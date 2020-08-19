Индикатор на сложении вероятных цен. - страница 4
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Чтобы получить прибыль, мне необходим прирост котировки на 150$
Ну, или рост курса доллара.
Я вчера купил золото. Реальное, в Сбербанке. Спрэд грабительский.
а трёхграная монетка это мега-фича, круче местного грааля. Я сирый и убогий в нашем пространстве с Ньютоновской/Эйнштеновской физикой ну никак не могу её подкинуть...
Я конечно верю, что можно создать автомат который будет выдает прибыльные сигналы, но знаю, что тогда он будет нарушать все правила существующей реальности. Это что то на уровне бога, он вроде есть, а "потрогать" не получиться.
Я не "профи" и на финансовый рынок выйду только за адреналином. Для меня движение цен - нечто за гранью добра и зла.
Создав и "воспитав" своего индюка, на собственных правилах и гоняя его на разных "качелях", увидел, что закономерности есть! И да вполне допускаю, что "профи" видят их сразу. Не удивительно, что им мое творение кажется смешным и неуклюжим. А вот любителям вроде меня такая "помощь" вполне в тему.
Не собирался я делать "баблокос", но карманного аналитика который укажет на очевидные, но "ускользающие на эмоциях" вещи.
Фактически это мой "велосипед" под меня и таких как я.
По золоту посмотрел прогноз на основе моего индикатора.
https://www.mql5.com/ru/charts/11948765/xauusd-d1-metaquotes-software-corp
https://www.mql5.com/ru/charts/11948784/usdrur-d1-metaquotes-software-corp
В ближайшее время в рублях оно будет находиться в боковом тренде (неделя и более). Прибыль на нем не получить.
Я сосем не аналитик, но посмотрев на работу индикаторов, вывод сделать не сложно.
https://www.mql5.com/ru/charts/11949016/eurusd-d1-metaquotes-software-corp
Еще прогноз, если пара EURUSD, D1 пробьёт границу коридора то тренд смениться, а пока рост Евро или его падение это 50/50. Без индикатора я бы считал, что Евро однозначно падает.
https://www.mql5.com/ru/charts/11949043/gbpusd-d1-metaquotes-software-corp
GBPUSD, D1 Движение вниз пока не пробьёт верхнюю границу.
Рубль пробил новую дорогу, и те кто купил золото получат убытки (надеюсь временно).
ГДЕ КОД ИНДИКАТОРА?
Четыре страницы обсуждение чего то, чего никто не видел.
Если нет кода - тогда Вам в ветку FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020, а эту ветку удалю.