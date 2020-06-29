Страх больших денег - страница 3

Новый комментарий
[Удален]  
Vitali Kadel:

Здраствуйте. Вам надо найти человека, трейдера который торгует большими суммами , намного больше сумой чем вы. И спросить совета у этого человека.

Я здесь! зачем далеко ходить

 
Alexsandr San:

Я здесь! зачем далеко ходить

Да да, точно))) Как же я забыл то про тебя?)))

 Ну, советуй)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Да да, точно))) Как же я забыл то про тебя?)))

 Ну, советуй)))

Берёшь Супругу и вот сюда

Нa oстpове всего пять вилл, и за каждой закреплен персональный слyга. Любители серфинга и дайвинга могут полностью погрузиться в этот мир экстремальныx видов спорта. Источник: © https://most-beauty.ru/mesta/samye-dorogie-kurorty-mira.html

Нa oстpове всего пять вилл, и за каждой закреплен персональный слyга. Любители серфинга и дайвинга могут полностью погрузиться в этот мир экстремальныx видов спорта.

 
Alexsandr San:

Берёшь Супругу и вот сюда

Нa oстpове всего пять вилл, и за каждой закреплен персональный слyга. Любители серфинга и дайвинга могут полностью погрузиться в этот мир экстремальныx видов спорта.








А мозги не упарятся? :)

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

А мозги не упарятся? :)

Там же, серфинг - охладится 

untitled2

 
Alexsandr San:

Там же, серфинг - охладится 


И торговать конечно будут роботы. Пока вы с супругой купаетесь в социальных излишествах. :)

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

И торговать конечно будут роботы. Пока вы с супругой купаетесь в социальных излишествах. :)

Ну да, в Анапе уже тёплая вода, и есть небольшой остров, в станице Благовещенской!

я далеко не езди-ю, чемодан тяжёлый 

 
Alexsandr San:

Ну да, в Анапе уже тёплая вода, и есть небольшой остров, в станице Благовещенской!

А, так это даже Крым?  думал это какие-то далекие острова.

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

А, так это даже Крым?  думал это какие-то далекие острова.

Нет! это не Крым - это Кубань!

 
Alexsandr San:

Нет! это не Крым - это Кубань!

Пардону прошу. Ну все равно не Сейшела или Полинезия.

12345678
Новый комментарий