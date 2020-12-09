Методы определения флета и тренда. - страница 12
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Ну не уже ли я не всё ясно объяснил? Всё будет выглядить наглядно! В будущее в этом рынке смотреть нельзя! Только реальное время! Новости только заходят на стопы, погощая Ваши деньги!
Эт Вы о чём? вопрос был о коде вашего индикатора, так читайте ответ: по моему нужно просто подкоректировать уровни изменения цветов, дать больший коридор для среднего значения, изменить расчёт процентов
Эт Вы о чём? вопрос был о коде вашего индикатора, так читайте ответ: по моему нужно просто подкоректировать уровни изменения цветов, дать больший коридор для среднего значения, изменить расчёт процентов
А я о чём? Я и просил изначально это сделать. Подскажите, что и где подправить и я сам это выполню.
А я о чём? Я и просил изначально это сделать. Подскажите, что и где подправить и я сам это выполню.
Извините за прямоту конечно, но тяжелый Вы человек, цитирую последний раз, изменить:
Извините за прямоту конечно, но тяжелый Вы человек, цитирую последний раз, изменить:
Вы приувеличиваете, что я тяжёлый человек. В прошлом сообщении Вы пишите: по моему нужно просто подкорректировать уровни изменения цветов, дать больший коридор для среднего значения, изменить расчет процентов. Если не трудно, то подскажите что на что надо менять, какие цыфры куда поставить. Или в этом примере, что Вы привели, просто поменяйте что надо.
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Я не программист, тем более MQL4
Что бы не менять пол кода попробуйте изменить только формулу например
percent=(bid-open)/(high-open)*100; на percent=(bid-open)/(high-open)*90;
проц.падающего бара соответственно
Всё остальное должно стать голубым, по моему, есле нет обратитесь к программистам
Я не программист, тем более MQL4
Что бы не менять пол кода попробуйте изменить только формулу например
percent=(bid-open)/(high-open)*100; на percent=(bid-open)/(high-open)*90;
проц.падающего бара соответственно
Всё остальное должно стать голубым, по моему, есле нет обратитесь к программистам
Спасибо! Попробую.
Попробовал, не получается.
Спасибо! Попробую.
Попробовал, не получается.
Тогда попробуйте (percent/4,0) или (percent/6,0), если нет, то уж извините, не очень понимаю как Ваша штука работает
Уважаемые знатоки, какой прекрасный флет на EURUSD, с конца июля.
Вопрос, куда дальше, ещё один отскок от 1.17500, или вниз?
Уважаемые знатоки, какой прекрасный флет на EURUSD, с конца июля.
Вопрос, куда дальше, ещё один отскок от 1.7500, или вниз?
1.75 чего?
1.75 чего?