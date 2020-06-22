Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 23

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Renat Akhtyamov:

всему своё время

не для всех конечно оно наступит

но

мало ли....

мне не нужно ничье признание, не цель

тупо пытаюсь хоть чуть-чуть донести азы,

маляську, так скажем

;)

Это я тебе азы показал, а ты не вкурил ))
Ты ищешь опережение, а я строю цену которая уже учитывает этот факт ))

 
Roman:

Это я тебе азы показал, а ты не вкурил ))
Ты ищешь опережение, а я строю цену которая уже учитывает этот факт ))

Роман, цену строишь не ты, она есть уже

эвристика только губит, уводит с верной дороги

;)

 
Renat Akhtyamov:

Роман, цену строишь не ты, она есть уже

;)

В том то и дело что я ))
А ты не догоняешь.

 
Roman:

В том то и дело что я ))
А ты не догоняешь.

это обман

да, ты видишь, что это принесет профит

но в эконометрике только одна беда

как впрочем и в нейронках

это переход от тренда к флету и наоборот

здесь промах и несостоятельность этих, не скрою, хороших вещей.

 
Renat Akhtyamov:

там игрушка,

развлекуха чтобы не скучать,

не обращай внимания

У нас вполне практический диалог идёт там. $10 - тоже деньги.

Принципы что на 10 что на большее +-одинаковые.

 
tamagucci:

У вас вполне практический диалог идёт там. $10 - тоже деньги.

Принципы что на 10 что на большее +-одинаковые.

нет, это тамагочи

такого не должно быть

показано было для примера о несостоятельности статистического анализа.

 
Renat Akhtyamov:

нет, это тамагочи

такого не должно быть

показано было для примера о несостоятельности статистического анализа.

Про наши счета с тобой. Про трейдинг и про подход к нему. 

А не про статанализ и проч. Я в это не лезу.

 
tamagucci:

Про наши счета с тобой. Про трейдинг и про подход к нему. 

А не про статанализ и проч. Я в это не лезу.

да ладно, ладно

не выключил же

поприкалываемся дальше

 
Renat Akhtyamov:

это обман

да, ты видишь, что это принесет профит

но в эконометрике только одна беда

как впрочем и в нейронках

это переход от тренда к флету и наоборот

здесь промах и несостоятельность этих, не скрою, хороших вещей.

Ты точно не догоняешь. Тренды флеты, нет у меня их понимаешь ))
Не трендов, не флетов ))

Что этот график

Что этот

Это практически одно и тоже, построено разными подходами и способами.
Вот и думай что удобнее торговать для робота ))

 
Roman:

Ты точно не догоняешь. Тренды флеты, нет у меня их понимаешь ))
Не трендов, не флетов ))

Что этот график

Что этот

Это практически одно и тоже, построено разными подходами и способами.
Вот и думай что удобнее торговать для робота ))

было и такое в моих разработках

но это еще очень далеко не предел совершенства

;)

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