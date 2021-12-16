Косяки терминала в Linux
Добрый вечер. У меня терминал запущен под вайном в Linux (OpenSuse). На данный момент, всё работает корректно, но я наблюдаю некоторые неудобства. Например, вот перечень косяков обнаруженных за неделю:
- Wine не является абсолютно стабильным продуктом. Это означает, что не все функции запускаемого приложения могут работать должным образом.
- Настоятельно рекомендуется всегда использовать последнюю версию Ubuntu и Wine. Своевременное обновление обеспечит наибольшую стабильность работы торговой платформы.
Цитата из
https://www.mql5.com/ru/articles/625
В Linux работаю под Wine/Windows 10. С неудобствами - либо ищу решение, либо мерюсь.
- www.mql5.com
- Wine не является абсолютно стабильным продуктом. Это означает, что не все функции запускаемого приложения могут работать должным образом
На самом деле, я использую не голый Wine, а CrossOver Linux. Косяков не было ни разу, по сути. К тому же, как я понимаю, эти моменты встречаются не только а у меня а у всех.
На самом деле, я использую не голый Wine, а CrossOver Linux. Косяков не было ни разу, по сути. К тому же, как я понимаю, эти моменты встречаются не только а у меня а у всех.
У меня wine 5.0.3 под виртуальной Ubuntu 18.04 (xfce).
Аргументы функций - выделяются. Справка - не работает (открывается корень, при попытке войти в какой-то раздел - Unhandled exception: unimplemented function GDI32.dll.ScriptGetCMap called in 64-bit code (0x000000007bc6d02c).), использую xCHM, в нём работает.
Кнопки разворачивания/сворачивания/закрытия окна в МТ и МЕ "вылезают" со своих мест.
Но самый злой глюк - ужасные тормоза (в сравнении с build 1755 под WinXP) обновления объектов на экране вплоть до замирания интерфейса до пары минут на открытии торгов (оно конечно, там тысячи роботов, но ведь под XP так не тормозило!).
У меня wine 5.0.3 под виртуальной Ubuntu 18.04 (xfce).
Аргументы функций - выделяются. Справка - не работает (открывается корень, при попытке войти в какой-то раздел - Unhandled exception: unimplemented function GDI32.dll.ScriptGetCMap called in 64-bit code (0x000000007bc6d02c).), использую xCHM, в нём работает.
Кнопки разворачивания/сворачивания/закрытия окна в МТ и МЕ "вылезают" со своих мест.
Но самый злой глюк - ужасные тормоза (в сравнении с build 1755 под WinXP) обновления объектов на экране вплоть до замирания интерфейса до пары минут на открытии торгов (оно конечно, там тысячи роботов, но ведь под XP так не тормозило!).
Мне вот инетресно. Если разработчики читают эту ветку и знают об этих косяках, почему они не реагируют на предложения. Или, всё-же, реагирую?
Ведь, с косяками многие будут лишь писать код для экспериментов, а торговать в других терминалах, как вариант.
Я всё же надеюсь на обратную реакцию. Хотел написать в сервис деск, но там дже выбора нет такого.. всё касается денег..
Мне вот инетресно. Если разработчики читают эту ветку и знают об этих косяках, почему они не реагируют на предложения. Или, всё-же, реагирую?
Ведь, с косяками многие будут лишь писать код для экспериментов, а торговать в других терминалах, как вариант.
Я всё же надеюсь на обратную реакцию. Хотел написать в сервис деск, но там дже выбора нет такого.. всё касается денег..
Как считаете, будут ли разработчики тратить время на линуксоводов?
Представляете, их доля составляет аж ~1.5%, даже страшно подумать - целых 1.5%, это вам не шутки! Такой процент можно сравнить со спредом или комиссией, и то они чаще всего выше.
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Мне вот инетресно. Если разработчики читают эту ветку и знают об этих косяках, почему они не реагируют на предложения. Или, всё-же, реагирую?
Ведь, с косяками многие будут лишь писать код для экспериментов, а торговать в других терминалах, как вариант.
Я всё же надеюсь на обратную реакцию. Хотел написать в сервис деск, но там дже выбора нет такого.. всё касается денег..
Вы обращаетесь явно не туда.
С такими косяками надо обращаться к разработчикам Wine.
Metatrader даже не знает под Windows он работает или под Wine.
Вы обращаетесь явно не туда.
С такими косяками надо обращаться к разработчикам Wine.
Metatrader даже не знает под Windows он работает или под Wine.
2021.02.14 10:36:07.309 Terminal MetaTrader 5 build 2361 started for MetaQuotes Software Corp. 2021.02.14 10:36:07.309 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601 on Wine 4.13, Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz, 4 / 7 Gb memory, 10 / 228 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+2Знает.
На самом деле, я использую не голый Wine, а CrossOver Linux. Косяков не было ни разу, по сути. К тому же, как я понимаю, эти моменты встречаются не только а у меня а у всех.
Вам и карты в руки - обращайтесь к разработчикам CrossOver.
CrossOver создаётся компанией CodeWeavers на основе исходных кодов свободного аналога - Wine. При этом сам он является коммерческим продуктом.
А может под Wine будет меньше "косяков".
Знает.
Для MT это просто строка. Он получил её у системы и вывел.
Думаете он будет её как-то анализировать? А зачем?
MT не может обращаться напрямую к Linux. Все обращения к системе идут через WinAPI.
Если в Wine WinAPI реализовано не корректно или не полностью, то это проблема Wine.
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Добрый вечер. У меня терминал запущен под вайном в Linux (OpenSuse). На данный момент, всё работает корректно, но я наблюдаю некоторые неудобства. Например, вот перечень косяков обнаруженных за неделю:
1) При нажатии F1, находясь на функции в Метаэдиторе вспылвает справка не в конкретномразделе, где упоминается интересуемая функция, а исходная позиция её. Это совсем не удобно. Приходится копировать название, нажимать F1, а затем вставлять название функции в поисковик и найдято, что нужно открыть это..
2) Когда прописываешь параметры функции (своей или какой-либо стандартной - неважно) не выделяется выбранный параметр параметр.
Как видно, второй параметр во вспылвающем окошке подсказки не выделен. Я привёл примитивнейший вариант. Когда функция сложная и длинная, а тем более, имеющая перегрузки, не удобно работать в таком варианте...
Эти вопросы нужно писать в этот раздел или в другой лучше?
Я надеюсь, такие нюансы учитываются разработчиками, чтобы улучишь комфорт пользователей? Ведь не все пишут на винде..