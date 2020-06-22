Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да нет других моделей, она всегошеньки одна единственная и неповторимая и тут ну никак не запутаешься
ибо иначе народ рынок начнет обувать, а не наоборот
поэтому, все рынки под одну гребенку сделаны
точно также поэтому, я не понимаю, когда начинают восхвалять тот или другой рынок
все это одно и то же, 100%
Экономические циклы называется ))
Большинство рынков, взаимосвязаны.
Зерновые только могут жить своей жизнью, там погода и урожайность основной фактор.
Экономические циклы называется ))
Большинство рынков, взаимосвязаны.
Зерновые только могут жить своей жизнью, там погода и урожайность основной фактор.
нет, все гораздо не научнее
я бы назвал этот процесс нечеткой логикой
но боюсь, что начнут приплетать к котиру случайное блуждание
эти два определения не совместимы
и я все больше и больше убеждаюсь, что размещенный мною скрин ни о чем тебе не рассказал
вобщем рынок - это не просто бай и селл по сигналу или индикатору ;)
нет, все гораздо не научнее
я бы назвал этот процесс нечеткой логикой
но боюсь, что начнут приплетать к котиру случайное блуждание
эти два определения не совместимы
и я все больше и больше убеждаюсь, что размещенный мною скрин ни о чем тебе не рассказал
вобщем рынок - это не просто бай и селл по сигналу ;)
Я тебя ещё тогда писал, что нифига не понятно в твоём скрине. ))
Как и тебе не понятно в моём, пока я тебе не разжевал ))
Но ты разжёвывать не желаешь, по этому у меня нет интереса во что то вникать, своих мыслей полон дом ))
А бай и селл и есть конечный результат всех твоих размышлений и наработок.
Только как он будет исполнен по одиночке или вместе, вот в чём разница.
Я тебя ещё тогда писал, что нифига не понятно в твоём скрине. ))
Как и тебе не понятно в моём, пока я тебе не разжевал ))
Но ты разжёвывать не желаешь, по этому у меня нет интереса во что то вникать, своих мыслей полон дом ))
А бай и селл и есть конечный результат всех твоих размышлений и наработок.
Только как он будет исполнен по одиночке или вместе, вот в чём разница.
в твоем мне все понятно, например
я даже свой такой же показал
---
а если ордеров достаточно много?
;)
Обругать администрацию форума - большого ума не надо...
Но, вот чисто по человечески, Вам не интересно - почему одни трейдеры получают стабильную прибыль , а другие трейдеры, даже имея стаж более 10 лет, не могут получить такие результаты?...
потому что один трейдер проснулся и давай нажимать на кнопки не понимая для чего он это делает .
другой трейдер прежде чем нажать на кнопку думает изучает высчитывает и когда он нажимает на кнопку он понимает что но может потерять и что может приобрести . понимает когда остановится
Все эти "ВЫСОКИЕ рассуждения на кухне" - от страха, что не видят пути решения этой проблемы...
Но если уйти от "мыслей о вечном", и перейти на более приземленные вопросы, то выплывает следующее:
Есть около 5% трейдеров, которых называют Успешными, которые стабильно получают прибыль...
Остальные трейдеры могут приблизиться к этим Успешным трейдерам, если поймут, в чем их отличие или как достичь такого же уровня торговли...
Короче: Есть проблема... Проблема старая - форексу уже 50 лет, а фонде - в разы больше, но проблема существует...
Чтобы найти решение этой проблеме, надо разобраться в этой проблеме: провести системный анализ, определить узловые моменты, наметить возможные пути ее решения...
Если пустить все это на самотек, то результат будет тот же самый: еще через лет 50 другой коллега опять будет поднимать эту тему..., а статистика не изменится - 5% это предел...
другой трейдер прежде чем нажать на кнопку думает изучает высчитывает и когда он нажимает на кнопку он понимает что но может потерять и что может приобрести . понимает когда остановится
Весело!...
Современная молодежь считает, что она умнее всех, и до нее ( все 50 лет ) были одни тупицы ... И стоит ей только напрячь свою головку, так у нее все сразу и получится...
Оптимизм прямо так и зашкаливает!...
Индюк на графике перерисовывается?
написал профитную несливайку, потерял хобби.
хз чо делать счас.
ужос....
Индюк на графике перерисовывается?
Нет, отрисовывается только новый бар.