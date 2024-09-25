Механизм больших потерь - страница 5

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Aleksey Vyazmikin:

Подобный советник, ограничивающий трейдера, должен стоять в недостижимом месте, или тяжело достижимом, тогда есть в этом толк.

Именно. На сервере, пароль к которому есть только у доверенного лица.

И пароль от счета/кабинета трейдера должен лежать там же.

 
Aliaksandr Hryshyn:

Эмоциональная реакция может влиять на восприятие паттернов, условий входа/выхода...

Безусловно!

Однако, мозг чаще находит точки входа.

Да, надо дальше пилить предикторы - знаю.

 
Sergey Chalyshev:

Коньяк?

Угадал?

Нет, речь идет о состоянии, когда торгуешь  согласно внутридневной стратегии и убытки текущие не искажают восприятие реальности.

 
Aleksey Vyazmikin:

Нет, речь идет о состоянии, когда торгуешь  согласно внутридневной стратегии и убытки текущие не искажают восприятие реальности.

На самом деле всё просто!

Если "я" увижу что вы продали -куплю в два раза больше, и так пока у "меня" не появится прибыль. А если у вас сработает стоп - то вы "мне" только поможете.

На путь истинный направляет сми подконтрольные оппонентам. Если вы не идете в нужном направлении - то вас направят на путь истинный.

Механизм больших потерь - это антипод механизма большой прибыли. А большая прибыль идет к большим деньгам))

 
Andrey Khatimlianskii:

Именно. На сервере, пароль к которому есть только у доверенного лица.

И пароль от счета/кабинета трейдера должен лежать там же.

Видим так придется и сделать.

Пробовал с удаленным ноутбуком - всегда получается получить к нему доступ :(

 
Sergey Chalyshev:

На самом деле всё просто!

Если "я" увижу что вы продали -куплю в два раза больше, и так пока у "меня" не появится прибыль. А если у вас сработает стоп - то вы "мне" только поможете.

На путь истинный направляет сми подконтрольные оппонентам. Если вы не идете в нужном направлении - то вас направят на путь истинный.

Механизм больших потерь - это антипод механизма большой прибыли. А большая прибыль идет к большим деньгам))

Купить, да и в два раза больше, чем все кто ошибся - денег не хватит.

Но, Ваши мысли стимулируют паранойю, вот последняя потеря из больших как раз сегодня оформилась - и вход был по тренду, но на хаях, и откатили за 3 дня на SL как раз к точке, где я бы в обычной ситуации покупал. Но, ведь оставить позицию, представив, что сейчас как бы новый вход, значит увеличить вероятность разового убытка... А рынок закрывается выше стопа, забрав зарплату за последний квартал.

 
Aleksey Vyazmikin:

Купить, да и в два раза больше, чем все кто ошибся - денег не хватит.

У вас конечно не хватит

Но, Ваши мысли стимулируют паранойю, вот последняя потеря из больших как раз сегодня оформилась - и вход был по тренду, но на хаях, и откатили за 3 дня на SL как раз к точке, где я бы в обычной ситуации покупал. Но, ведь оставить позицию, представив, что сейчас как бы новый вход, значит увеличить вероятность разового убытка... А рынок закрывается выше стопа, забрав зарплату за последний квартал.

Так?

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Sergey Chalyshev:

У вас конечно не хватит

Так?


Не совсем так.

Данный вход был эмоционален, так как до этого был понедельник с безумным ростом, а я ждал падение именно в понедельник, но после такого сильного начала, у которого были все признаки откатного перекрытия, решил, что идем к новой цели - шли вяло и с утра вторника начал продавать, но ирациональный вынос вынудил меня на эмоциях встать в лонг и поставить стопы под минимум недели - исходил из того, что к среде один из экстремумов уже формируется - вот только ошибся, что это нижний Low недели. И кто мешал мне во вторник на вечерке выйти - жадность, глупость, тупость, наивность, или просто надежда? Единственно скажу, что тут я получил по стопам согласно идеи входа, т.е. ничего не убирал. Глобальная ошибка в том, что при переходе на верхний ТФ не уменьшил объем позиции, хотя бы в тот же первый день перед закрытием вечерней сессии.

 
Aleksey Vyazmikin:

Не совсем так.

Данный вход был эмоционален, так как до этого был понедельник с безумным ростом, а я ждал падение именно в понедельник, но после такого сильного начала, у которого были все признаки откатного перекрытия, решил, что идем к новой цели - шли вяло и с утра вторника начал продавать, но ирациональный вынос вынудил меня на эмоциях встать в лонг и поставить стопы под минимум недели - исходил из того, что к среде один из экстремумов уже формируется - вот только ошибся, что это нижний Low недели. И кто мешал мне во вторник на вечерке выйти - жадность, глупость, тупость, наивность, или просто надежда? Единственно скажу, что тут я получил по стопам согласно идеи входа, т.е. ничего не убирал. Глобальная ошибка в том, что при переходе на верхний ТФ не уменьшил объем позиции, хотя бы в тот же первый день перед закрытием вечерней сессии.

Моё понятие механизма я рассказал выше, добавить нечего. Думаю, в вашем случае не стоит мельтешить, "лучше меньше да лучше". Ориентируйтесь на график бензина:

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Sergey Chalyshev:

Моё понятие механизма я рассказал выше, добавить нечего. Думаю, в вашем случае не стоит мельтешить, "лучше меньше да лучше". Ориентируйтесь на график бензина:


Все знают, что рубль девальвируется - это скорей константа.

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