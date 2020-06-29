Страх больших денег - страница 3
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Здраствуйте. Вам надо найти человека, трейдера который торгует большими суммами , намного больше сумой чем вы. И спросить совета у этого человека.
Я здесь! зачем далеко ходить
Я здесь! зачем далеко ходить
Да да, точно))) Как же я забыл то про тебя?)))
Ну, советуй)))
Да да, точно))) Как же я забыл то про тебя?)))
Ну, советуй)))
Берёшь Супругу и вот сюда
Нa oстpове всего пять вилл, и за каждой закреплен персональный слyга. Любители серфинга и дайвинга могут полностью погрузиться в этот мир экстремальныx видов спорта.
Берёшь Супругу и вот сюда
Нa oстpове всего пять вилл, и за каждой закреплен персональный слyга. Любители серфинга и дайвинга могут полностью погрузиться в этот мир экстремальныx видов спорта.
А мозги не упарятся? :)
А мозги не упарятся? :)
Там же, серфинг - охладится
Там же, серфинг - охладится
И торговать конечно будут роботы. Пока вы с супругой купаетесь в социальных излишествах. :)
И торговать конечно будут роботы. Пока вы с супругой купаетесь в социальных излишествах. :)
Ну да, в Анапе уже тёплая вода, и есть небольшой остров, в станице Благовещенской!
я далеко не езди-ю, чемодан тяжёлый
Ну да, в Анапе уже тёплая вода, и есть небольшой остров, в станице Благовещенской!
А, так это даже Крым? думал это какие-то далекие острова.
А, так это даже Крым? думал это какие-то далекие острова.
Нет! это не Крым - это Кубань!
Нет! это не Крым - это Кубань!
Пардону прошу. Ну все равно не Сейшела или Полинезия.