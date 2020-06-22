Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 5
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Не надо гнать пургу... 70% просадка - это не понимание рынка, и списывать на индюков - как то не солидно...
ой, не будем спорить
я высказал свое мнение в Вашей ветке
и этого достаточно
ой, не будем спорить
я высказал свое мнение в Вашей ветке
и этого достаточно
Да, достаточно... Вот только пример привели не стандартный...
А риски на рынке всегда выше 10%, и чтобы вписаться в эту цифру - проще забыть о рынке..., ну или, как вариант, выставить 0,001 лота - "и будет Вам счастье"!
Да, достаточно... Вот только пример привели не стандартный...
А риски на рынке всегда выше 10%, и чтобы вписаться в эту цифру - проще забыть о рынке..., ну или, как вариант, выставить 0,001 лота - "и будет Вам счастье"!
тоже вариант
но все таки из успешных, наиболее успешен тот, у кого доходность при условии соблюдения риска выше.
тоже вариант
но все таки из успешных, наиболее успешен тот, у кого доходность при условии соблюдения риска выше.
А вот это и есть понимание того ГДЕ и КОГДА.
но все таки из успешных, наиболее успешен тот, у кого доходность при условии соблюдения риска выше.
Не понятен сам метод анализа: делать выводы из конечных результатов, это тоже самое, что выбирать "Кто глубже нырнет?" без учета глубины бассейна...
Не понятен сам метод анализа: делать выводы из конечных результатов, это тоже самое, что выбирать "Кто глубже нырнет?" без учета глубины бассейна...
хорошую Ветку Вы открыли, нужную, чо могу сказать.
насколько "глубже" - это не совсем предсказуемо.
цена развернется раньше, чем Вы предполагаете, если на форексе появится трейдер, у которого полные карманы денег и который наращивает и без того зашкаленный риск.
например 2008 год.
аналитики прикрыли огромные движения якобы кризисом
на самом деле сетью в противотренд уверенно наращивал риск (по простому - сливался) многомиллиардный хедж-фонд.движение закончится, когда риск уменьшиться до нормы, в том числе и станет равным 0%=слив
цена развернется раньше, чем Вы предполагаете
Я вообще не понимаю такие отмазки... Такое впечатление, что Вы открыли позицию и перестали ее отслеживать?...
Если "цена развернется раньше", то Трейдер ДОЛЖЕН закрыть позицию... Что здесь не понятно?
Я вообще не понимаю такие отмазки... Такое впечатление, что Вы открыли позицию и перестали ее отслеживать?...
Если "цена развернется раньше", то Трейдер ДОЛЖЕН закрыть позицию... Что здесь не понятно?
есть ведь много стратегий.
ту о которой Вы говорите - это Ваша.
я такую не торгую.
поэтому вопрос не ко мне.
торговать предпочитаю так:
то есть когда трейдеры покупают (обычно в противотренд), я им продаю
ну или против толпы
;)
есть ведь много стратегий.
ту о которой Вы говорите - это Ваша.
я такую не торгую.
поэтому вопрос не ко мне.
торговать предпочитаю так:
то есть когда трейдеры покупают (обычно в противотренд), я им продаю
ну или против толпы
;)
А таблица нижняя - это откуда?
А таблица нижняя - это откуда?
это объемы покупок и продаж с биржи за тот же день, когда я торговал, для примера
отчет появляется на следующий день
я просто проверил - правильно ли я торгую.