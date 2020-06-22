Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 23
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всему своё время
не для всех конечно оно наступит
но
мало ли....
мне не нужно ничье признание, не цель
тупо пытаюсь хоть чуть-чуть донести азы,
маляську, так скажем
;)
Это я тебе азы показал, а ты не вкурил ))
Ты ищешь опережение, а я строю цену которая уже учитывает этот факт ))
Это я тебе азы показал, а ты не вкурил ))
Ты ищешь опережение, а я строю цену которая уже учитывает этот факт ))
Роман, цену строишь не ты, она есть уже
эвристика только губит, уводит с верной дороги
;)
Роман, цену строишь не ты, она есть уже
;)
В том то и дело что я ))
А ты не догоняешь.
В том то и дело что я ))
А ты не догоняешь.
это обман
да, ты видишь, что это принесет профит
но в эконометрике только одна беда
как впрочем и в нейронках
это переход от тренда к флету и наоборот
здесь промах и несостоятельность этих, не скрою, хороших вещей.
там игрушка,
развлекуха чтобы не скучать,
не обращай внимания
У нас вполне практический диалог идёт там. $10 - тоже деньги.
Принципы что на 10 что на большее +-одинаковые.
У вас вполне практический диалог идёт там. $10 - тоже деньги.
Принципы что на 10 что на большее +-одинаковые.
нет, это тамагочи
такого не должно быть
показано было для примера о несостоятельности статистического анализа.
нет, это тамагочи
такого не должно быть
показано было для примера о несостоятельности статистического анализа.
Про наши счета с тобой. Про трейдинг и про подход к нему.
А не про статанализ и проч. Я в это не лезу.
Про наши счета с тобой. Про трейдинг и про подход к нему.
А не про статанализ и проч. Я в это не лезу.
да ладно, ладно
не выключил же
поприкалываемся дальше
это обман
да, ты видишь, что это принесет профит
но в эконометрике только одна беда
как впрочем и в нейронках
это переход от тренда к флету и наоборот
здесь промах и несостоятельность этих, не скрою, хороших вещей.
Ты точно не догоняешь. Тренды флеты, нет у меня их понимаешь ))
Не трендов, не флетов ))
Что этот график
Что этот
Это практически одно и тоже, построено разными подходами и способами.
Вот и думай что удобнее торговать для робота ))
Ты точно не догоняешь. Тренды флеты, нет у меня их понимаешь ))
Не трендов, не флетов ))
Что этот график
Что этот
Это практически одно и тоже, построено разными подходами и способами.
Вот и думай что удобнее торговать для робота ))
было и такое в моих разработках
но это еще очень далеко не предел совершенства
;)