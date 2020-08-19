Индикатор на сложении вероятных цен. - страница 7

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Evgeniy Chumakov:


Главное что бы потом не на. - бала  на следующей минуте.

так на - демо можно и на

 

CHFIPYПолучилось, что получилось...

Название Нить (Thread) наверно подходит к результату.

CHFJPY, D1, 2020.07.27 13:24 UTC https://charts.mql5.com/25/579/chfjpy-d1-metaquotes-software-corp.png

 
Sergei Kuzmenko:

Получилось, что получилось...

Название Нить (Thread) наверно подходит к результату.

CHFJPY, D1, 2020.07.27 13:24 UTC https://charts.mql5.com/25/579/chfjpy-d1-metaquotes-software-corp.png


КартинкЕ не открывается.

 
Почти прогноз на неделюКонечно цели, точные значения экстремумов изменяться, а вот форма практически сохраниться.
 
Sergei Kuzmenko:
цели, точные значения экстремумов изменяться, а вот форма практически сохраниться.

то есть индикатор перерисовывает ?

насколько глубоко ??

 
Maxim Kuznetsov:

то есть индикатор перерисовывает ?

насколько глубоко ??

Скачайте демо будет вернее.

А так по моему субъективному мнению в среднем  от 10% ближайшее будущее до 200% далекое (все зависит от методики подсчета)

И да, Будущее не определено!, но есть более вероятное и менее...

И на каждом тике. при включенном обучении, может незначительно перетасовываться весь график, но "эффективность" самообучения быстро падает, так что, очень быстро этот эффект пропадает.

 
Maxim Kuznetsov:

то есть индикатор перерисовывает ?

насколько глубоко ??

до тех пор пока жив депозит

;)

 
Renat Akhtyamov:

до тех пор пока жив депозит

;)

эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки

 
Алексей Тарабанов:

Нет, больше похоже на интерполяционный полином Тейлора. При этом, автор пользует возможности Excel, на деле доступна и 666-я степень. Программа на бэйсике - меньше 10 строк. Извиняюсь, на 12. Подзабыл матчасть )

Для полинома на равноотстоящих значениях могло и Ньютона хватить.

P/S.

Тейлор, Ньютон, Лагранж - класика.  )

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