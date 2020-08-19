Индикатор на сложении вероятных цен. - страница 5
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Код скоро выдам. С некоторыми условиями. Мне его еще пригладить нужно, что бы от стыда не сгореть...
код опционально, хотя и желательно. Нету правил "требуется код", вы же не его стиль хотите обсудить ?
просто чтобы обсуждать нужна тема обсуждения. Формулы, умозаключения, рассчёты, обоснования. Просто картинки не интересны никому, поверьте
тогда могут появится "соратники" и помочь двигать дело. Хотя троллей конечно будет больше :-)
а код, код и так напишут в нескольких вариантах.
Здесь принято вставлять код через форму.
Вот скелет моего индикатора, самое вкусное я оставил себе (очень себя люблю, есть такой грех).
Понимаю, что он очень кривой и его можно исправить. Главную фишку, а именно получение значений ряда не аппроксимацией я собираюсь доработать самостоятельно, все таки это один из результатов, не одного года моей работы.
Я похоже очень невнимателен и "пробежал" мимо нужных кнопок.
#define ctr 1 // максимальная дельта между опорными ценами
Этот параметр можно менять (от 1 до упора), естественно положительные целые числа ( хотя рискните, за результат не ручаюсь).
Как сделать его изменяемым или хотя бы в виде внешней переменной я пока не понял.
#define ctr 1 // максимальная дельта между опорными ценами
input
Евгений спасибо.
Я похоже очень невнимателен и "пробежал" мимо нужных кнопок.
А тут, я добавил горизонтальные линии, может чем не будь Вам поможет, визуальность какую не будь.
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забыл добавить в код
Думал дать немного теории для обоснования и интерпретации работы индикатора. Передумал, хочу услышать Ваши версии. Код видите, картинки получаете. Надеюсь услышать логичные варианты. Подержу паузу и если увижу интерес дам свое виденье.
P/S Вариант с input у меня не прокатил, если у кого получилось помогите пожалуйста.
теперь у меня, изменения хоть можно делать
что то в нём, Интересное есть
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с Индикатором MA