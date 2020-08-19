Индикатор на сложении вероятных цен. - страница 6

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Alexsandr San:

теперь у меня, изменения хоть можно делать

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с Индикатором MA

 

С этим индикатором можно уже совершать открытие позиций с помощью утилиты 

Снимок.PNG

----

Скорее всего - лучше будет работать как трал 

 
Alexsandr San:

С этим индикатором можно уже совершать открытие позиций с помощью утилиты 

----

Скорее всего - лучше будет работать как трал 

Вот я не понял с помощью какой утилиты? И  про трал можно подробней.

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Koprezer:

Вот я не понял с помощью какой утилиты? И  про трал можно подробней.

В утилиту буду добавлять ещё функцию - а сейчас что то попытался сделать (Полу эксперт- Line_Povodok_Exp.mq5 27 kb)

надо и индикатор этот установить Line_Povodok_004.mq5 16 kb

Снимок  

Файлы:
Line_Povodok_Exp.mq5  27 kb
Line_Povodok_004.mq5  16 kb
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Alexsandr San:

В утилиту буду добавлять ещё функцию - а сейчас что то попытался сделать (Полу эксперт- Line_Povodok_Exp.mq5 27 kb)

надо и индикатор этот установить Line_Povodok_004.mq5 16 kb

  

что бы - пошустрее в тестере работу этого эксперта Line_Povodok_Exp.mq5 посмотреть надо с другим Индикатором, этот много думает и тестер медленно идет.

вот тут, надо надпись заменить, другого Индикатора 2 Obj Volatility_StepChannel.mq5 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization of the indicators                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
  {
//--- create EMA indicator and add it to collection
   if(m_handle_ema==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_ema=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Line_Povodok_004"))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating EMA indicator");
         return(false);
        }
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 вот так

      if((m_handle_ema=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"2 Obj Volatility_StepChannel"))==INVALID_HANDLE)
Файлы:
2_Obj_Volatility_StepChannel.mq5  31 kb
 

Информация к размышлению.

https://www.mql5.com/ru/charts/11963434/eurusd-h4-metaquotes-software-corp

Мне понравилось.

График EURUSD, H4, 2020.05.27 09:26 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График EURUSD, H4, 2020.05.27 09:26 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: H4. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2020.05.27 09:26 UTC.
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Alexsandr San:

С этим индикатором можно уже совершать открытие позиций с помощью утилиты 

----

Скорее всего - лучше будет работать как трал 

Заменил Горизонтальную линию на Трендовую линию

Снимок 

--------

какую то ошибку выдаёт при InpShift = 8;

Снимок2

Файлы:
Line_Povodok_005.mq5  25 kb
 

хинт автору: попробуйте учесть типичный ATR при рассчёте коэффициентов. Но придётся подстраиваться под тайм-фрейм

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Alexsandr San:

Заменил Горизонтальную линию на Трендовую линию

 

--------

какую то ошибку выдаёт при InpShift = 8;


Приблизительный результат Индикатора Line_Povodok_005.mq5 

Снимок3

леплю утилиту новую - ей можно в тестере приблизительный результат получить 

Снимок

Файлы:
Line_Name_Utility.mq5  52 kb
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Alexsandr San:

Приблизительный результат Индикатора Line_Povodok_005.mq5 

леплю утилиту новую - ей можно в тестере приблизительный результат получить 


запустил проверку Индикатора Line_Povodok_005.mq5  и Утилиты Line Name Utility.mq5 

Снимок

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на одной минуте - уже насте-бала 8000

Снимок

 
Alexsandr San:

на одной минуте - уже насте-бала 8000



Главное что бы потом не на. - бала  на следующей минуте.

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