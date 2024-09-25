Механизм больших потерь - страница 8
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Думаете, Вы ей пригодитесь?
Думаю ДА. :-)
Я то в себе не сомневаюсь, тут(на форуме) вообще сомневающихся в себе нет.
Одна беда - женат, к разводу не склонен... :-)
Да уже 3-4 месяца.
Какой инструмент использует?
Вот ещё информация к размышлению - TP (проверка на открытии бара) и SL по 450 пунктов - входим по истории, выходим только по тейкам.
Да уже 3-4 месяца.
а отец больше делает?
Механизм больших потерь...
Сначала нужно понять механизм малых заработков.
У меня дочь сейчас случайно безработная. На скальпинге делает 300 тысяч в месяц при депозите 1 миллион. ММВБ.
В продолжении темы контроля рисков при ручной торговле, возникла идея поиска зависимости от биометрических показателей успешности торговли. Речь идет о снятии с трейдера показателей таких как, пульс, температура, давление и может что ещё полезное. Есть исследования, говорящие о том, что часть решений принимается бессознательно человеком и процесс раздумья над решением занимается лишь выстраиванием логики под принятое уже решение. Раз мозг уже знает решение, то он подготавливает для него организм - вырабатывая нейромедиаторы для раздачи приказов разным органам. Вот и нужно снять паказания с этих органов, и если есть зависимость, то блокировать сделки при показателях, приводящих к неудачам.
Узнал, что сейчас уже наручные часы умеют мерить давление, что может быть полезно.
В продолжении темы контроля рисков при ручной торговле, возникла идея поиска зависимости от биометрических показателей успешности торговли. Речь идет о снятии с трейдера показателей таких как, пульс, температура, давление и может что ещё полезное. Есть исследования, говорящие о том, что часть решений принимается бессознательно человеком и процесс раздумья над решением занимается лишь выстраиванием логики под принятое уже решение. Раз мозг уже знает решение, то он подготавливает для него организм - вырабатывая нейромедиаторы для раздачи приказов разным органам. Вот и нужно снять паказания с этих органов, и если есть зависимость, то блокировать сделки при показателях, приводящих к неудачам.
Узнал, что сейчас уже наручные часы умеют мерить давление, что может быть полезно.
Информация полезная - не каждые часы подойдут
30 августа 2024 года торговал на Forex и получил стоп аут у двух ДЦ.
Решил оставить заметку, так как очень странное состояние у меня было, после предыдущего очень положительно эмоционального дня не связанного с торговлей, я с самого утра чувствовал апатию, т.е. какое то равнодушие и усталость от торговли. Хотел уже к концу месяца закрыть убыток по балансу на одном счёте и вывести деньги с другого. В итоге открыл позицию на одном счете, которая давала прибыль, потом она развернулась и вместо закрытия её в ноль, я решил оставить как есть и открыться на все средства на втором счете, а потом ещё отключили электричество... А потом уже было без разницы. Я даже как то не переживал - просто усталость накопилась и равнодушие от исхода. Мысли, что это всё пустая трата времени. Да ещё на форуме тут мне это высказали... и как то наложилось всё.
В общем, ещё раз возвращаемся к тому, что эта деятельность большой стресс, и психика человека будет всегда искать выход из него, в том числе прекращая страдания сливом депозита. А контраст двух дней, видимо усилил этот эффект.
В итоге, вывел остаток, положил на депозит. Пилю новые идеи в коде. Ручная торговля в одиночестве не подходит моему психотипу.
До середины июля торговали только роботы, но там было сильное движение по JPY, и контртрендовые ТС подслили, поэтому пришлось перейти в ручной режим.
Неожиданно приятным плюсом у ДЦ в РФ оказался ранний стоп аут - у одного 20% у другого 30%, что помогает сохранить средства, при торговле большими объёмами.
Если торговать руками, то надо думать о какой то системе контроля эмоционального состояния...
30 августа 2024 года торговал на Forex и получил стоп аут у двух ДЦ.
Решил оставить заметку, так как очень странное состояние у меня было, после предыдущего очень положительно эмоционального дня не связанного с торговлей, я с самого утра чувствовал апатию, т.е. какое то равнодушие и усталость от торговли. Хотел уже к концу месяца закрыть убыток по балансу на одном счёте и вывести деньги с другого. В итоге открыл позицию на одном счете, которая давала прибыль, потом она развернулась и вместо закрытия её в ноль, я решил оставить как есть и открыться на все средства на втором счете, а потом ещё отключили электричество... А потом уже было без разницы. Я даже как то не переживал - просто усталость накопилась и равнодушие от исхода. Мысли, что это всё пустая трата времени. Да ещё на форуме тут мне это высказали... и как то наложилось всё.
В общем, ещё раз возвращаемся к тому, что эта деятельность большой стресс, и психика человека будет всегда искать выход из него, в том числе прекращая страдания сливом депозита. А контраст двух дней, видимо усилил этот эффект.
В итоге, вывел остаток, положил на депозит. Пилю новые идеи в коде. Ручная торговля в одиночестве не подходит моему психотипу.
До середины июля торговали только роботы, но там было сильное движение по JPY, и контртрендовые ТС подслили, поэтому пришлось перейти в ручной режим.
Неожиданно приятным плюсом у ДЦ в РФ оказался ранний стоп аут - у одного 20% у другого 30%, что помогает сохранить средства, при торговле большими объёмами.
Если торговать руками, то надо думать о какой то системе контроля эмоционального состояния...
Алексей, иногда необходимо давать себе отдыхать! Эта очень тяжёлая работа.