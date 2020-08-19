Индикатор на сложении вероятных цен. - страница 2

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отработка 10 степеней графики до 5 степениПервый рисунок это отработка фукций до 10 степени, а ниже до 5.
[Удален]  
Koprezer:
Так видно?

Красиво!

И где вход, где выход?

 
Alexsandr San:

Красиво!

И где вход, где выход?

Еще не прорубил. Думаю как правильно объединить  18 (может быть и больше) таких индикаторов в один. Надеюсь получить не только достаточно узкий ценовой канал, но и надежный, быстрый указатель тренда. Вот тогда можно будет, и рубить, и приглашать.

 
Очень похоже на индикатор Султонова.


EURUSD



Eurusd 1 минута. Переод расчета 1000 бар
 

Пришлось прилепить псевдо интеллект. За месяц в тесте мой "индюк" научился рисовать следующее.

Povodok01_test

 
Болинжер проще, а эффективность такая же.
 
Koprezer:

Пришлось прилепить псевдо интеллект. За месяц в тесте мой "индюк" научился рисовать следующее.


"запаздывание" надеюсь видите ? если сдвинуть на 5 баров назад,то цены ему не будет :-)

а так - очень захламлённый канал. Как выше сказали, Болингер или Дончян лучше. Они и более гладкие и их математика известна.

 

Спасибо за замечание! На одно деление подвинул. Осталось еще до идеала.

Болинжер проще, но его нужно настраивать у моего нет настроек. Да канал рисуется не плавно, но так проще увидеть их переломы, и они гораздо тоньше чем у Болинжера.

https://www.mql5.com/ru/charts/11937032/eurusd-h4-metaquotes-software-corp

Если привести Болинжер к близкой эффективности у него явное запаздывание, а линии не особенно ровнее. Болинжер  окрашен цветом Turquoise (голубенький)).

сравнение  Через месяц мой индикатор еще "ума наберётся"!

График EURUSD, H4, 2020.05.22 13:36 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График EURUSD, H4, 2020.05.22 13:36 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: H4. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2020.05.22 13:36 UTC.
 

Koprezer:

Через месяц мой индикатор еще "ума наберётся"!


Можно узнать почему?

 
Так просто же, за верное "угадывание" хвалю за неверное наказываю.))
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