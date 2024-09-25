Механизм больших потерь - страница 9
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30 августа 2024 года торговал на Forex и получил стоп аут у двух ДЦ.
Решил оставить заметку, так как очень странное состояние у меня было, после предыдущего очень положительно эмоционального дня не связанного с торговлей, я с самого утра чувствовал апатию, т.е. какое то равнодушие и усталость от торговли. Хотел уже к концу месяца закрыть убыток по балансу на одном счёте и вывести деньги с другого. В итоге открыл позицию на одном счете, которая давала прибыль, потом она развернулась и вместо закрытия её в ноль, я решил оставить как есть и открыться на все средства на втором счете, а потом ещё отключили электричество... А потом уже было без разницы. Я даже как то не переживал - просто усталость накопилась и равнодушие от исхода. Мысли, что это всё пустая трата времени. Да ещё на форуме тут мне это высказали... и как то наложилось всё.
В общем, ещё раз возвращаемся к тому, что эта деятельность большой стресс, и психика человека будет всегда искать выход из него, в том числе прекращая страдания сливом депозита. А контраст двух дней, видимо усилил этот эффект.
В итоге, вывел остаток, положил на депозит. Пилю новые идеи в коде. Ручная торговля в одиночестве не подходит моему психотипу.
До середины июля торговали только роботы, но там было сильное движение по JPY, и контртрендовые ТС подслили, поэтому пришлось перейти в ручной режим.
Неожиданно приятным плюсом у ДЦ в РФ оказался ранний стоп аут - у одного 20% у другого 30%, что помогает сохранить средства, при торговле большими объёмами.
Если торговать руками, то надо думать о какой то системе контроля эмоционального состояния...
Недавно смотрел выступление Ларри Вильямса, и он укрепил моё мнение: "Торговля на М1, как только видим небольшую прибыль - выходим".
В общем, всё абсолютно противоположно тому, что пишет в книге.P.S. Примерно так: лучше синица в руке, чем журавль в ж..пе.
Недавно смотрел выступление Ларри Вильямса, и он укрепил моё мнение: "Торговля на М1, как только видим небольшую прибыль - выходим".
В общем, всё абсолютно противоположно тому, что пишет в книге.
Все учатся и развиваются,мнение поменял,думаю это нормально.
Недавно смотрел выступление Ларри Вильямса, и он укрепил моё мнение: "Торговля на М1, как только видим небольшую прибыль - выходим".
В общем, всё абсолютно противоположно тому, что пишет в книге.P.S. Примерно так: лучше синица в руке, чем журавль в ж..пе.
Если не понимаешь, что происходит или перестал понимать,то это лучший вариант.
Алексей, иногда необходимо давать себе отдыхать! Эта очень тяжёлая работа.
Верно. Должны быть радости в жизни, на которые можно переключится. Не у всех они есть.
Верно. Должны быть радости в жизни, на которые можно переключится. Не у всех они есть.
Это точно! Деньги не должны быть- главное,тогда всё получится.
"Торговля на М1, как только видим небольшую прибыль - выходим".
Да, по сути так и получается. Тут даже тестировал разные варианты, что делать при выходи позиции в прибыль через час после открытия - получается забирать своё и сматывать удочки.
Да, по сути так и получается. Тут даже тестировал разные варианты, что делать при выходи позиции в прибыль через час после открытия - получается забирать своё и сматывать удочки.
получается так, ну у меня так
--
и так 7 символов на М1, но торгует робот.
Лучше на завод. И стране польза и нервы в порядке
После смены пришли?
получается так, ну у меня так
--
и так 7 символов на М1, но торгует робот.
Спред какой то маленький, или это биржа?