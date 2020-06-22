Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 6

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Renat Akhtyamov:

это объемы покупок и продаж с биржи за тот же день, когда я торговал, для примера

отчет появляется на следующий день

я просто проверил - правильно ли я торгую.

На нашей бирже отчеты по данным?

 
Andrey Gladyshev:

На нашей бирже отчеты по данным?

отчет МОЕХ, форекс туда не входит

 
Renat Akhtyamov:

отчет МОЕХ, форекс туда не входит

Про форекс речи нет, только биржевые данные.
Я как-то по опционным уровням пробовал работать.
Тоже что-то похожее.

 
Все финансовые инструменты взаимосвязаны. Можно отслеживать разные, но всегда с одинаковым результатом. Цепочка не рвется на длительное время, но на короткой дистанции можно извлечь выгоду. Так для слова, погода плохая, сижу читаю.
 
Renat Akhtyamov:

есть ведь много стратегий.

.....

Да, Вы правы - стратегий ОЧЕНЬ много...

Просто было не понятно, причем здесь: "цена развернется раньше, чем Вы предполагаете"...

 
Renat Akhtyamov:

найдите хоть один, кто идет с риском в пределах нормы

он и будет в тех самых 5-ти %-тах

Так о чем вообще речь?

Если бы было все так просто?...

Риск можно отрегулировать простыми методами, например, уменьшить размер объема позиции...

Если риск был 50% при размере позиции в 10 лотов, то уменьшив размер лота до 2, получим риск 10%.

И , по Вашему, вопрос с успешными трейдерами можно закрывать?... Т.е., больше половины трейдеров автоматически станут Успешными Трейдерами?...

Не думаю, что все так примитивно!

[Удален]  
Serqey Nikitin:

Если бы было все так просто?...

Риск можно отрегулировать простыми методами, например, уменьшить размер объема позиции...

Если риск был 50% при размере позиции в 10 лотов, то уменьшив размер лота до 2, получим риск 10%.

И , по Вашему, вопрос с успешными трейдерами можно закрывать?... Т.е., больше половины трейдеров автоматически станут Успешными Трейдерами?...

Не думаю, что все так примитивно!

может я не в тему - не подскажите как запустить, что бы открыло позицию ?

Снимок

 
Я видел в инстаграмме, какого-то человека, он заработал себе на Майбах, на виллу и говорил что обучит всех как зарабатывать, мб это он "успешный трейдер"? 
 
Alexsandr San:

может я не в тему - не подскажите как запустить, что бы открыло позицию ?


Проверьте загрузку котировок на истории...  Возможно просто не хватает свечей для расчета советником...
[Удален]  
Serqey Nikitin:
Проверьте загрузку котировок на истории...  Возможно просто не хватает свечей для расчета советником...

в тестере можно его проверить? - я не знаю, в тестере всё по умолчанию. что мне нужно сделать в тестере?

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