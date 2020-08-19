Индикатор на сложении вероятных цен. - страница 2
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Так видно?
Красиво!
И где вход, где выход?
Красиво!
И где вход, где выход?
Еще не прорубил. Думаю как правильно объединить 18 (может быть и больше) таких индикаторов в один. Надеюсь получить не только достаточно узкий ценовой канал, но и надежный, быстрый указатель тренда. Вот тогда можно будет, и рубить, и приглашать.
Eurusd 1 минута. Переод расчета 1000 бар
Пришлось прилепить псевдо интеллект. За месяц в тесте мой "индюк" научился рисовать следующее.
Пришлось прилепить псевдо интеллект. За месяц в тесте мой "индюк" научился рисовать следующее.
"запаздывание" надеюсь видите ? если сдвинуть на 5 баров назад,то цены ему не будет :-)
а так - очень захламлённый канал. Как выше сказали, Болингер или Дончян лучше. Они и более гладкие и их математика известна.
Спасибо за замечание! На одно деление подвинул. Осталось еще до идеала.
Болинжер проще, но его нужно настраивать у моего нет настроек. Да канал рисуется не плавно, но так проще увидеть их переломы, и они гораздо тоньше чем у Болинжера.
https://www.mql5.com/ru/charts/11937032/eurusd-h4-metaquotes-software-corp
Если привести Болинжер к близкой эффективности у него явное запаздывание, а линии не особенно ровнее. Болинжер окрашен цветом Turquoise (голубенький)).
Через месяц мой индикатор еще "ума наберётся"!
Koprezer:
Через месяц мой индикатор еще "ума наберётся"!
Можно узнать почему?