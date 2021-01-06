Что произойдет с открытой позицией. если стакан опустеет? - страница 2
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попробуйте написать простой скрипт или эксперт, который показывает PnL, и попробуйте закрыть позицию и сравнить цену, по какой цене закроется позиция, по Last? нет, по аск/бид.
Позиция закроется по цене bid или ask, чем спровоцирует изменение цены Last.
От цены Last и будет рассчитан ваш результат.
Роман, аск и бид есть ни что иное, как чьи-то лимитные ордера. Нет лимитных ордеров - нет аск и бид, нет цены. и пустой стакан не такое уж редкое явление.
Позиция закроется по цене bid или ask, чем спровоцирует изменение цены Last.
вы себе противоречите, говорили что позиция закроется по ласт.
кроме того, случай когда стакан пуст, нет цен аск и бид.
Стакан пустой но разместить позицию в нём вы не сможете, потому как нет цены, какой толк тогда от такого стакана. Дальний фьючерс потому что ПОКА участникам не интересен. ИМХО!!!!
позиция будет открыта, если кто то выкупит вашу лимитку (ваша лимитка может одиноко но гордо быть единственной в стакане), таким же образом высами можете выкупить чьюто одинокую единственную лимитку, после чего стакан станет пустым, что дальше? какова PnL вашей позиции, если нет аск и бид?
вы себе противоречите, говорили что позиция закроется по ласт.
кроме того, случай когда стакан пуст, нет цен аск и бид.
Где я это говорил? Читайте внимательней.
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Что произойдет с открытой позицией. если стакан опустеет?
Roman, 2020.03.16 20:00Как мне кажется полностью опустеть стакан не может, всё равно есть маркет мейкер который обязан котировать инструмент в момент отсутствия ликвидности.
Да спред в такой ситуации может быть огромным, и не помещаться в привычные двадцать бандов стакана терминала.
PnL рассчитывается по последней цене Last а не по Bid Ask. По этому если в момент исчезновения ликвидности не произойдёт ни одной сделки, то PnL не изменится.
Как только произойдёт сделка по одной из сторон ближайших цен, тогда PnL или сильно снизится или сильно вырастет.
А если был установлен защитный stop ордер, и последняя цена Last окажется ниже уровня вашего stop ордера, то сработает рыночный ордер по ближайшей цене.
И если на этом уровне не окажется достаточного объёма, то ваш ордер будет собирать следующие уровни, пока не исполнит весь ваш объём.
В итоге можно получить огромный сквиз от того уровня, где находился стоп лосс.
Что вы спорите о пустом стакане, по инструменту не начались ещё торги, смотрите скрин выше.
вот, почти пустой стакан, стоит выкупить все лимитки в этом стакане и он станет пустым.
вот, почти пустой стакан, стоит выкупить все лимитки в этом стакане и он станет пустым.
Какое отношение это имеет вообще к текущей теме, а то я не знаю как выглядит малоликвидный стакан.
Выкупишь эти уровни появятся новые, по другим ценам. Ты просто ограничен терминалом то что видишь.
Хорош тролить.
Какое отношение это имеет вообще к текущей теме, а то я не знаю как выглядит малоликвидный стакан.
Выкупишь эти уровни появятся новые, по другим ценам. Ты просто ограничен терминалом то что видишь.
Хорош тролить.
Вы мне не тычь. Что, Вы быдло неотёсанное что ли? Не понимаете о чем речь - помолчите. Не знаете - спросите.