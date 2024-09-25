Механизм больших потерь - страница 8

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Алексей Тарабанов:

Думаете, Вы ей пригодитесь?

Думаю ДА. :-)

Я то в себе не сомневаюсь, тут(на форуме) вообще сомневающихся в себе нет.

Одна беда - женат, к разводу не склонен... :-)

 
Алексей Тарабанов:

Да уже 3-4 месяца. 

Какой инструмент использует?

 

Вот ещё информация к размышлению - TP (проверка на открытии бара) и SL по 450 пунктов - входим по истории, выходим только по тейкам.


 
Алексей Тарабанов:

Да уже 3-4 месяца. 

а отец больше делает?

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Механизм больших потерь...

Сначала нужно понять механизм малых заработков. 

У меня дочь сейчас случайно безработная. На скальпинге делает 300 тысяч в месяц при депозите 1 миллион. ММВБ. 

Интересно из $100 делать 1000, а не наоборот
 

В продолжении темы контроля рисков при ручной торговле, возникла идея поиска зависимости от биометрических показателей успешности торговли. Речь идет о снятии с трейдера показателей таких как, пульс, температура, давление и может что ещё полезное. Есть исследования, говорящие о том, что часть решений принимается бессознательно человеком и процесс раздумья над решением занимается лишь выстраиванием логики под принятое уже решение. Раз мозг уже знает решение, то он подготавливает для него организм - вырабатывая нейромедиаторы для раздачи приказов разным органам. Вот и нужно снять паказания с этих органов, и если есть зависимость, то блокировать сделки при показателях, приводящих к неудачам.

Узнал, что сейчас уже наручные часы умеют мерить давление, что может быть полезно.

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Рынок носимой электроники всё ещё формируется, а потому никаким негласным правилам и стандартам он пока не подчиняется. Каждый производитель делает очередной фитнес-трекер и по форме, и по содержимому таким, каким считает нужным, не ограничивая себя узкими рамками моды и последних трендов. Даже всем известной компании из Купертино не удалось...
 
Aleksey Vyazmikin:

В продолжении темы контроля рисков при ручной торговле, возникла идея поиска зависимости от биометрических показателей успешности торговли. Речь идет о снятии с трейдера показателей таких как, пульс, температура, давление и может что ещё полезное. Есть исследования, говорящие о том, что часть решений принимается бессознательно человеком и процесс раздумья над решением занимается лишь выстраиванием логики под принятое уже решение. Раз мозг уже знает решение, то он подготавливает для него организм - вырабатывая нейромедиаторы для раздачи приказов разным органам. Вот и нужно снять паказания с этих органов, и если есть зависимость, то блокировать сделки при показателях, приводящих к неудачам.

Узнал, что сейчас уже наручные часы умеют мерить давление, что может быть полезно.

 
Vitaly Muzichenko:

Информация полезная - не каждые часы подойдут


 

30 августа 2024 года торговал на Forex и получил стоп аут у двух ДЦ.

Решил оставить заметку, так как очень странное состояние у меня было, после предыдущего очень положительно эмоционального дня не связанного с торговлей, я с самого утра чувствовал апатию, т.е. какое то равнодушие и усталость от торговли. Хотел уже к концу месяца закрыть убыток по балансу на одном счёте и вывести деньги с другого. В итоге открыл позицию на одном счете, которая давала прибыль, потом она развернулась и вместо закрытия её в ноль, я решил оставить как есть и открыться на все средства на втором счете, а потом ещё отключили электричество... А потом уже было без разницы. Я даже как то не переживал - просто усталость накопилась и равнодушие от исхода. Мысли, что это всё пустая трата времени. Да ещё на форуме тут мне это высказали... и как то наложилось всё.

В общем, ещё раз возвращаемся к тому, что эта деятельность большой стресс, и психика человека будет всегда искать выход из него, в том числе прекращая страдания сливом депозита. А контраст двух дней, видимо усилил этот эффект.

В итоге, вывел остаток, положил на депозит. Пилю новые идеи в коде. Ручная торговля в одиночестве не подходит моему психотипу.

До середины июля торговали только роботы, но там было сильное движение по JPY, и контртрендовые ТС подслили, поэтому пришлось перейти в ручной режим.

Неожиданно приятным плюсом у ДЦ в РФ оказался ранний стоп аут - у одного 20% у другого 30%, что помогает сохранить средства, при торговле большими объёмами.

Если торговать руками, то надо думать о какой то системе контроля эмоционального состояния...

 
Aleksey Vyazmikin #:

30 августа 2024 года торговал на Forex и получил стоп аут у двух ДЦ.

Решил оставить заметку, так как очень странное состояние у меня было, после предыдущего очень положительно эмоционального дня не связанного с торговлей, я с самого утра чувствовал апатию, т.е. какое то равнодушие и усталость от торговли. Хотел уже к концу месяца закрыть убыток по балансу на одном счёте и вывести деньги с другого. В итоге открыл позицию на одном счете, которая давала прибыль, потом она развернулась и вместо закрытия её в ноль, я решил оставить как есть и открыться на все средства на втором счете, а потом ещё отключили электричество... А потом уже было без разницы. Я даже как то не переживал - просто усталость накопилась и равнодушие от исхода. Мысли, что это всё пустая трата времени. Да ещё на форуме тут мне это высказали... и как то наложилось всё.

В общем, ещё раз возвращаемся к тому, что эта деятельность большой стресс, и психика человека будет всегда искать выход из него, в том числе прекращая страдания сливом депозита. А контраст двух дней, видимо усилил этот эффект.

В итоге, вывел остаток, положил на депозит. Пилю новые идеи в коде. Ручная торговля в одиночестве не подходит моему психотипу.

До середины июля торговали только роботы, но там было сильное движение по JPY, и контртрендовые ТС подслили, поэтому пришлось перейти в ручной режим.

Неожиданно приятным плюсом у ДЦ в РФ оказался ранний стоп аут - у одного 20% у другого 30%, что помогает сохранить средства, при торговле большими объёмами.

Если торговать руками, то надо думать о какой то системе контроля эмоционального состояния...

Алексей, иногда необходимо давать себе отдыхать! Эта очень тяжёлая работа.

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