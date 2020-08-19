Индикатор на сложении вероятных цен. - страница 7
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Главное что бы потом не на. - бала на следующей минуте.
так на - демо можно и на
Получилось, что получилось...
Название Нить (Thread) наверно подходит к результату.
CHFJPY, D1, 2020.07.27 13:24 UTC https://charts.mql5.com/25/579/chfjpy-d1-metaquotes-software-corp.png
Получилось, что получилось...
Название Нить (Thread) наверно подходит к результату.
CHFJPY, D1, 2020.07.27 13:24 UTC https://charts.mql5.com/25/579/chfjpy-d1-metaquotes-software-corp.png
КартинкЕ не открывается.
цели, точные значения экстремумов изменяться, а вот форма практически сохраниться.
то есть индикатор перерисовывает ?
насколько глубоко ??
то есть индикатор перерисовывает ?
насколько глубоко ??
Скачайте демо будет вернее.
А так по моему субъективному мнению в среднем от 10% ближайшее будущее до 200% далекое (все зависит от методики подсчета)
И да, Будущее не определено!, но есть более вероятное и менее...
И на каждом тике. при включенном обучении, может незначительно перетасовываться весь график, но "эффективность" самообучения быстро падает, так что, очень быстро этот эффект пропадает.
то есть индикатор перерисовывает ?
насколько глубоко ??
до тех пор пока жив депозит
;)
до тех пор пока жив депозит
;)
эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки
Нет, больше похоже на интерполяционный полином Тейлора. При этом, автор пользует возможности Excel, на деле доступна и 666-я степень. Программа на бэйсике - меньше 10 строк. Извиняюсь, на 12. Подзабыл матчасть )
Для полинома на равноотстоящих значениях могло и Ньютона хватить.
P/S.
Тейлор, Ньютон, Лагранж - класика. )