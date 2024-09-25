Механизм больших потерь - страница 7
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Согласен, риски неразумные - посмотрел - заходил объемом безумным - 500 лотов!
И, да, кажется, что теперь за мной действительно следят, как только я начинаю заходить, на медленном рынке, так он оживает...
Ну так то у сделки (заявки) должен быть индификатор (фио+), чтобы не позволять торговать против себя же.... так что вполне возможно
очень интересно!
спасибо!
Пожалуйста.
Оказалось, что воспроизвести достоверно торговлю по сделкам не так то и просто - тестер просто на это не способен.
Однако, пересмотрел разные участки, поправил код, и хотя осталось пару мест, где поставил костыль, график слива немного стал покрасивей.
А вот поэкспериментировать с изменением условий закрытия/наращивания/сопровождения позиции оказалось сложней, но если пренебречь открытием нескольких позиций на одном минутном баре и переворот на минутном баре, а такое бывало периодически, то при фиксированном лоте 1 и условии, что входим один раз на идею-позицию, а выходим сразу при первом уменьшении позиции (по факту часто крылся частями), то получается такой вот график.
По факту счет активно торговался до середины июля 2017 года.
И тут очевидно, что проблемы с мани-менеджментом были серьезные, иначе бы проторговался возле нуля.
Но, что интересно, прибыльных сделок осталось достаточно много - 60.2%, предстоит выяснить - какой из них процент пересиживания, а какой процент действительно точных, стоящих входов.
Потом можно и тейк профит добавить - посмотреть на упущенную выгоду (жадность), если она есть.
Есть ещё идеи для анализа ошибок?
Реализовал работу по тралу, который используется у меня по умолчанию в ТС, при этом оставив точки входа и выхода, если они раньше трала, и вот что получилось при торговле 1 лотом.
И хотя мат ожидание смешное, но видно, что динамика стала лучше. Обращает на себя внимание снижение процента прибыльных сделок, а это значит, что нарушая правила, отключая трал, мне удавалось зарабатывать чаще, чем при соблюдении правил ТС, но в случае ошибки я терял в совокупности больше, чем зарабатывал. И тут происходит явный обман мозга, ведь он получает подкрепление от прибыльных сделок, которых статистически больше в случае взятия риска и нарушения правил.
Мне тоже кажется, что проблема именно в том, что эмоции влияют на работу.
С другой стороны - именно эмоции мотивируют на какие-то действия. Если тебе плевать на то, заработает ли ТС или сольет - то какой смысл эту ТС вобще создавать ? Заниматься-то хочется тем, что интересно или необходимо... А когда "плевать" - это значит, нет ни необходимости, ни интереса, нет вобще ничего, что бы мотивировало на работу по усовершенствованию ТС.
Лично для меня вот это самое отсутствие мотивации - наиболее серьезная проблема. Как я уже говорил, за восемь лет трейдинга (уже скоро за девять) - я ни разу не слил, но и не разу ничего не вывел. И сейчас постоянно себя ловлю как раз на том, что отсутствует смысл что-то делать - я уже "похоронил" эти деньги, все мои усилия приводят лишь к "болтанию около нуля" - ДЦ-то доволен, но я, получается ничего с этого не имею... В результате - эмоций уже давно нет, но и мотивации что-то делать - тоже нет. Уже несколько месяцев обдумываю интересную идею, для написания которой недели вполне бы хватило... Но - все так и висит в воздухе... Именно из-за отсутствия эмоций и мотивации... Все бесполезно...
Механизм больших потерь...
Сначала нужно понять механизм малых заработков.
У меня дочь сейчас случайно безработная. На скальпинге делает 300 тысяч в месяц при депозите 1 миллион. ММВБ.
Механизм больших потерь...
Сначала нужно понять механизм малых заработков.
У меня дочь сейчас случайно безработная. На скальпинге делает 300 тысяч в месяц при депозите 1 миллион. ММВБ.
это вы так её неслучайно сватаете ?
Механизм больших потерь...
Сначала нужно понять механизм малых заработков.
У меня дочь сейчас случайно безработная. На скальпинге делает 300 тысяч в месяц при депозите 1 миллион. ММВБ.
Тут главное стабильность. Бывают месяца и 30% дохода от депозита, а бывает и минус 50%.
это вы так её неслучайно сватаете ?
Думаете, Вы ей пригодитесь?
Тут главное стабильность. Бывают месяца и 30% дохода от депозита, а бывает и минус 50%.
Да уже 3-4 месяца.