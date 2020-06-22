Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 5

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Serqey Nikitin:
Не надо гнать пургу...   70% просадка - это не понимание рынка, и списывать на индюков - как то не солидно...

ой, не будем спорить

я высказал свое мнение в Вашей ветке

и этого достаточно

 
Renat Akhtyamov:

ой, не будем спорить

я высказал свое мнение в Вашей ветке

и этого достаточно

Да, достаточно...  Вот только пример привели не стандартный...

А риски на рынке всегда выше 10%, и чтобы вписаться в эту цифру - проще забыть о рынке..., ну или, как вариант, выставить 0,001 лота - "и будет Вам счастье"!

 
Serqey Nikitin:

Да, достаточно...  Вот только пример привели не стандартный...

А риски на рынке всегда выше 10%, и чтобы вписаться в эту цифру - проще забыть о рынке..., ну или, как вариант, выставить 0,001 лота - "и будет Вам счастье"!

тоже вариант

но все таки из успешных, наиболее успешен тот, у кого доходность при условии соблюдения риска выше.

 
Renat Akhtyamov:

тоже вариант

но все таки из успешных, наиболее успешен тот, у кого доходность при условии соблюдения риска выше.

А вот это и есть понимание того ГДЕ и КОГДА. 

 
Renat Akhtyamov:


но все таки из успешных, наиболее успешен тот, у кого доходность при условии соблюдения риска выше.

Не понятен сам метод анализа: делать выводы из конечных результатов, это тоже самое, что выбирать "Кто глубже нырнет?" без учета глубины бассейна...

 
Serqey Nikitin:

Не понятен сам метод анализа: делать выводы из конечных результатов, это тоже самое, что выбирать "Кто глубже нырнет?" без учета глубины бассейна...

хорошую Ветку Вы открыли, нужную, чо могу сказать.

насколько "глубже" - это не совсем предсказуемо.

цена развернется раньше, чем Вы предполагаете, если на форексе появится трейдер, у которого полные карманы денег и который наращивает и без того зашкаленный риск.

например 2008 год.

аналитики прикрыли огромные движения якобы кризисом

на самом деле сетью в противотренд уверенно наращивал риск (по простому - сливался) многомиллиардный хедж-фонд.

движение закончится, когда риск уменьшиться до нормы, в том числе и станет равным 0%=слив 
 
Renat Akhtyamov:

цена развернется раньше, чем Вы предполагаете


Я вообще не понимаю такие отмазки...  Такое впечатление, что Вы открыли позицию и перестали ее отслеживать?...

Если "цена развернется раньше", то Трейдер ДОЛЖЕН закрыть позицию...   Что здесь не понятно?

 
Serqey Nikitin:

Я вообще не понимаю такие отмазки...  Такое впечатление, что Вы открыли позицию и перестали ее отслеживать?...

Если "цена развернется раньше", то Трейдер ДОЛЖЕН закрыть позицию...   Что здесь не понятно?

есть ведь много стратегий.

ту о которой Вы говорите - это Ваша.

я такую не торгую.

поэтому вопрос не ко мне.

торговать предпочитаю так:


то есть когда трейдеры покупают (обычно в противотренд), я им продаю

ну или против толпы

;)

 
Renat Akhtyamov:

есть ведь много стратегий.

ту о которой Вы говорите - это Ваша.

я такую не торгую.

поэтому вопрос не ко мне.

торговать предпочитаю так:


то есть когда трейдеры покупают (обычно в противотренд), я им продаю

ну или против толпы

;)

А таблица нижняя - это откуда?

 
Andrey Gladyshev:

А таблица нижняя - это откуда?

это объемы покупок и продаж с биржи за тот же день, когда я торговал, для примера

отчет появляется на следующий день

я просто проверил - правильно ли я торгую.

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