Методы определения флета и тренда. - страница 13

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Пока зарабатывайте, завтра - вниз. 
 
На носу выборы и USD может сделать не предвиденные движения
 
ElenaVVT:
На носу выборы и USD может сделать не предвиденные движения

Угадайте с трёх раз, куда завтра пойдёт доллар: 


 
Алексей Тарабанов:

Угадайте с трёх раз, куда завтра пойдёт доллар: 


Не буду, в угадайки уже много лет не играю

 
ElenaVVT:

Не буду, в угадайки уже много лет не играю

Ну и не надо. 

 
Алексей Тарабанов:

Ну и не надо

А Вам самому то эта картинка ни о чём не говорит? Это начало движения вниз или раскачка перед движением вверх???

 
ElenaVVT:

А Вам самому то эта картинка ни о чём не говорит? Это начало движения вниз или раскачка перед движением вверх???

Это - картинка начала движения доллара вверх. Даже не начала, а подтверждения. Начало было 18.09. 

Дальше - либо 74.5-77.5, либо 78-82. 

 
Алексей Тарабанов:

Это - картинка начала движения доллара вверх. Даже не начала, а подтверждения. Начало было 18.09. 

Дальше - либо 74.5-77.5, либо 78-82. 

Оптимистично, но соглашусь. Значит Трамп победит.

 
ElenaVVT:

Оптимистично, но соглашусь. Значит Трамп победит.

Вы политолог? 

 
Алексей Тарабанов:

Вы политолог? 

Нет, но политика и экономика плотно связаны, и либо экономика реагирует на политику, либо наоборот, вот тут я ещё сомневаюсь :))

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