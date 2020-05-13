Отчего так ? - страница 4

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Igor Makanu:

нужно начальные условия исследования конкретные устанавливать:

если речь идет о ТФ старше часа, там не будут работать  генераторы, на закрытие часа происходят манипуляции с ценой

если речь идет о тиках, то только исследование привязанное к конкретному не большому периоду час - несколько часов в конкретное время (10.00 - 11.00 каждый день или 23.00-7.00 и тп) - количество участников торговли разное и соответственно это разные процессы 

речь простая - сделать ЕА, у которого в результате в пунктах за вычетом спреда - равномерное случайное блуждание около 0.

по всем экономическим теориям, довольно бросать монетку в любом случае. Однако это не так

 
Maxim Kuznetsov:

речь простая - сделать ЕА, у которого в результате в пунктах за вычетом спреда - равномерное случайное блуждание около 0.

по всем экономическим теориям, довольно бросать монетку в любом случае. Однако это не так

Тогда это не СБ, а что-нибудь вроде процесса Орнштейна-Уленбека или какой-нибудь другой стационарный процесс. СБ же "стремится" посетить со временем все уровни и вполне неплохо "рисует" некое подобие трендов и циклов. 

 
Aleksey Nikolayev:

Тогда это не СБ, а что-нибудь вроде процесса Орнштейна-Уленбека или какой-нибудь другой стационарный процесс. СБ же "стремится" посетить со временем все уровни и вполне неплохо "рисует" некое подобие трендов и циклов. 

жаль что не художник, а то бы нарисовал ещё более философскую картину, а-ля автомат 

попробую, но так красиво не выйдет:

так вот у процесса А не должно быть равномерного распределения, если хотим удостовериться в результате, до столкновения с тумманостью Андромеды

 
Maxim Kuznetsov:

жаль что не художник, а то бы нарисовал ещё более философскую картину, а-ля автомат 

попробую, но так красиво не выйдет:

так вот у процесса А не должно быть равномерного распределения, если хотим удостовериться в результате, до столкновения с тумманостью Андромеды

Если А - равномерно распределённый шум, а ящик суммирует А и игнорирует Б (можно придумать что и не игнорирует, но остаётся всё то же самое суммирование А, но например с весами зависящими от Б). Тогда на выходе получится вполне себе СБ.

Понятно, что вы имеете в виду нечто другое, но непонятно что именно.

 
Aleksey Nikolayev:

Если А - равномерно распределённый шум, а ящик суммирует А и игнорирует Б (можно придумать что и не игнорирует, но остаётся всё то же самое суммирование А, но например с весами зависящими от Б). Тогда на выходе получится вполне себе СБ.

Понятно, что вы имеете в виду нечто другое, но непонятно что именно.

"А" - можем делать как хотим, единственный нюанс - нельзя совсем пристально глядеть на Б, а в результате f(А,Б) очень хотим нечто знакомое. В идеале должны получать равномерное блуждание, чтобы совпасть с учебником

По возможности проверки через тестер: Эк.теория говорит если генератор A::равномерно даёт buy/sell 1:1, то (за вычетом спреда) при соизмеримых tp/sl итог не должен сильно уходить от 0, +- дисперсия. 

 

какбы так совсем просто:

если Б (который чужой) монотонно падает, а А (которым управляем) равномерно распределён, то сойдёмся с теорией за время жизни

В случае если Б колеблеться как хочет,типа котировки, то "частоты А нехватает". 

 
Maxim Kuznetsov:

 есть факт что равномерный бинарный ГСЧ не подходит для тестов по конкретному EURUSD (и возможно по прочим). И факт что дневной/ночной рынки коренным образом отличаются. 

Что именно Вас удивляет? То, что движение валютных пар не получилось описать случайными числами? Отличие ночного рынка от дневного? Наивность с возрастом неизбежно переходит в глупость. Спешите успеть. 

 
Алексей Тарабанов:

Что именно Вас удивляет? То, что движение валютных пар не получилось описать случайными числами? Отличие ночного рынка от дневного? Наивность с возрастом неизбежно переходит в глупость. Спешите успеть. 

в пределе, подбрасывая монетку по котировкам должны получать суммарный результат 0. Точнее должны получать до боли и в лицо знакомое СБ с его возвратами, расхождениями и проч. А вот не получаем. 

 
Maxim Kuznetsov:

в пределе, подбрасывая монетку по котировкам должны получать суммарный результат 0. Точнее должны получать до боли и в лицо знакомое СБ с его возвратами, расхождениями и проч. А вот не получаем. 

всем спасибо, все свободны :-) С непонятым ранее, более-менее ясно..

теперь придётся переосмысливать прежние основы. 

пока смутно видно, но сдаётся что у "фигур" граф.анализа, волновиков и ганно-ведов, есть мат.обоснование и оно более мощно чем колдунство по sma/atr/etc

 
Maxim Kuznetsov:

жаль что не художник, а то бы нарисовал ещё более философскую картину, а-ля автомат 

попробую, но так красиво не выйдет:

так вот у процесса А не должно быть равномерного распределения, если хотим удостовериться в результате, до столкновения с тумманостью Андромеды

далеко не факт

посмотрите в документе, какие чудеса можно вытворять:

Гауссовская частотная манипуляция (GMSK)

навеяло ;)

Файлы:
manipulyatsiya_7028_pdf.zip  1171 kb
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