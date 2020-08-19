Индикатор на сложении вероятных цен. - страница 3

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Индикатор суммирует множество полученных значений (результат зависит от степени и шага выборки). На следующем шаге проверяются эти значения и реальные цены, степень и шаг,  что ближе всего к идеалу набирают "вес", остальные теряют. По задумке, если есть повторяющиеся волны или предпосылки к движению, индикатор научиться их рассчитывать. 
[Удален]  
Koprezer:
 индикатор научиться их рассчитывать. 

Пока индикатор научится, можете не успеть, на рынке сделку открыть.  или Вы, внукам создаёте Индикатор?

 
Koprezer:
Индикатор суммирует множество полученных значений (результат зависит от степени и шага выборки). На следующем шаге проверяются эти значения и реальные цены, степень и шаг,  что ближе всего к идеалу набирают "вес", остальные теряют. По задумке, если есть повторяющиеся волны или предпосылки к движению, индикатор научиться их рассчитывать. 

а погоня за мишенью, адаптивное управление и градиентные спуски - это к @Олег avtomat 

тут понимаете-ли пройдено всё и все лазейки изведаны, поэтому таить в затаённых тайниках тайны притаённого грааля смысла нет. Либо есть что обсуждать, либо нет ничего. 

 
Alexsandr San:

Пока индикатор научится, можете не успеть, на рынке сделку открыть.  или Вы, внукам создаёте Индикатор?

"Обучить" можно и быстрее, например в свободное от работы время можно индикатор отправлять  зубрить архивы. Вопрос в другом , логика заученного индикатора... будет ли понятна? 

 

Период сутки, отрабатывает идеально. Практически ни разу цена не выскочила из рассчитанного коридора!

Я даже стал понимать о каких "коридорах" говорю))

 
Koprezer:

Период сутки, отрабатывает идеально. Практически ни разу цена не выскочила из рассчитанного коридора!

Я даже стал понимать о каких "коридорах" говорю))

Ну и какой смысл в построении коридора, который цена никогда не покидает, если только этот коридор не носит характер прогноза? 

Когда позиции открывать? 

ЗЫ Могу построить ещё более красивые и вполне реальные: верхняя граница по High, нижняя - по Low. 

 
Ладно. Пусть, Ваш коридор прогнозирует интервал изменения цены на 1 бар. Что будем делать? 
 
Алексей Тарабанов:
Ладно. Пусть, Ваш коридор прогнозирует интервал изменения цены на 1 бар. Что будем делать? 

подкинем трёхгранную монетку :-) бай/селл и снова в бар ....

 
Maxim Kuznetsov:

подкинем трёхгранную монетку :-) бай/селл и снова в бар ....

Я вчера купил золото. Реальное, в Сбербанке. Спрэд грабительский. 

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