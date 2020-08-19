Индикатор на сложении вероятных цен. - страница 4

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Чтобы получить прибыль, мне необходим прирост котировки на 150$

Ну, или рост курса доллара

 
Алексей Тарабанов:

Я вчера купил золото. Реальное, в Сбербанке. Спрэд грабительский. 

а трёхграная монетка это мега-фича, круче местного грааля. Я сирый и убогий в нашем пространстве с Ньютоновской/Эйнштеновской физикой ну никак не могу её подкинуть...

 
Бедненький
 

Я конечно верю, что можно создать автомат который будет выдает прибыльные сигналы, но знаю, что тогда он будет нарушать все правила существующей реальности. Это что то на уровне бога, он вроде есть, а "потрогать" не получиться. 

Я не "профи" и на финансовый рынок выйду только за адреналином. Для меня движение цен - нечто за гранью добра и зла.

Создав и "воспитав" своего индюка, на собственных правилах и гоняя его на разных "качелях", увидел, что закономерности есть! И да вполне допускаю, что "профи" видят их сразу. Не удивительно, что им мое творение кажется смешным и неуклюжим. А вот любителям вроде меня такая "помощь" вполне в тему.

Не собирался я делать "баблокос", но карманного аналитика который укажет на очевидные, но "ускользающие на эмоциях" вещи.

  Фактически это мой "велосипед" под меня и таких как я.

 

По золоту посмотрел прогноз на основе моего индикатора.

https://www.mql5.com/ru/charts/11948765/xauusd-d1-metaquotes-software-corp

https://www.mql5.com/ru/charts/11948784/usdrur-d1-metaquotes-software-corp

В ближайшее время в рублях оно будет находиться в боковом тренде (неделя и более). Прибыль на нем не получить.

Золото тренд Рубль тренд

Я сосем не аналитик, но посмотрев на работу индикаторов, вывод сделать не сложно.

График XAUUSD, D1, 2020.05.25 05:40 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График XAUUSD, D1, 2020.05.25 05:40 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: XAUUSD. Период графика: D1. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2020.05.25 05:40 UTC.
 

https://www.mql5.com/ru/charts/11949016/eurusd-d1-metaquotes-software-corp

Еще прогноз, если пара EURUSD, D1 пробьёт границу коридора то тренд смениться, а пока рост Евро или его падение это 50/50.  Без индикатора я бы считал, что Евро однозначно падает.  

График EURUSD, D1, 2020.05.25 06:34 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График EURUSD, D1, 2020.05.25 06:34 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: D1. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2020.05.25 06:34 UTC.
 

https://www.mql5.com/ru/charts/11949043/gbpusd-d1-metaquotes-software-corp

GBPUSD, D1 Движение вниз пока не пробьёт верхнюю границу.

График GBPUSD, D1, 2020.05.25 06:41 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График GBPUSD, D1, 2020.05.25 06:41 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: GBPUSD. Период графика: D1. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2020.05.25 06:41 UTC.
 
Когда тренд и границы отслеживаться наглядно, очень просто идти весте с рынком. Торговать против рынка самый быстрый способ "слиться". Помогать трейдерам в недопущении таких обидных ошибок и нужен подобный индикатор.
 

Рубль пробил коридор

Рубль пробил новую дорогу, и те кто купил золото получат убытки (надеюсь временно).

 

ГДЕ КОД ИНДИКАТОРА?

Четыре страницы обсуждение чего то, чего никто не видел.


Если нет кода - тогда Вам в ветку FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020, а эту ветку удалю.

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
  • 2019.12.29
  • www.mql5.com
Всех С Новым Годом. И вот мой первый пост в этой ветке. Возможное развитие событий по еве. От 1,11 будет отскок...
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