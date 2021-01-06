Что произойдет с открытой позицией. если стакан опустеет?
Ничего не произойдет, пока не словите маржинкол.
Да спред в такой ситуации может быть огромным, и не помещаться в привычные двадцать бандов стакана терминала.
PnL рассчитывается по последней цене Last а не по Bid Ask. По этому если в момент исчезновения ликвидности не произойдёт ни одной сделки, то PnL не изменится.
Как только произойдёт сделка по одной из сторон ближайших цен, тогда PnL или сильно снизится или сильно вырастет.
А если был установлен защитный stop ордер, и последняя цена Last окажется ниже уровня вашего stop ордера, то сработает рыночный ордер по ближайшей цене.
И если на этом уровне не окажется достаточного объёма, то ваш ордер будет собирать следующие уровни, пока не исполнит весь ваш объём.
В итоге можно получить огромный сквиз от того уровня, где находился стоп лосс.
А это что?
У вас стакан не живой, нет элементов управления заявками и шкалы цен.
У вас стакан не живой, нет элементов управления заявками и цен внутри спреда.
Роман, Вы что никогда не видели пустые стаканы на дальних фьючерсах?
Посмотрите на мой скрин сравните со своим.
Элементы управления выставления заявок и шкала цен у вас отсутствуют.
Это говорит о том, что стакан не подключён.
У Вас есть торговый РЕАЛЬНЫЙ счет?
Квик
В таком случае, идёте на сайт биржи и смотрите спецификацию.
Из неё видно, что инструмент по какой то причине ещё не торгуется, хотя дата начала обращения уже наступила.
Задавайте вопрос бирже.
Посмотрите на мой скрин сравните со своим.
Элементы управления выставления заявок и шкала цен у вас отсутствуют.
Это говорит о том, что стакан не подключён.
Роман, аск и бид есть ни что иное, как чьи-то лимитные ордера. Нет лимитных ордеров - нет аск и бид, нет цены. и пустой стакан не такое уж редкое явление.
Как мне кажется полностью опустеть стакан не может, всё равно есть маркет мейкер который обязан котировать инструмент в момент отсутствия ликвидности.
Да спред в такой ситуации может быть огромным, и не помещаться в привычные двадцать бандов стакана терминала.
PnL рассчитывается по последней цене Last а не по Bid Ask. По этому если в момент исчезновения ликвидности не произойдёт ни одной сделки, то PnL не изменится.
Как только произойдёт сделка по одной из сторон ближайших цен, тогда PnL или сильно снизится или сильно вырастет.
А если был установлен защитный stop ордер, и последняя цена Last окажется ниже уровня вашего stop ордера, то сработает рыночный ордер по ближайшей цене.
И если на этом уровне не окажется достаточного объёма, то ваш ордер будет собирать следующие уровни, пока не исполнит весь ваш объём.
В итоге можно получить огромный сквиз от того уровня, где находился стоп лосс.
попробуйте написать простой скрипт или эксперт, который показывает PnL, и попробуйте закрыть позицию и сравнить цену, по какой цене закроется позиция, по Last? нет, по аск/бид.
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Сабж
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Тема перенесена из "ФОРТС. Вопросы по исполнению"