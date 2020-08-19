Индикатор на сложении вероятных цен. - страница 6
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теперь у меня, изменения хоть можно делать
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с Индикатором MA
С этим индикатором можно уже совершать открытие позиций с помощью утилиты
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Скорее всего - лучше будет работать как трал
С этим индикатором можно уже совершать открытие позиций с помощью утилиты
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Скорее всего - лучше будет работать как трал
Вот я не понял с помощью какой утилиты? И про трал можно подробней.
Вот я не понял с помощью какой утилиты? И про трал можно подробней.
В утилиту буду добавлять ещё функцию - а сейчас что то попытался сделать (Полу эксперт- Line_Povodok_Exp.mq5 27 kb)
надо и индикатор этот установить Line_Povodok_004.mq5 16 kb
В утилиту буду добавлять ещё функцию - а сейчас что то попытался сделать (Полу эксперт- Line_Povodok_Exp.mq5 27 kb)
надо и индикатор этот установить Line_Povodok_004.mq5 16 kb
что бы - пошустрее в тестере работу этого эксперта Line_Povodok_Exp.mq5 посмотреть надо с другим Индикатором, этот много думает и тестер медленно идет.
вот тут, надо надпись заменить, другого Индикатора 2 Obj Volatility_StepChannel.mq5
вот так
Информация к размышлению.
https://www.mql5.com/ru/charts/11963434/eurusd-h4-metaquotes-software-corp
С этим индикатором можно уже совершать открытие позиций с помощью утилиты
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Скорее всего - лучше будет работать как трал
Заменил Горизонтальную линию на Трендовую линию
--------
какую то ошибку выдаёт при InpShift = 8;
хинт автору: попробуйте учесть типичный ATR при рассчёте коэффициентов. Но придётся подстраиваться под тайм-фрейм
Заменил Горизонтальную линию на Трендовую линию
--------
какую то ошибку выдаёт при InpShift = 8;
Приблизительный результат Индикатора Line_Povodok_005.mq5
леплю утилиту новую - ей можно в тестере приблизительный результат получить
Приблизительный результат Индикатора Line_Povodok_005.mq5
леплю утилиту новую - ей можно в тестере приблизительный результат получить
запустил проверку Индикатора Line_Povodok_005.mq5 и Утилиты Line Name Utility.mq5
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на одной минуте - уже насте-бала 8000
на одной минуте - уже насте-бала 8000
Главное что бы потом не на. - бала на следующей минуте.