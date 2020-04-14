Разделение открытых позиций на группы - страница 10
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Выношу на суд общественности. Правда проверку еще не прикрутил никакую, но думаю работать должно
Ну и где нибудь в ОнТике: DelitClosePositionFromArrayPosition();
Добрый день, и снова я попрошайничаю. Вторые сутки не могу понять, почему не работает такой кусок кода
Принт "Зашла сделка...." проходит нормально, потом должно быть раздвоение, одни сделки "Открыта позиция ...." распечатываются, а вот все остальные (это сделки закрывающие позицию по ТэйкПрофиту) не принтуются.
В чем прикол не могу понять. Потерянные сделки выделю цветом ниже по тексту.
Так что прямо SOS какой-то !!!
Алексей, это всё относится исключительно к обработке события OnTradeTransaction
Произошло событие, совершена сделка закрывающая позицию. Позиции уже в этот момент нет. Подтвердить это можно выбрав список ордеров и сделок (в коде отсутствует) и прочитавИ надо учитывать, что разговор идёт о счёте hadge где позиция, как правило, имеет только по два ордера и две сделки.
Добрый день, если это сильно Вас не затруднит, Вы точно все в этом посте описали. Сверху, двумя моими постами выше я таки пытаюсь получить нужный мне результат - зафиксировать закрытие позиции. И таки не получается.
Подскажите плиз, где у меня ошибка или недоработка ?????
А вот так разделение вообще пропало, получается что закрытие позиции по ТэйкПрофиту тоже подходит под DEAL_ENTRY_IN ???
Сдаётся мне, что внесены какие-то изменения в обработку события OnTradeTransaction.
Попробуйте заменить TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD на TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
Сдаётся мне, что внесены какие-то изменения в обработку события OnTradeTransaction.
Попробуйте заменить TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD на TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
Не помогает. Спасибо что откликнулись.
Сдаётся мне, что внесены какие-то изменения в обработку события OnTradeTransaction.
Попробуйте заменить TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD на TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
Сделки, открывающие позиции, распечатывает, тоесть этот отбор работает. А как отобрать сделки - закрывающие позиции - не понятно, при том что в списке транзакций терминала они видны (на пару/тройку строчек выше всегда).
Попробую с самого начала, ато в голове уже каша. Как говорил классик кино - "Ну кто так строит.....????".
Торговая транзакция уже есть, а тикета сделки еще нету. Я правильно понимаю ???
Сделки, открывающие позиции, распечатывает, тоесть этот отбор работает. А как отобрать сделки - закрывающие позиции - не понятно, при том что в списке транзакций терминала они видны (на пару/тройку строчек выше всегда).
Попробуйте пройти в отладчике нажав на синюю кнопку.
предварительно поставив точки останова и проверьте где какие значения имеются и какие ожидались. Так, вроде ошибок не вижу, поэтому надо проверять, следовательно писать открытие позиций, подгонять стопы так чтобы не долго ждать закрытия...
Попробую с самого начала, ато в голове уже каша. Как говорил классик кино - "Ну кто так строит.....????".
Торговая транзакция уже есть, а тикета сделки еще нету. Я правильно понимаю ???
Я вообще ничего не понимаю. Вот кусок кода из моего работающего советника
и ведь ни разу не остановился на DebugBreak(); значит всё отрабатывает без проблем.
Видимо у вас отрабатывает добавление ордера в историю, а вы ждёте тикет сделки.