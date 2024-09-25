Механизм больших потерь - страница 10
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Спред какой то маленький, или это биржа?
индексы
индексы
Можете в личку скинуть ссылку на спецификацию?
Можете в личку скинуть ссылку на спецификацию?
Что хотите увидеть?
Это JP225, остальные идентичны
Что хотите увидеть?
ДЦ :)