Что произойдет с открытой позицией. если стакан опустеет? - страница 3

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Для дальних фьючей клиринговая цена сейчас определяется по клиринговой цене ближайшего фьюча, если по дальнему не было сделок.
 
Если стакан пустой и Вы каким то чудом совершили сделку, как грится нашли друг друга, то думаю именно эта сделка может сдвинуть цену. Но в данном случае даже если этого не произойдёт, то скорее всего прибыль сделки будет разница между ценой позиции и ЛАСТ, как тут уже говорили. Актив то всё равно имеет цену, даже при пустом стакане. Разве нет?
 
Ilya Baranov:
Для дальних фьючей клиринговая цена сейчас определяется по клиринговой цене ближайшего фьюча, если по дальнему не было сделок.

достоверно известное утверждение?

 
Mihail Marchukajtes:
Если стакан пустой и Вы каким то чудом совершили сделку, как грится нашли друг друга, то думаю именно эта сделка может сдвинуть цену. Но в данном случае даже если этого не произойдёт, то скорее всего прибыль сделки будет разница между ценой позиции и ЛАСТ, как тут уже говорили. Актив то всё равно имеет цену, даже при пустом стакане. Разве нет?

предположения не имеют интереса, интересны знания практиков, сталкивавшихся с подобными вопросами.

 
Andrey Dik:

Вы мне не тычь. Что, Вы быдло неотёсанное что ли? Не понимаете о чем речь - помолчите. Не знаете  - спросите.

Не вижу причины тебя называть на вы.

Нажми на волшебную кнопочку, и ты не когда не увидишь пустой стакан, умник.
Научись сначала пользоваться инструментом, а потом что то высказывай.


 
Andrey Dik:

предположения не имеют интереса, интересны знания практиков, сталкивавшихся с подобными вопросами.

ООО да, я только начинаю свой путь в биржевых примудрастях поэтому могу только предполагать. Есть цена позиции и есть цена актива (ласт) если нет ни бида ни аска. Поправьте если я не прав.
 
Roman:

Не вижу причины тебя называть на вы.

Нажми на волшебную кнопочку, и ты не когда не увидишь пустой стакан, умник.
Научись сначала пользоваться инструментом, а потом что то высказывай.


"Однажды ходжа хотел сесть на лошадь, но никак не мог на нее взобраться. «Эх, старость!» – со вздохом заметил ходжа. Но оглянувшись и увидев, что рядом никого нет, спокойно добавил: «Хотя, правда, я и в молодости-то был не очень прыткий»."

У Вас нет причин называть меня на Вы (как и кого то еще) так же, как и нет причин хотеть, что бы кто то хотел уважительно пожать Вам руку.

 
prostotrader:

Читаю, и диву даюсь :)

Пустой стакан или полный - какая разница, если была сделка, то есть Last разве это не очевидно?

Вот и этот last будет учитываться во всех расчетах.

Не было сделки - НЕЧЕГО и считать!

С 2013 года торгую на бирже акциями, опционами и фьючерсами - пустой стакан - обычное явление (кроме акций)!

ок. Ласт это цена последней сделки. Пока не сделана сделка - откуда известно. по какой цене она будет совершена?

ок. у Вас стоит лимитка sell обьемом 1 и является аском в данный момент, выше вашей лимитки нет никаких других лимиток, вашу лимитку кто то выкупил и у Вас открылась позиция sell по цене ask что стало ценой Last. по какой цене закроете позицию, если в стакане больше нет других sell лимиток, поскольку sell позиция закроется по цене ask, но нет в стакане лимиток ask? кто станет второй стороной сделки если стакан пуст?

 
Andrey Dik:

ок. Ласт это цена последней сделки. Пока не сделана сделка - откуда известно. по какой цене она будет совершена?

ок. у Вас стоит лимитка sell обьемом 1 и является аском в данный момент, выше вашей лимитки нет никаких других лимиток, вашу лимитку кто то выкупил и у Вас открылась позиция sell по цене ask что стало ценой Last. по какой цене закроете позицию, если в стакане больше нет других sell лимиток, поскольку sell позиция закроется по цене ask, но нет в стакане лимиток ask? кто станет второй стороной сделки если стакан пуст?

Андрей, выставляете лимитку buy и ждёте пока кто то вам нальёт, чем и закроете свою позицию sell.

 
prostotrader:

Как-то странно, ну да ладно, повторю.

Если Вы установите ордер, что бы закрыть позицию, то он может исполнится до экспирации.

Если не закроется, то Вам, в зависимости от типа фьючерса (поставочный или расчетный).

Если поставочный, то Вам выдадут акции того направления, в

каком направлении была совершена сделка, если фьючерс расчетный, Вас закроют по цене СПОТа

в момент экспирации.

Если стакан пуст, то и никто не будет второй стороной сделки - стакан пуст - нечего покупать/продавать!

то есть, другими словами, если у меня открыта позиция по фьючу, то ничего страшного с позицией не случится даже при полном опустошении стакана в плоть до момента, пока не произойдет експирация, верно? когда произойдет экспирация, то моей позиции присвоят цену базового актива и начислят соответсвующий прибыл/убыток в разнице с ценой открытия позиции, верно? а что если убыток составит больше чем депо на счете, что тогда?

торгую на CME, не на ФОРТС.

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
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