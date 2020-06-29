Страх больших денег - страница 4

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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Хотел бы тут поднять эту тему.

Не отрицаю, для кого то 500 долларов большие деньги, а для кого то и 10000 мелочь.

Но суть не в этом. К примеру торгует трейдер и подходит к той черте, когда на его счете

становиться большая сумма по его меркам. Начинаются волнения, частые ошибки в торговле.

И начинается топтание на месте (баланс), чуть выше, чуть ниже. Ну вы поняли я думаю.

Как избавиться от этих чувств (страх потери, волнение), есть ли методики, тренировки))) или подобное?

Или кто как справляется с этим явлением?

Раздели на несколько частей до комфортной суммы и через копиратор или сервис дублируй сделки.

Сам пользуюсь такой системой. очень удобно и комфортно.( морально привыкаешь к стандартным лосям в суммах комфорта, а когда сумма выше стандартного но в % не превышает риск, всё равно останется дискомфорт и потраченные нервы)

 
Alexsandr San:

Берёшь Супругу и вот сюда

Уточните, чью супругу брать?)

 
Aleksey Nikolayev:

Уточните, чью супругу брать?)

А вот это интересный вопрос)))

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Уточните, чью супругу брать?)

Мог бы предложить свою, но я холостяк. Может Ваша согласится ? 

 
Alexsandr San:

Мог бы предложить свою, но я холостяк. Может Ваша согласится ? 

Ну не знаю даже))))

 
Alexsandr San:

Мог бы предложить свою, но я холостяк. Может Ваша согласится ? 

А если возьмет чья-нибудь и согласится, а супруг будет даже не против, задняя не включится? :)

 
Alexsandr San:

Берёшь Супругу и вот сюда

Нa oстpове всего пять вилл, и за каждой закреплен персональный слyга. Любители серфинга и дайвинга могут полностью погрузиться в этот мир экстремальныx видов спорта.

Что за остров? Разве на картинке район Благовещенской?

[Удален]  

Отдыхать так отдыхать!!!

untitled

[Удален]  
Roman:

Что за остров? Разве на картинке район Благовещенской?

Ну да! что не видно?
 
Alexsandr San:
Ну да! что не видно?

Нет не видно.
Реальность Благовещенской в картинке ниже ))
По этому и спросил что за остров, он явно не на Кубани.


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