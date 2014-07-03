Новостной советник, и что дальше?
В какую сторону отложенники? Есть ТС с лимитниками на несильных новостях - типа поймать волатильность внутри диапазона и выйти, я её проверял чисто умозрительно.
На деле давно тестировал ТС на новостях со стоп-ордерами и было очень много мешающих факторов - до приемлемых показателей не довел.
Отложенники в обе стороны от цены - BuyStop и SellStop.
Дело в том, что вчера проводил анализ сделок по советнику и нашел прибыльные инструменты под эту стратегию (правда уже после публикации данной темы), а теперь подумываю возобновить тест. Если не секрет с какими "подводными камнями" столкнулись Вы?
Результаты новостной стратегии со стоповыми ордерами будут сильно зависеть от исполнения (брокера).
Да, с этим согласен. Но тут такой вопрос, а не получится ли так, что подстроившись под "реакцию" брокера на новости, этот брокер начнет ставить палки в колеса? Вопрос к тому, что, а может и не стоит тратить время на оптимизацию стратегии, все равно данный метод торговли, в силу жадности или нечестности брокера (не утверждаю и обидеть не кого не хочу), не эффективен?
Найдите себе нормального брокера, если не найдете, торгуйте на бирже фьючерсами на валюту, Проскальзывания может и не быть, но может расширяться спред до огромных величин, именно на момент совершения сделки\закрытия позиции, это тоже нужно проанализировать.К тому же отложенники 2-х типов бывают лимитные и стоповые, поэтому вас и спросили выше, какие вы используете, стоповые не должны вообще проскальзывать, если брокер вас не обманывает, точнее они не могут проскальзывать, если они проскальзывают, меняйте брокера.
Я бы проанализировал, почему сливает. Посмотрите историю сделок, если есть серьезное проскальзывание по ордерам и без него система вышла бы в прибыль, то поищите другого брокера и все заработает. Если исполнение строго по вашим уровням, то другой разговор. Многое может портить тралл, поскольку он может не давать никакого стат преимущества в рамках вашей ТС. Возможно достаточно сделать не просто тралл, а процентный тралл, или трейлинг по каким-то условиям, по накоплению данных к примеру. Может будет достаточно адаптивного трейлинга, для вывода ТС в +.
Может вообще не стоит тратить время но торговлю? все равно обманут\и вообще все козлы и тут нельзя заработать?
Да нет, никого не обвиняю в обмане, да и козлами не считаю, просто пытаюсь найти трейдеров с похожими задачами.
Глупая стратегия. Таким методом если и можно было когда-то зарабатывать, то лишь в далёкие времена, когда ДЦ исполняли стоповые ордера без проскальзываний, поэтому был шанс открыться внутри гэпа и снять сливки. Но теперь халявы нет, всё по взрослому.
А почему не пришла в голову мысль анализировать сами новости, а не ловить дрыганье котировок.
На сколько я понимаю, в случае когда заявленный прогноз сильно отличается от фактических данных новости, происходит резкий скачек котировок. В случае же когда фактические данные сопоставимы с прогнозом, то и изменения в цене минимальны. Поэтому данная стратегия, фактически, сводится к ловле резких скачков цены при неожиданных результатах новости или отчета.
По поводу "Глупая стратегия", это, как-то резковато. :)
Похоже прибыль с новостей получают только ХФТ
http://www.long-short.ru/post/treyding-delovyh-i-finansovyh-novostey-723
Здравствуйте форумчане.
В течении трех месяцев тестировал на реальном счете новостной советник собственного производства. По результатам теста стабильной прибыли не получил, не удалось также обнаружить более стабильную пару или новость (страну-вещателя). Параметры работы советника следующие: сайт-источник ForexFactory.com; минимальный уровень важности новости Средний; за три минуты до выхода установка двух отложенных ордера на расстоянии 50 пунктов с последующим тралом.
Хотелось бы услышать мнения и отзывы тех кто знаком с этим направлением в торговле и в целом с этой темой.