Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 24
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было и такое в моих разработках
но это еще очень далеко не предел совершенства
;)
А что ещё нужно? Какое совершенство?
Цель совершенство? Или стабильный заработок?
А что ещё нужно? Какое совершенство?
Цель совершенство? Или стабильный заработок?
допустим ты открыл покупку
а цена - раз и против неё в один миг на миллион пунктов
и чо?
скажешь что ошибка в индюке?
а я тебе скажу нет, система против тебя чпокнула и ты слил.
вот и всё, ;)
и где твое совершенство?
да в топку его, индюка такого красивого !
;)
допустим ты открыл покупку
а цена - раз и против неё на миллион пунктов
и чо?
скажешь что ошибка в индюке?
а я тебе скажу нет, система против тебя чпокнула и ты слил.
вот и все.
и где твое совершенство?
да в топку его, индюка такого красивого !
;)
гы, гы, гы, ты упускаешь тот момент что всё это применяется на спреде или портфеле ))
Чпокалка не выросла у рынка ))
Ты точно не догоняешь. Тренды флеты, нет у меня их понимаешь ))
Не трендов, не флетов ))
Что этот график
Что этот
Это практически одно и тоже, построено разными подходами и способами.
Вот и думай что удобнее торговать для робота ))
Уже много раз обсуждали такой подход к торговле https://www.mql5.com/ru/forum/221552,
тут еще фокусник был по этой теме https://www.mql5.com/ru/forum/329518,
ну и конечно уважаемый transcendreamer который отправляет всех на завод, проделал огромную работу в этом направлении https://www.mql5.com/ru/code/11859,
теперь вы рисуете безсмысленные картинки тупыми карандашами, теста нет, мониторинга тем более.
К чему всё это?
гы, гы, гы, ты упускаешь тот момент что всё это применяется на спреде или портфеле ))
Чпокалка не выросла у рынка ))
тут спорить не буду
здравый смысл в этом есть
но насчет чпокалки ...... ;))))
если нужны будут рынку твои бабосы, они у него будут, как не крути ;)
на примере нефти, взяла и чпокнулась в минус ;)))
еще раз повторю.
рынок не сможет выиграть только у самого себя.
есть у тебя такая система?
100% - нетю ;)
Уже много раз обсуждали такой подход к торговле https://www.mql5.com/ru/forum/221552,
тут еще фокусник был по этой теме https://www.mql5.com/ru/forum/329518,
ну и конечно уважаемый transcendreamer который отправляет всех на завод, проделал огромную работу в этом направлении https://www.mql5.com/ru/code/11859,
теперь вы рисуете безсмысленные картинки тупыми карандашами, теста нет, мониторинга тем более.
К чему всё это?
ой не в теме ты товарищ
ни одного слова рядом
тут спорить не буду
здравый смысл в этом есть
но насчет чпокалки ...... ;))))
если нужны будут рынку твои бабосы, они у него будут, как не крути ;)на примере нефти, взяла и чпокнулась в минус ;)))
А вот чтоб такого не было, не нужно торговать в день экспирации, всё просто.В общем я удалился из темы.
А рынок чпокнул балбесов.
А вот чтоб такого не было, не нужно торговать в день экспирации, всё просто.В общем я удалился из темы.
А рынок чпокнул балбесов.
вот такое же, портфельное (зеленым), причем длится 50 лет
прет как по линии
чтобы труднее было догадаться, полностью не показываю
слить такое трудно, согласен
но все равно, это чешуя
дело не в этом
пусть оно работает, но не останавливайся на достигнутом
есть вариант стратегии на много круче
хочешь верь, хочешь нет
;)
вот такое же, портфельное (зеленым), причем длится 50 лет
прет как по линии
чтобы труднее было догадаться, полностью не показываю
слить такое трудно, согласен
но все равно, это чешуя
дело не в этом
пусть оно работает, но не останавливайся на достигнутом
есть вариант стратегии на много круче
Я знаю что есть, я и фронт раннинг торговал, и латенси арб, и спред собирал в стакане, я многое что торговал ))
Много нюансов в этих стратегиях.
Каждый выбирает свой стиль торговли.
Вот дельта-хедж на опционах не торговал, тоже тема.
Я знаю что есть, я и фронт раннинг торговал, и латенси арб, и спред собирал в стакане, я многое что торговал ))
Много нюансов в этих стратегиях.
Каждый выбирает свой стиль торговли.
Вот дельта-хедж на опционах не торговал, тоже тема.
там не дельта....
по внимательнее посмотритам реальные объемы