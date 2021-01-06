Что произойдет с открытой позицией. если стакан опустеет? - страница 4
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то есть, другими словами, если у меня открыта позиция по фьючу, то ничего страшного с позицией не случится даже при полном опустошении стакана в плоть до момента, пока не произойдет експирация, верно? когда произойдет экспирация, то моей позиции присвоят цену базового актива и начислят соответсвующий прибыл/убыток в разнице с ценой открытия позиции, верно?
а что если убыток составит больше чем депо на счете, что тогда?
торгую на CME, не на ФОРТС.
Если речь о СМЕ то это меняет суть разговора, это не FORTS.
Во первых, вас не кто до экспирации не допустит, то есть выход на поставку, вам ни один брокер не даст этого сделать, без предварительного согласования с ним.
Если вы не закроете свою позицию до даты отсечки начала экспирации, то брокер сам закроет вашу позицию.
Если это порядочный брокер, то об этом уведомит вас заранее, чтоб вы сами закрыли свою позицию, если он до вас не дозвонится, то закроет сам.
Брокеры за датой отсечки очень хорошо следят, так как если они допустят клиента на поставку, а у клиента нет денег на счёте для оплаты, да и клиент вообще не собирался получать товар
то у брокера появляются приличные штрафные проблемы перед биржей, ввиду того что другая сторона вашего контракта, была готова вам поставить товар, но вы сорвали сделку.
Или наоборот, другая сторона вашего контракта, ожидает товар, а у вас его нет. Они как то там по своим регламентам всё же урегулируют этот вопрос, но брокера за срыв поставки ощутимо оштрафуют.
По этому брокеры очень не любят таких клиентов, которые не следят за своими позициями и часто допускают такие моменты.
И в случае частых таких косяков клиента, брокер может просто закрыть вам счёт. И сказать до свидания. Или начнёт вас штрафовать за это.
По этому вы сами должны следить за датой начала поставки, то есть это дата отсечки, когда брокер начинает бить тревогу, звонить и разыскивать вас, если висит ещё не закрытая позиция.
Разные брокеры за эту услугу (закрытие позиций за вас), могут взимать дополнительную плату за то, что он следит за вашими позициями, а не вы.
Дату отсечки смотрите на сайте биржи, в разделе календарь в колонке Last Position.
До этой даты вы должны закрыть все свои позиции. А лучше до даты Last Trade.
По второму вопросу, опять же всё зависит от брокера как он поступает в такой ситуации.
Если ваш убыток составит больше размера вашего счёта, наступит момент маржин колл.
Но он может не закрывать ваши позиции, а позвонить вам и сообщить что у вас наступил маржин кол.
И попросить вас перечислить на свой счёт необходимую сумму, чтобы покрыть маржинальные требования.
Если вы не в состоянии покрыть маржинальные требования, то есть ему прямо говорите, нет у меня нет денег,
тогда он окончательно реализует ваш убыток, и на вашем счёте образуется долг, который вы обязаны покрыть.
Как они выбивают из должников, не знаю, наверно через международные суды.
По этому необходимо за ранее, все эти вопросы уточнить у своего брокера, как он поступает в той или иной ситуации.
В пустом стакане закрыть позицию не будет возможности. Чтобы что-то закрыть, то есть продать, нужно чтобы кто-то купил хотя-бы за 1 цент и при том весь объём, но если нет покупателя, то продать просто некому. Брокер у вас ничего не обязан выкупать - он вам ничего не продавал, а только свёл с продавцом и взял за это процент.
По итогу, вы остаётесь с товаром на руках
В пустом стакане закрыть позицию не будет возможности. Чтобы что-то закрыть, то есть продать, нужно чтобы кто-то купил хотя-бы за 1 цент и при том весь объём, но если нет покупателя, то продать просто некому. Брокер у вас ничего не обязан выкупать - он вам ничего не продавал, а только свёл с продавцом и взял за это процент.
По итогу, вы остаётесь с товаром на руках
С товаром не кто не останется, мелкий спекулянт не в состоянии оплатить товар или его поставить.
На этот случай у биржи есть свои регламенты.
Или отменяют сделку, или возможно перекрывают своими контрактами.
А все издержки и штрафы вешают на брокера.
По этому все брокеры закрывают все позиции за ранее, пока есть хоть какая то ликвидность в контракте по любой цене.
Все убытки и долги по счёту, естественно ложатся на клиента.
По мимо электронной торговли, есть ещё пит(биржевая яма), если инструмент торгуется в пите, могут найти ликвидность там, для закрытия вашей позиции.
много теоретизирований, но мало практики.
по факту, есть открытая позиция, есть пустой стакан, есть желание закрыть позицию, по какой цене закроется позиция если стакан пустой и, главное, что покажет терминал в поле "Прибыль", когда стакан пустой?
на самом деле терминал всегда показывает "Прибыль" по цене ласт, а по факту прибыль закрывается по аск/бид. кто прав а кто верблюд, терминал, трейдер, брокер, биржа, хелуин, путин, абама, кто ещё? давайте ребята по существу разговаривать, есть кто реально торгует на CME и кто может четко объяснить порядок вещей? попробуйте закрыть позицию и реально поглядите в лицо фактам. что там за цена в итоге по закрытию получается, аск, бид или что? конкретно, я не знаю, а раз не знаю - задаю вопрос, ответ есть?
я задавал вопрос тех поддержке, ответ был - закрытие позиции по цене аск/бид, ни про какую цену ласт речи не шло. на вопрос - а если стакан пустой, то по какой цене? - ответа не получил. на вопрос - почему на демо счете закрытие и открытие позиции по цене ласт, а положено по аск и бид открытие и закрытие? - ответ, ничего менять не будем.
Нужно разговаривать и общаться со своим брокером, и быть с ним в хороших отношениях.
Или скажи что вы это всё знали. Уверен вы и за лимитные движения не знаете.
Это у вас какие то вопросы не по существу.
Да какая ж тут теория, пойди найди эту информацию.
Или скажи что вы это всё знали. Уверен вы и за лимитные движения не знаете.
Это у вас какие то вопросы не по существу.
уверенность и знание - разные вещи. у вас уверенность или знания?
у меня есть знания но не полные, неполные знания - это риск. неполные знания это всегда риск, для этого есть форум, что бы снизить риск пополнив знания. но есть на форуме и те, кто не неся риска болаболят, их видно за версту. не важно прав кто либо или не прав, важно - что что то он делал приняв риски.
мои знания на данный момент просты и сводятся к следующему: ценообразование ни что иное как предложения участников рынка в виде лимитных заявок в стакане, крайние предложения являются ценой аск и бид, отсутствие предложений в виде лимиток означает невозможность осуществить сделку по рынку. то есть то же самое что придя на рынок не возможно купить что то если нет продавцов (прилавков). обратное тоже справедливо - невозможно что либо сбыть, если нет никаких цен на рынке, нет аск и бид. и если есть на руках товар (открытая позиция), то нет возможности ей оценить если нет цен аск и бид. логично? я рассуждаю как обыватель и немного как трейдер CME, не хватает опыта и знаний, поэтому не стесняюсь спрашивать.
уверенность и знание - разные вещи. у вас уверенность или знания?
у меня есть знания но не полные, неполные знания - это риск. неполные знания это всегда риск, для этого есть форум, что бы снизить риск пополнив знания. но есть на форуме и те, кто не неся риска болаболят, их видно за версту. не важно прав кто либо или не прав, важно - что что то он делал приняв риски.
мои знания на данный момент просты и сводятся к следующему: ценообразование ни что иное как предложения участников рынка в виде лимитных заявок в стакане, крайние предложения являются ценой аск и бид, отсутствие предложений в виде лимиток означает невозможность осуществить сделку по рынку. то есть то же самое что придя на рынок не возможно купить что то если нет продавцов (прилавков). обратное тоже справедливо - невозможно что либо сбыть, если нет никаких цен на рынке, нет аск и бид. и если есть на руках товар (открытая позиция), то нет возможности ей оценить если нет цен аск и бид. логично? я рассуждаю как обыватель и немного как трейдер CME, не хватает опыта и знаний, поэтому не стесняюсь спрашивать.
И то и другое и третье.
По этому я вам писал, если стакан малоликвиден, выставляете противоположную лимитку, и дожидаетесь пока кто нибудь её заберёт, периодически её переставляя пусть даже себе в убыток.
Абсолютно пустой стакан на рынках СМЕ, да и на любом рынке вы не встретите. Потому что есть маркет мейкер или специалист, который обязан котировать инструмент.
У вас вопрос поставлен теоретически. И явно не на форуме нужно искать ответ. Но даже когда вам и тут объясняют ваш вопрос, вы не слышите.
И то и другое и третье.
По этому я вам писал, если стакан малоликвиден, выставляете противоположную лимитку, и дожидаетесь пока кто нибудь её не заберёт, периодически её переставляя пусть даже себе в убыток.
Абсолютно пустой стакан на рынках СМЕ, да и на любом рынке вы не встретите. Потому что есть маркет мейкер или специалист, который обязан котировать инструмент.
У вас вопрос поставлен теоретически.
ок) вижу, у вас приходит понимание.
видя вопрос, поставленный теоретически, не возникает ли желания ответить на него теоретически? (при условии, что вами делается допущение, что вопрос не практичен)
в любом случае. ни практического, ни теоретического ответа так и нет, какова цена открытой позиции, если в стакане нет лимиток (цены)? - не советуйте мне установить противоположную лимитку, она не дает ответа на мой вопрос.
пожалуйста, не торопитесь, вдумайтесь.
Роман, специально для вас. вопрос, чем отличается расклад сил на рис1 от рис2?
ок) вижу, у вас приходит понимание.
видя вопрос, поставленный теоретически, не возникает ли желания ответить на него теоретически? (при условии, что вами делается допущение, что вопрос не практичен)
в любом случае. ни практического, ни теоретического ответа так и нет, какова цена открытой позиции, если в стакане нет лимиток (цены)? - не советуйте мне установить противоположную лимитку, она не дает ответа на мой вопрос.
пожалуйста, не торопитесь, вдумайтесь.
Если есть уже открытая позиция, значит раньше об кого то вы её открыли, не так ли?
Не важно как, маркетом или вам в лимитку налили, та цена и будет вашей ценой открытой позиции.
Или эскперированый опцион, может присвоить вам позицию на базовом инструменте, по цене страйка опциона.
Снова вопрос ваш не корректен.