Страх больших денег - страница 4
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Всем привет. Хотел бы тут поднять эту тему.
Не отрицаю, для кого то 500 долларов большие деньги, а для кого то и 10000 мелочь.
Но суть не в этом. К примеру торгует трейдер и подходит к той черте, когда на его счете
становиться большая сумма по его меркам. Начинаются волнения, частые ошибки в торговле.
И начинается топтание на месте (баланс), чуть выше, чуть ниже. Ну вы поняли я думаю.
Как избавиться от этих чувств (страх потери, волнение), есть ли методики, тренировки))) или подобное?
Или кто как справляется с этим явлением?
Раздели на несколько частей до комфортной суммы и через копиратор или сервис дублируй сделки.
Сам пользуюсь такой системой. очень удобно и комфортно.( морально привыкаешь к стандартным лосям в суммах комфорта, а когда сумма выше стандартного но в % не превышает риск, всё равно останется дискомфорт и потраченные нервы)
Берёшь Супругу и вот сюда
Уточните, чью супругу брать?)
Уточните, чью супругу брать?)
А вот это интересный вопрос)))
Уточните, чью супругу брать?)
Мог бы предложить свою, но я холостяк. Может Ваша согласится ?
Мог бы предложить свою, но я холостяк. Может Ваша согласится ?
Ну не знаю даже))))
Мог бы предложить свою, но я холостяк. Может Ваша согласится ?
А если возьмет чья-нибудь и согласится, а супруг будет даже не против, задняя не включится? :)
Берёшь Супругу и вот сюда
Нa oстpове всего пять вилл, и за каждой закреплен персональный слyга. Любители серфинга и дайвинга могут полностью погрузиться в этот мир экстремальныx видов спорта.
Что за остров? Разве на картинке район Благовещенской?
Отдыхать так отдыхать!!!
Что за остров? Разве на картинке район Благовещенской?
Ну да! что не видно?
Нет не видно.
Реальность Благовещенской в картинке ниже ))
По этому и спросил что за остров, он явно не на Кубани.