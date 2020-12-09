Методы определения флета и тренда. - страница 13
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На носу выборы и USD может сделать не предвиденные движения
Угадайте с трёх раз, куда завтра пойдёт доллар:
Угадайте с трёх раз, куда завтра пойдёт доллар:
Не буду, в угадайки уже много лет не играю
Не буду, в угадайки уже много лет не играю
Ну и не надо.
Ну и не надо
А Вам самому то эта картинка ни о чём не говорит? Это начало движения вниз или раскачка перед движением вверх???
А Вам самому то эта картинка ни о чём не говорит? Это начало движения вниз или раскачка перед движением вверх???
Это - картинка начала движения доллара вверх. Даже не начала, а подтверждения. Начало было 18.09.
Дальше - либо 74.5-77.5, либо 78-82.
Это - картинка начала движения доллара вверх. Даже не начала, а подтверждения. Начало было 18.09.
Дальше - либо 74.5-77.5, либо 78-82.
Оптимистично, но соглашусь. Значит Трамп победит.
Оптимистично, но соглашусь. Значит Трамп победит.
Вы политолог?
Вы политолог?
Нет, но политика и экономика плотно связаны, и либо экономика реагирует на политику, либо наоборот, вот тут я ещё сомневаюсь :))