Механизм больших потерь - страница 7

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Aleksey Vyazmikin:

Согласен, риски неразумные - посмотрел - заходил объемом безумным - 500 лотов!

И, да, кажется, что теперь за мной действительно следят, как только я начинаю заходить, на медленном рынке, так он оживает...

Ну так то у сделки (заявки) должен быть индификатор (фио+), чтобы не позволять торговать против себя же.... так что вполне возможно

 
Renat Akhtyamov:

очень интересно!

спасибо!

Пожалуйста.

 

Оказалось, что воспроизвести достоверно торговлю по сделкам не так то и просто - тестер просто на это не способен.

Однако, пересмотрел разные участки, поправил код, и хотя осталось пару мест, где поставил костыль, график слива немного стал покрасивей.

А вот поэкспериментировать с изменением условий закрытия/наращивания/сопровождения позиции оказалось сложней, но если пренебречь открытием нескольких позиций на одном минутном баре и переворот на минутном баре, а такое бывало периодически, то при фиксированном лоте 1 и условии, что входим один раз на идею-позицию, а выходим сразу при первом уменьшении позиции (по факту часто крылся частями), то получается такой вот график.

По факту счет активно торговался до середины июля 2017 года.

И тут очевидно, что проблемы с мани-менеджментом были серьезные, иначе бы проторговался возле нуля.

Но, что интересно, прибыльных сделок осталось достаточно много - 60.2%, предстоит выяснить - какой из них процент пересиживания, а какой процент действительно точных, стоящих входов.

Потом можно и тейк профит добавить - посмотреть на упущенную выгоду (жадность), если она есть.

Есть ещё идеи для анализа ошибок?

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  • 2020.07.13
  • www.mql5.com
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Реализовал работу по тралу, который используется у меня по умолчанию в ТС, при этом оставив точки входа и выхода, если они раньше трала, и вот что получилось при торговле 1 лотом.

И хотя мат ожидание смешное, но видно, что динамика стала лучше. Обращает на себя внимание снижение процента прибыльных сделок, а это значит, что нарушая правила, отключая трал, мне удавалось зарабатывать чаще, чем при соблюдении правил ТС, но в случае ошибки я терял в совокупности больше, чем зарабатывал. И тут происходит явный обман мозга, ведь он получает подкрепление от прибыльных сделок, которых статистически больше в случае взятия риска и нарушения правил.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Мне тоже кажется, что проблема именно в том, что эмоции влияют на работу.

С другой стороны - именно эмоции мотивируют на какие-то действия.  Если тебе плевать на то, заработает ли ТС или сольет - то какой смысл эту ТС вобще создавать ? Заниматься-то хочется тем, что интересно или необходимо... А когда "плевать" - это значит, нет ни необходимости, ни интереса, нет вобще ничего, что бы мотивировало на работу по усовершенствованию ТС.

Лично для меня вот это самое отсутствие мотивации - наиболее серьезная проблема. Как я уже говорил, за восемь лет трейдинга (уже скоро за девять) - я ни разу не слил, но и не разу ничего не вывел. И сейчас постоянно себя ловлю как раз на том, что отсутствует смысл что-то делать - я уже "похоронил" эти деньги, все мои усилия приводят лишь к "болтанию около нуля" - ДЦ-то доволен, но я, получается ничего с этого не имею... В результате - эмоций уже давно нет, но и мотивации что-то делать - тоже нет. Уже несколько месяцев обдумываю интересную идею, для написания которой недели вполне бы хватило... Но - все так и висит в воздухе... Именно из-за отсутствия эмоций и мотивации... Все бесполезно...

Ну знаем мы это Все! Не слил, не заработал, иди на завод, там заработаешь100%, не мучай карму Жора
 

Механизм больших потерь...

Сначала нужно понять механизм малых заработков. 

У меня дочь сейчас случайно безработная. На скальпинге делает 300 тысяч в месяц при депозите 1 миллион. ММВБ. 

 
Алексей Тарабанов:

Механизм больших потерь...

Сначала нужно понять механизм малых заработков. 

У меня дочь сейчас случайно безработная. На скальпинге делает 300 тысяч в месяц при депозите 1 миллион. ММВБ. 

это вы так её неслучайно сватаете ?

 
Алексей Тарабанов:

Механизм больших потерь...

Сначала нужно понять механизм малых заработков. 

У меня дочь сейчас случайно безработная. На скальпинге делает 300 тысяч в месяц при депозите 1 миллион. ММВБ. 

Тут главное стабильность. Бывают месяца и 30% дохода от депозита, а бывает и минус 50%.

 
Maxim Kuznetsov:

это вы так её неслучайно сватаете ?

Думаете, Вы ей пригодитесь?

 
Aleksey Vyazmikin:

Тут главное стабильность. Бывают месяца и 30% дохода от депозита, а бывает и минус 50%.

Да уже 3-4 месяца. 

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