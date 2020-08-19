Индикатор на сложении вероятных цен. - страница 3
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индикатор научиться их рассчитывать.
Пока индикатор научится, можете не успеть, на рынке сделку открыть. или Вы, внукам создаёте Индикатор?
Индикатор суммирует множество полученных значений (результат зависит от степени и шага выборки). На следующем шаге проверяются эти значения и реальные цены, степень и шаг, что ближе всего к идеалу набирают "вес", остальные теряют. По задумке, если есть повторяющиеся волны или предпосылки к движению, индикатор научиться их рассчитывать.
а погоня за мишенью, адаптивное управление и градиентные спуски - это к @Олег avtomat
тут понимаете-ли пройдено всё и все лазейки изведаны, поэтому таить в затаённых тайниках тайны притаённого грааля смысла нет. Либо есть что обсуждать, либо нет ничего.
Пока индикатор научится, можете не успеть, на рынке сделку открыть. или Вы, внукам создаёте Индикатор?
"Обучить" можно и быстрее, например в свободное от работы время можно индикатор отправлять зубрить архивы. Вопрос в другом , логика заученного индикатора... будет ли понятна?
https://www.mql5.com/ru/charts/11938536/xauusd-d1-metaquotes-software-corp
https://www.mql5.com/ru/charts/11938550/eursek-d1-metaquotes-software-corp
https://www.mql5.com/ru/charts/11938556/gbpusd-d1-metaquotes-software-corp
https://www.mql5.com/ru/charts/11938559/eurusd-d1-metaquotes-software-corp
https://www.mql5.com/ru/charts/11938560/eurchf-d1-metaquotes-software-corp
Период сутки, отрабатывает идеально. Практически ни разу цена не выскочила из рассчитанного коридора!
Я даже стал понимать о каких "коридорах" говорю))
Период сутки, отрабатывает идеально. Практически ни разу цена не выскочила из рассчитанного коридора!
Я даже стал понимать о каких "коридорах" говорю))
Ну и какой смысл в построении коридора, который цена никогда не покидает, если только этот коридор не носит характер прогноза?
Когда позиции открывать?
ЗЫ Могу построить ещё более красивые и вполне реальные: верхняя граница по High, нижняя - по Low.
Ладно. Пусть, Ваш коридор прогнозирует интервал изменения цены на 1 бар. Что будем делать?
подкинем трёхгранную монетку :-) бай/селл и снова в бар ....
подкинем трёхгранную монетку :-) бай/селл и снова в бар ....
Я вчера купил золото. Реальное, в Сбербанке. Спрэд грабительский.