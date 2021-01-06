Что произойдет с открытой позицией. если стакан опустеет?

Новый комментарий
 

Сабж

Добавлено

Тема перенесена из "ФОРТС. Вопросы по исполнению"

 

Ничего не произойдет, пока не словите маржинкол.

 
>>>нет, не ответил. если нет цены, то какую текущую плавающую прибыль покажет терминал? одинакова ли ситуация для акций и фьючерсов? а если брокера вообще нет но есть прямое подключение к бирже?
 
Ну начнём с того что цена актива не зависит от полноты стакана. Полнота стакана напрямую связана с ликвидностью и с перемещением цены, но никак не с её отсутствием. Если стакан опустеет то актив перестанет тикать и остановится, но у него всё равно будет цена, где разница между ценой позиции и будет Ваша текущая прибыль. ИМХО!!!!
 
Как мне кажется полностью опустеть стакан не может, всё равно есть маркет мейкер который обязан котировать инструмент в момент отсутствия ликвидности.
Да спред в такой ситуации может быть огромным, и не помещаться в привычные двадцать бандов стакана терминала.
PnL рассчитывается по последней цене Last а не по Bid Ask. По этому если в момент исчезновения ликвидности не произойдёт ни одной сделки, то PnL не изменится.
Как только произойдёт сделка по одной из сторон ближайших цен, тогда PnL или сильно снизится или сильно вырастет. 
А если был установлен защитный stop ордер, и последняя цена Last окажется ниже уровня вашего stop ордера, то сработает рыночный ордер по ближайшей цене.
И если на этом уровне не окажется достаточного объёма, то ваш ордер будет собирать следующие уровни, пока не исполнит весь ваш объём.
В итоге можно получить огромный сквиз от того уровня, где находился стоп лосс
 
prostotrader:


А это что?

У вас стакан не живой, нет элементов управления заявками и шкалы цен.


 
Roman:

У вас стакан не живой, нет элементов управления заявками и цен внутри спреда.


Кстати я почему то так и подумал. Очень смахивает на дисконект от сервера.
 
prostotrader:

Роман, Вы что никогда не видели пустые стаканы на дальних фьючерсах?

Посмотрите на мой скрин сравните со своим.
Элементы управления выставления заявок и шкала цен у вас отсутствуют.
Это говорит о том, что стакан не подключён.

 
prostotrader:

У Вас есть торговый РЕАЛЬНЫЙ счет?

Квик


В таком случае, идёте на сайт биржи и смотрите спецификацию.
Из неё видно, что инструмент по какой то причине ещё не торгуется, хотя дата начала обращения уже наступила.
Задавайте вопрос бирже.


 
Roman:

Посмотрите на мой скрин сравните со своим.
Элементы управления выставления заявок и шкала цен у вас отсутствуют.
Это говорит о том, что стакан не подключён.

Роман, аск и бид есть ни что иное, как чьи-то лимитные ордера. Нет лимитных ордеров - нет аск и бид, нет цены. и пустой стакан не такое уж редкое явление.

 
Roman:
Как мне кажется полностью опустеть стакан не может, всё равно есть маркет мейкер который обязан котировать инструмент в момент отсутствия ликвидности.
Да спред в такой ситуации может быть огромным, и не помещаться в привычные двадцать бандов стакана терминала.
PnL рассчитывается по последней цене Last а не по Bid Ask. По этому если в момент исчезновения ликвидности не произойдёт ни одной сделки, то PnL не изменится.
Как только произойдёт сделка по одной из сторон ближайших цен, тогда PnL или сильно снизится или сильно вырастет. 
А если был установлен защитный stop ордер, и последняя цена Last окажется ниже уровня вашего stop ордера, то сработает рыночный ордер по ближайшей цене.
И если на этом уровне не окажется достаточного объёма, то ваш ордер будет собирать следующие уровни, пока не исполнит весь ваш объём.
В итоге можно получить огромный сквиз от того уровня, где находился стоп лосс

попробуйте написать простой скрипт или эксперт, который показывает PnL, и попробуйте закрыть позицию и сравнить цену, по какой цене закроется позиция, по Last? нет, по аск/бид.

123456
Новый комментарий