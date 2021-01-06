Что произойдет с открытой позицией. если стакан опустеет? - страница 3
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Для дальних фьючей клиринговая цена сейчас определяется по клиринговой цене ближайшего фьюча, если по дальнему не было сделок.
достоверно известное утверждение?
Если стакан пустой и Вы каким то чудом совершили сделку, как грится нашли друг друга, то думаю именно эта сделка может сдвинуть цену. Но в данном случае даже если этого не произойдёт, то скорее всего прибыль сделки будет разница между ценой позиции и ЛАСТ, как тут уже говорили. Актив то всё равно имеет цену, даже при пустом стакане. Разве нет?
предположения не имеют интереса, интересны знания практиков, сталкивавшихся с подобными вопросами.
Вы мне не тычь. Что, Вы быдло неотёсанное что ли? Не понимаете о чем речь - помолчите. Не знаете - спросите.
Не вижу причины тебя называть на вы.
Нажми на волшебную кнопочку, и ты не когда не увидишь пустой стакан, умник.
Научись сначала пользоваться инструментом, а потом что то высказывай.
предположения не имеют интереса, интересны знания практиков, сталкивавшихся с подобными вопросами.
Не вижу причины тебя называть на вы.
Нажми на волшебную кнопочку, и ты не когда не увидишь пустой стакан, умник.
Научись сначала пользоваться инструментом, а потом что то высказывай.
"Однажды ходжа хотел сесть на лошадь, но никак не мог на нее взобраться. «Эх, старость!» – со вздохом заметил ходжа. Но оглянувшись и увидев, что рядом никого нет, спокойно добавил: «Хотя, правда, я и в молодости-то был не очень прыткий»."
У Вас нет причин называть меня на Вы (как и кого то еще) так же, как и нет причин хотеть, что бы кто то хотел уважительно пожать Вам руку.
Читаю, и диву даюсь :)
Пустой стакан или полный - какая разница, если была сделка, то есть Last разве это не очевидно?
Вот и этот last будет учитываться во всех расчетах.
Не было сделки - НЕЧЕГО и считать!
С 2013 года торгую на бирже акциями, опционами и фьючерсами - пустой стакан - обычное явление (кроме акций)!
ок. Ласт это цена последней сделки. Пока не сделана сделка - откуда известно. по какой цене она будет совершена?
ок. у Вас стоит лимитка sell обьемом 1 и является аском в данный момент, выше вашей лимитки нет никаких других лимиток, вашу лимитку кто то выкупил и у Вас открылась позиция sell по цене ask что стало ценой Last. по какой цене закроете позицию, если в стакане больше нет других sell лимиток, поскольку sell позиция закроется по цене ask, но нет в стакане лимиток ask? кто станет второй стороной сделки если стакан пуст?
ок. Ласт это цена последней сделки. Пока не сделана сделка - откуда известно. по какой цене она будет совершена?
ок. у Вас стоит лимитка sell обьемом 1 и является аском в данный момент, выше вашей лимитки нет никаких других лимиток, вашу лимитку кто то выкупил и у Вас открылась позиция sell по цене ask что стало ценой Last. по какой цене закроете позицию, если в стакане больше нет других sell лимиток, поскольку sell позиция закроется по цене ask, но нет в стакане лимиток ask? кто станет второй стороной сделки если стакан пуст?
Андрей, выставляете лимитку buy и ждёте пока кто то вам нальёт, чем и закроете свою позицию sell.
Как-то странно, ну да ладно, повторю.
Если Вы установите ордер, что бы закрыть позицию, то он может исполнится до экспирации.
Если не закроется, то Вам, в зависимости от типа фьючерса (поставочный или расчетный).
Если поставочный, то Вам выдадут акции того направления, в
каком направлении была совершена сделка, если фьючерс расчетный, Вас закроют по цене СПОТа
в момент экспирации.
Если стакан пуст, то и никто не будет второй стороной сделки - стакан пуст - нечего покупать/продавать!
то есть, другими словами, если у меня открыта позиция по фьючу, то ничего страшного с позицией не случится даже при полном опустошении стакана в плоть до момента, пока не произойдет експирация, верно? когда произойдет экспирация, то моей позиции присвоят цену базового актива и начислят соответсвующий прибыл/убыток в разнице с ценой открытия позиции, верно? а что если убыток составит больше чем депо на счете, что тогда?
торгую на CME, не на ФОРТС.