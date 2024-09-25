Механизм больших потерь - страница 10

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Aleksey Vyazmikin #:

Спред какой то маленький, или это биржа?

индексы

 
Vitaly Muzichenko #:

индексы

Можете в личку скинуть ссылку на спецификацию?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Можете в личку скинуть ссылку на спецификацию?

Что хотите увидеть?

Это JP225, остальные идентичны


 
Vitaly Muzichenko #:

Что хотите увидеть?


ДЦ :)

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