Индикатор на сложении вероятных цен.
https://www.mql5.com/ru/charts/11929323/usdrur-m30-metaquotes-software-corp
и ближе
https://www.mql5.com/ru/charts/11929533/usdrur-m30-metaquotes-software-corp
- www.mql5.com
На мой взгляд советник формирует ценовой канал и явно указывает, тренд изменение тренда. Картинка на всех валютных парах и периодах аналогична. Если интересно могу скриншотов накидать еще.
посмотрел скрины: на мой взгляд это пакет запаздывающих индикаторов...
чтобы что-то обсуждать, нужно это самое что-то. Алгоритм/принцип/идеи/догадки, можно даже заблуждения и сумасшедшие мысли.
если хотим поговорить просто о небесспорных картинах, то можно обсудить например :
посмотрел скрины: на мой взгляд это пакет запаздывающих индикаторов...
чтобы что-то обсуждать, нужно это самое что-то. Алгоритм/принцип/идеи/догадки, можно даже заблуждения и сумасшедшие мысли.
если хотим поговорить просто о небесспорных картинах, то можно обсудить например :
Вот если бы поделились частью кода который вычисляет следующие значение функции n-степени по n+1 раннее зафиксированным значениям было бы здорово.
А то я ничего не понял как рассчитывать.
Вот если бы поделились частью кода который вычисляет следующие значение функции n-степени по n+1 раннее зафиксированным значениям было бы здорово.
А то я ничего не понял как рассчитывать.
Идея индикатора в том что бы строить следующие значения использую предыдущие. В школе была такая задача вычислить график функции n-степени по n+1 точка. Вот мой индикатор вычисляет следующие значение функции n-степени по n+1 раннее зафиксированным значениям. Используя значения с 1 по 6 степени и разный шаг выборки получается множество значений ( разных значений для для случайной последовательности и идентичных для функции n-степени). Находя среднее значение этих чисел , случайные отклонения от закономерности должны нивелироваться, а вот если за "скачками" цены прячется направленное движение то оно "проявляется".
а я-то смотрю, что-то знакомое..
это-ж почти "универсальная формула рынка г-на Султова " :-)
вам стоит найти его темы, на почитать и позвать оттуда заинтересованных
Public Function nv(n, t As Integer) As Single nv = 0 ' Экстраполяция значения в точке t<0,t>n по значениям в точках 0...n Dim j, k As Integer Dim l As Single For j = 0 To n l = 1 For k = 0 To n If k <> j Then l = l * (t - k) / (j - k) Next k nv = nv + l * v(j) Next j End FunctionMaxim Kuznetsov:
а я-то смотрю, что-то знакомое..
это-ж почти "универсальная формула рынка г-на Султова " :-)
вам стоит найти его темы, на почитать и позвать оттуда заинтересованных
Нет, больше похоже на интерполяционный полином Тейлора. При этом, автор пользует возможности Excel, на деле доступна и 666-я степень. Программа на бэйсике - меньше 10 строк. Извиняюсь, на 12. Подзабыл матчасть )
Нет, больше похоже на интерполяционный полином Тейлора. При этом, автор пользует возможности Excel, на деле доступна и 666-я степень. Программа на бэйсике - меньше 10 строк. Извиняюсь, на 12. Подзабыл матчасть )
У меня не интерполяция. Для математических функций вычисляться точные (насколько позволяет техника) значения ряда. Если не усложнять код, то доступны для расчета 60 степень, но на высоких степенях флуктуация цены выходит за разумные пределы.
Вот расчет для 10 степени
https://charts.mql5.com/24/768/xagusd-h4-metaquotes-software-corp.png
для сравнения 5 степень
https://charts.mql5.com/24/768/xagusd-h4-metaquotes-software-corp-2.png
Данные на индикаторы снимаются с Adapyive Moving Average ( Период 55, Быстрое ЕМА 11, Сдвиг 0, Медленное ЕМА 3)
У меня не интерполяция. Для математических функций вычисляться точные (насколько позволяет техника) значения ряда. Если не усложнять код, то доступны для расчета 60 степень, но на высоких степенях флуктуация цены выходит за разумные пределы.
Вот расчет для 10 степени
https://charts.mql5.com/24/768/xagusd-h4-metaquotes-software-corp.png
для сравнения 5 степень
https://charts.mql5.com/24/768/xagusd-h4-metaquotes-software-corp-2.png
Данные на индикаторы снимаются с Adapyive Moving Average ( Период 55, Быстрое ЕМА 11, Сдвиг 0, Медленное ЕМА 3)
а можно сразу сюда, выставлять картинку ? а то, по ссылке, у меня почему-то, глючит комп.
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Уважаемые форумчане, мне необходимо ваше мнение и замечания.
У меня есть оригинальные идеи по созданию индикаторов и советников.
Сейчас я занимаюсь ими самостоятельно и в не рабочее время, да и знаний-умений у меня мало.
Хотя уже есть несколько готовых (не оптимизированных) советников, что мне лучше с ними сделать.
По опыту знаю энтузиазм без обратной связи и поддержки очень быстро иссякнет, вот и хотел бы узнать насколько мои идеи могут быть востребованы и полезны, пока еще есть желание творить.
Вот я и хочу обдумать варианты представления для обсуждения еще недоработанные, но уже интересные работы.