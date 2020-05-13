Отчего так ? - страница 2

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добавил мелкий тестерный фикс, исправляющий таймер..собственно ожидаемо распределения не поменялись


как-то фиолетовые линии не сильно похожи на случайное блуждание :-( они при любых вводных уныло смотрят вниз, без существенных попыток подняться..

 
Maxim Kuznetsov:

Почему-то на случайных входах с (по идее) равными вероятностями не выходит случайного блуждания.


Случайного блуждания чего? 

 
Алексей Тарабанов:

Случайного блуждания чего? 

величины :-)

при тейк-профит к фиол. добавляется константа, при стоп-лосс вычитается. При sl=tp (учитывая спред) дистанции одинаковы и предполагалась одинаковые вероятности, фиол.линия должна "бродить", а не превращаться практически в прямую

 

Факт наклона фиолетовой можно объяснить наличием "глобального тренда" EURUSD - за тестируемый период (с 2010 до 2019) котировка упала, то есть пост-фактум вероятности вверх/вниз немного не равны

но это не объясняет отсутствие "биений" - за период были и локальные тренды вверх и флеты и всякое - она должна получаться более "изгибистой". 

 

ещё одну "глюку" нашёл...но относится уже не к алгоритму, а к постановке эксперимента, некоторым может быть интересно :

равномерное распределение (получаемое от MathRandom и родственников) нельзя брать как источник сигнала buy/sell 50/50

потому что теоремы арксинуса и всякие флуктации. Мало того что в итоге идёт +-50 сделок от 2500, а на диапазонах внутри %% перекоса будет ещё больше

Равномерное блуждание (уже всем давно знакомо и наверное сниться в кошмарах) типично выглядит так:

а для честности эксперимента, "блуждать" +-1 должно внутри заданного диапазона (например -20 20), то есть неравномерное распределение;

надо искать другой генератор

 

При простейшем "центростремительном" неравномерном распределении генератора buy/sell 50/50, 

начинают проявляться ожидаемые "биения графика", он всё ещё смотрит вниз, но уже хотя-бы двигается


в всего-то изменён генератор и он более "монотонно" заполняет +-1, с меньшими флуктациями:

очень нужен генератор :-)

 
Maxim Kuznetsov:

очень нужен генератор :-)

habr поиск "random" -много ифны, с неделю назад была статья и даже исходники rand() от старых С++ 

в алглиб тож есть генератор повышенной точности, раза три пример показывал, поиском по сообщениям


но  получить хорошую случайную последовательность, это уровень научной диссертации ;)


UPD: 

https://habr.com/ru/post/499490/

 
Igor Makanu:

habr поиск "random" -много ифны, с неделю назад была статья и даже исходники rand() от старых С++ 

в алглиб тож есть генератор повышенной точности, раза три пример показывал, поиском по сообщениям


но  получить хорошую случайную последовательность, это уровень научной диссертации ;)


UPD: 

https://habr.com/ru/post/499490/

качества и стат.характеристик обычного MathRand() хватает (тем паче - на весь типичный прогон всего до 6 тыщ генераций), он делает хорошее равномерное распределение. 

не подходит именно конкретно равномерное распределение. Распределение должно быть другое, распределяя +-1 не должно далеко и быстро уходить от 0 в сумме..

Сейчас пытаюсь понять которое именно и думаю что придётся цеплять GSL (https://www.gnu.org/software/gsl/), чтобы попробовать разные

PS это к вопросу что крайне полезно знать С/С++/С# - MQL конечно штука хорошая но не покрывает и процента имеющихся возможностей

 
Может быть интересным посмотреть на торговлю на случайно перемешанных ценах исходного актива. Имеется в виду, что перемешиваются приращения. Перемешивать можно по разному - внутри дня, недели или месяца. Так можно попытаться увидеть зависимости между приращениями (которые пропадают при перемешивании).
 
Aleksey Nikolayev:
Может быть интересным посмотреть на торговлю на случайно перемешанных ценах исходного актива. Имеется в виду, что перемешиваются приращения. Перемешивать можно по разному - внутри дня, недели или месяца. Так можно попытаться увидеть зависимости между приращениями (которые пропадают при перемешивании).

посмотреть конечно стоит, но позже - надо имеющийся инструмент довести до нужной кондиции, чтобы в нём точно не сомневаться.

уже получилось довольно-таки поучительно и для многих (для меня в том числе) внезапно. 

"честная монетка с равномерным распределением 50/50 будет проигрывать на реальном ценовом ряду, даже с 0-м спредом"

и даже более-менее понятно почему так. 

печальный вывод,потому как очень многое в ММ и расчёте рисков подразумевает 0-й результат подобного процесса.

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