Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 22
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Удачи.
не нужна мне она
давно уже не играюсь, а просто торгую
кстати. ско и прочая эконометрическая лабуда уступили моей системе.
для ищущих: в правильной стратегии не будет индикаторов, тф-мов, трендов, флета, противотренда, любого рода анализа и просадки, это 100%
вот тут - да
удачи!
Очень даже важно.
На форекс сколько тиков тебе нужно, чтоб отбить комиссию?
На форекс какой спред тебе дают?
На форекс сколько по времени, ты будешь терпеть отрицательные свопы?
Сколько тебя будут реджектить?
Сколько тебе поставят проскальзывание?
Это и есть подвешивание за яй..
На бирже за один тик отбивается комиссия.
Спред на ликвидных инструментах 1-2 тика
К примеру на 30 летних бондах, один тик $32, комиссия к примеру $6 на круг.
Вот и считай. Один тик и ты в плюсе.
Вы напрямую подключились?
П.С. Котировки на форехе можно причесать под фьючерс..Вопрос в сумме, которой располагаешь, иногда форех может быть полезен, если нет нужной для фьючей. Ну и не только. Можно и форех использовать худо-бедно, есть свои плюсы кроме "торгов".
не нужна мне она
давно уже не играюсь, а просто торгую
кстати. ско и прочая эконометрическая лабуда уступили моей системе.
для ищущих: в правильной стратегии не будет индикаторов, это 100%
Ты так и не понял, что это не индикатор а цена, в другом виде.
Как другой график, ренко, крестики нолики или что то ещё.
Я ж тебе писал, что это не стандартная эконометрика. Там и МО есть. Но не сеть.
Ты так и не понял, что это не индикатор а цена, в другом виде.
Как другой график, ренко, крестики нолики или что то ещё.
Я ж тебе писал, что это не стандартная эконометрика. Там и МО есть. Но не сеть.
не надо это всё
не надо
;)
вот чо надо:
не надо это всё
не надо
;)
вот чо надо:
Хех) Цвет в тренде ;)
Вы напрямую подключились?
П.С. Котировки на форехе можно причесать под фьючерс..Вопрос в сумме, которой располагаешь, иногда форех может быть полезен, если нет нужной для фьючей. Ну и не только. Можно и форех использовать худо-бедно, есть свои плюсы кроме "торгов".
Так и говорю. что нужно различать где кухня, а где нет.
Можно и прайм подключить, но считаю неоправданно затратным.
У многих тут есть прайм подключение?
99,9% тут и не знают что это такое.
На фьючах гораздо другие расценки.
А те кто не считает свои расходы, не знаю даже как назвать, глупцы наверно.
не надо это всё
не надо
;)
вот чо надо:
Всё с тобой понятно, я был о тебе лучшего мнения.
Всё с тобой понятно, я был о тебе лучшего мнения.
всему своё время
не для всех конечно оно наступит
но
мало ли....
мне не нужно ничье признание, не цель
тупо пытаюсь хоть чуть-чуть донести азы,
маляську, отправную точку, так скажем
;)
всему своё время
не для всех конечно оно наступит
но
мало ли....
мне не нужно ничье признание, тупо пытаюсь хоть чуть-чуть донести азы
;)
Всё норм. Ренат, нам нужно не слить на этой неделе. Разберем полёты в ветке про Баблокос на вых)
Всё норм. Ренат, нам нужно не слить на этой неделе. Разберем полёты в ветке про Баблокос на вых)
там игрушка,
развлекуха чтобы не скучать,
не обращай внимания