразумные - посмотрел - заходил объемом безумным - 500 лотов!
И, да, кажется, что теперь за мной действительно следят, как только я начинаю заходить, на медленном рынке, так он оживает...
Резкие сливы - неадекватный объём, пересиживание большого убытка и последующее закрытие на эмоциях. Это ручная торговля - и судя по колву сделок, есть признаки периодического тильта. Даже торгуя на на минутках, нужно ограничивать колво сделок в день.
Согласен, что объем запредельный был, что эмоционально не комфортно. Да, в начале торговли на бирже я пробовал скальперский подход - много заходов и выходов на одной минутке.