Страх больших денег - страница 5

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И у Белого моря бывает южный берег :-)

 
Alexsandr San:
Ну да! что не видно?

То что ты показал на картинке, это побережье Белиза.
За $10K, можно арендовать весь остров. 
А раздел сайта от куда ты взял эти картинки, называется "Самые дорогие курорты мира" ))

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Хотел бы тут поднять эту тему.

Не отрицаю, для кого то 500 долларов большие деньги, а для кого то и 10000 мелочь.

Но суть не в этом. К примеру торгует трейдер и подходит к той черте, когда на его счете

становиться большая сумма по его меркам. Начинаются волнения, частые ошибки в торговле.

И начинается топтание на месте (баланс), чуть выше, чуть ниже. Ну вы поняли я думаю.

Как избавиться от этих чувств (страх потери, волнение), есть ли методики, тренировки))) или подобное?

Или кто как справляется с этим явлением?

Поставь пункты вместо отображения прибыли в валюте и будет ок.
 
Vitaliy Maznev:

Старайся думать не суммами. Живи целями развития чего-либо. И кстати, помогает пересмотреть отношение к депозиту управление не только своими средствами. Заведи сигнал и работай не на прибыль в суммах, а прибыль например в процентах. При этом перед провайдером стоит вторая полезная задача: не увлекаться просадками и снижать риски в виду ответственности за не только свои средства. Много денег? -  Расслабься и поставь например цель преумножить депозиты остальных за счет своего богатого опыта. :)

Я бы дал кардинально противоположный совет. Думать надо именно суммами. Ибо суммы - это в конце концов и есть то, за чем сюда идут. Есть сумма - должен быть вывод - должна быть реализация этой суммы. Так цепочка закрепляется. 100 раз по 500 долларов вывести или 5 раз по 10000? а? есть разница? Нет никакой разницы, если потрачено и там и там по 50000. Это всего лишь цифры. Пока в мозге не выработается цепочка причинно-следственной связи - это так и останется цифрами и вы будете искать причины этого барьера. Не ищите причины. Обходите барьеры.

 
Mikhail Chistyakov:

Я бы дал кардинально противоположный совет. Думать надо именно суммами. Ибо суммы - это в конце концов и есть то, за чем сюда идут. Есть сумма - должен быть вывод - должна быть реализация этой суммы. Так цепочка закрепляется. 100 раз по 500 долларов вывести или 5 раз по 10000? а? есть разница? Нет никакой разницы, если потрачено и там и там по 50000. Это всего лишь цифры. Пока в мозге не выработается цепочка причинно-следственной связи - это так и останется цифрами и вы будете искать причины этого барьера. Не ищите причины. Обходите барьеры.

Если думать суммами, то какова ваша глобальная цель в цифрах? То есть, к какой сумме вы стремитесь?

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Хотел бы тут поднять эту тему.

Не отрицаю, для кого то 500 долларов большие деньги, а для кого то и 10000 мелочь.

Но суть не в этом. К примеру торгует трейдер и подходит к той черте, когда на его счете

становиться большая сумма по его меркам. Начинаются волнения, частые ошибки в торговле.

И начинается топтание на месте (баланс), чуть выше, чуть ниже. Ну вы поняли я думаю.

Как избавиться от этих чувств (страх потери, волнение), есть ли методики, тренировки))) или подобное?

Или кто как справляется с этим явлением?

Как в игру играть!
А цифры  на мониторе - это все лишь баллы в игре.
Чего бояться  баллов?

Страх может быть только того, что налоговая наедет.
 
Vitaliy Maznev:

Если думать суммами, то какова ваша глобальная цель в цифрах? То есть, к какой сумме вы стремитесь?

нету цели в цифрах как в цифрах. есть конкретные цели, которые реализуются по факту достижения. у всех по-разному: от покупки нового айфона, до... да до всего чего угодно. смысл и есть в том, чтобы цель была не в конкретных цифрах, а в конкретных покупках. но начать думать надо именно цифрами (суммами), чтобы двигаться по остальным шагам алгоритма.

 
Mikhail Chistyakov:

нету цели в цифрах как в цифрах. есть конкретные цели, которые реализуются по факту достижения. у всех по-разному: от покупки нового айфона, до... да до всего чего угодно. смысл и есть в том, чтобы цель была не в конкретных цифрах, а в конкретных покупках. но начать думать надо именно цифрами (суммами), чтобы двигаться по остальным шагам алгоритма.

Не могу понять некоторое логическое противоречие: разве "думать цифрами" не одно и то же, что и видеть в них цель? Думать цифрами без цели - это то же самое, что и думать без цели в каком угодно формате. И много думать тоже вредно. Потому что думалка может поломаться об некоторые не вписывающиеся в нее алгоритмы с запредельными массивами. :)

 
Mikhail Chistyakov:

нету цели в цифрах как в цифрах. есть конкретные цели, которые реализуются по факту достижения. у всех по-разному: от покупки нового айфона, до... да до всего чего угодно. смысл и есть в том, чтобы цель была не в конкретных цифрах, а в конкретных покупках. но начать думать надо именно цифрами (суммами), чтобы двигаться по остальным шагам алгоритма.

Когда смотришь на цифры, автоматически на них накладывается то, что можно купить на них, поехать или еще что нибудь. 

В общем фантазия начинает работать на полную силу.

Разделить цифири и фантазию очень проблематично.)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Когда смотришь на цифры, автоматически на них накладывается то, что можно купить на них, поехать или еще что нибудь. 

В общем фантазия начинает работать на полную силу.

Разделить цифири и фантазию очень проблематично.)))

тут билетик в спортлото купишь - ещё не выиграл , а уже в фантазиях в Гаграх 

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