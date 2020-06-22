Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 26

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Renat Akhtyamov:

да нет других моделей, она всегошеньки одна единственная и неповторимая и тут ну никак не запутаешься

ибо иначе народ рынок начнет обувать, а не наоборот

поэтому, все рынки под одну гребенку сделаны

точно также поэтому, я не понимаю, когда начинают восхвалять тот или другой рынок

все это одно и то же, 100%

Экономические циклы называется ))
Большинство рынков, взаимосвязаны.
Зерновые только могут жить своей жизнью, там погода и урожайность основной фактор.

 
Roman:

Экономические циклы называется ))
Большинство рынков, взаимосвязаны.
Зерновые только могут жить своей жизнью, там погода и урожайность основной фактор.

нет, все гораздо не научнее

я бы назвал этот процесс нечеткой логикой

но боюсь, что начнут приплетать к котиру случайное блуждание

эти два определения не совместимы

и я все больше и больше убеждаюсь, что размещенный мною скрин ни о чем тебе не рассказал

вобщем рынок - это не просто бай и селл по сигналу или индикатору ;)

 
Renat Akhtyamov:

нет, все гораздо не научнее

я бы назвал этот процесс нечеткой логикой

но боюсь, что начнут приплетать к котиру случайное блуждание

эти два определения не совместимы

и я все больше и больше убеждаюсь, что размещенный мною скрин ни о чем тебе не рассказал

вобщем рынок - это не просто бай и селл по сигналу ;)

Я тебя ещё тогда писал, что нифига не понятно в твоём скрине. ))
Как и тебе не понятно в моём, пока я тебе не разжевал ))
Но ты разжёвывать не желаешь, по этому у меня нет интереса во что то вникать, своих мыслей полон дом ))
А бай и селл и есть конечный результат всех твоих размышлений и наработок.
Только как он будет исполнен по одиночке или вместе, вот в чём разница.

 
Roman:

Я тебя ещё тогда писал, что нифига не понятно в твоём скрине. ))
Как и тебе не понятно в моём, пока я тебе не разжевал ))
Но ты разжёвывать не желаешь, по этому у меня нет интереса во что то вникать, своих мыслей полон дом ))
А бай и селл и есть конечный результат всех твоих размышлений и наработок.
Только как он будет исполнен по одиночке или вместе, вот в чём разница.

в твоем мне все понятно, например

я даже свой такой же показал

---

а если ордеров достаточно много?

;)

 
Serqey Nikitin:

Обругать администрацию форума - большого ума не надо...

Но, вот чисто по человечески, Вам не интересно - почему одни трейдеры получают стабильную прибыль , а другие трейдеры, даже имея стаж более 10 лет, не могут получить такие результаты?...

потому что один трейдер проснулся и давай нажимать на кнопки не понимая для чего он это делает .

другой трейдер прежде чем нажать на кнопку думает изучает высчитывает и когда он нажимает на кнопку он понимает что но может потерять и что может приобрести . понимает когда остановится

 
Serqey Nikitin:

Все эти "ВЫСОКИЕ рассуждения на кухне"  - от страха, что не видят пути решения этой проблемы...

Но если уйти от "мыслей о вечном", и перейти на более приземленные вопросы, то выплывает следующее:

Есть около 5% трейдеров, которых называют Успешными, которые стабильно получают прибыль...

Остальные трейдеры могут приблизиться к этим Успешным трейдерам, если поймут, в чем их отличие или как достичь такого же уровня торговли...


Короче: Есть проблема...  Проблема старая - форексу уже 50 лет, а фонде - в разы больше, но проблема существует...

Чтобы найти решение этой проблеме, надо разобраться в этой проблеме: провести системный анализ, определить узловые моменты, наметить возможные пути ее решения...


Если пустить все это на самотек, то результат будет тот же самый: еще через лет 50 другой коллега опять будет поднимать эту тему..., а статистика не изменится - 5% это предел...

пока ты будешь поднимать другие будут зарабатывать , а ты тем временем состаришься
 
Yury Stukalov:


другой трейдер прежде чем нажать на кнопку думает изучает высчитывает и когда он нажимает на кнопку он понимает что но может потерять и что может приобрести . понимает когда остановится

Весело!...

Современная молодежь считает, что она умнее всех, и до нее  ( все 50 лет ) были одни тупицы ...  И стоит ей только напрячь свою головку, так у нее все сразу и получится...

Оптимизм прямо так и зашкаливает!...

 
Roman:


Индюк на графике перерисовывается?


 

написал профитную несливайку, потерял хобби.

хз чо делать счас.

ужос....

 
khorosh:

Индюк на графике перерисовывается?


Нет, отрисовывается только новый бар.

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