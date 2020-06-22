Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 6
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это объемы покупок и продаж с биржи за тот же день, когда я торговал, для примера
отчет появляется на следующий день
я просто проверил - правильно ли я торгую.
На нашей бирже отчеты по данным?
На нашей бирже отчеты по данным?
отчет МОЕХ, форекс туда не входит
отчет МОЕХ, форекс туда не входит
Про форекс речи нет, только биржевые данные.
Я как-то по опционным уровням пробовал работать.
Тоже что-то похожее.
есть ведь много стратегий......
Да, Вы правы - стратегий ОЧЕНЬ много...
Просто было не понятно, причем здесь: "цена развернется раньше, чем Вы предполагаете"...
найдите хоть один, кто идет с риском в пределах нормы
он и будет в тех самых 5-ти %-тах
Так о чем вообще речь?
Если бы было все так просто?...
Риск можно отрегулировать простыми методами, например, уменьшить размер объема позиции...
Если риск был 50% при размере позиции в 10 лотов, то уменьшив размер лота до 2, получим риск 10%.
И , по Вашему, вопрос с успешными трейдерами можно закрывать?... Т.е., больше половины трейдеров автоматически станут Успешными Трейдерами?...
Не думаю, что все так примитивно!
Если бы было все так просто?...
Риск можно отрегулировать простыми методами, например, уменьшить размер объема позиции...
Если риск был 50% при размере позиции в 10 лотов, то уменьшив размер лота до 2, получим риск 10%.
И , по Вашему, вопрос с успешными трейдерами можно закрывать?... Т.е., больше половины трейдеров автоматически станут Успешными Трейдерами?...
Не думаю, что все так примитивно!
может я не в тему - не подскажите как запустить, что бы открыло позицию ?
может я не в тему - не подскажите как запустить, что бы открыло позицию ?
Проверьте загрузку котировок на истории... Возможно просто не хватает свечей для расчета советником...
в тестере можно его проверить? - я не знаю, в тестере всё по умолчанию. что мне нужно сделать в тестере?