Разделение открытых позиций на группы - страница 10

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Выношу на суд общественности. Правда проверку еще не прикрутил никакую, но думаю работать должно

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
  {
//---
   if(trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
      {
         if(HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_IN)// Открылась позиция
            {
               if(PositionSelectByTicket(trans.position))
                  {
                     int SizeArrayPosition = ArraySize(ArrayPosition);
                     ArrayResize(ArrayPosition,SizeArrayPosition+1);
                        
                        ArrayPosition[SizeArrayPosition].kod_clana                      = 0;
                        ArrayPosition[SizeArrayPosition].open_price                     = trans.price;
                        ArrayPosition[SizeArrayPosition].ticket_position                = trans.position;
                        ArrayPosition[SizeArrayPosition].identi_position                = PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER);
                        ArrayPosition[SizeArrayPosition].open_tyme            = (datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME);
                        ArrayPosition[SizeArrayPosition].type       = (ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
                        
                     Print("\n"
                     "Открылась новая позиция: ticket = ",ArrayPosition[SizeArrayPosition].ticket_position);
                  }
            }
         if(HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY) == (DEAL_ENTRY_OUT || DEAL_ENTRY_OUT_BY))// Закрылась позиция
            {
               int SizeArrayDealOut = ArraySize(ArrayDealOut);
               ArrayResize(ArrayDealOut,SizeArrayDealOut+1);
               ArrayDealOut[SizeArrayDealOut].ticket_position_out = trans.position;
               ArrayDealOut[SizeArrayDealOut].identi_position_out = HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_POSITION_ID);
            }          
      }
  }

Ну и где нибудь в ОнТике:  DelitClosePositionFromArrayPosition();

//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляем закрытые позиции из массива структуры
//+------------------------------------------------------------------+
int DelitClosePositionFromArrayPosition()
{
   int n = 0;
   if(!Refresh_Rates())return(false);
//---Удаление закрытых позиций из структуры  
   int SizeArrayDealOut  = ArraySize(ArrayDealOut);
   int SizeArrayPosition = ArraySize(ArrayPosition);
   if(SizeArrayDealOut > 0)
      {
         for(int i = SizeArrayDealOut+1; i > 0; i--)
            {
               for(int y = SizeArrayPosition+1; y > 0; y--)
                  {
                     if(ArrayPosition[y].identi_position == ArrayDealOut[i].identi_position_out)
                        {
                           if(ArrayRemove(ArrayPosition,y,1) && ArrayRemove(ArrayDealOut,i,1))
                              {
                                 SizeArrayDealOut  = ArraySize(ArrayDealOut);
                                 SizeArrayPosition = ArraySize(ArrayPosition);
                                 n++;
                                 break;
                              }
                        }
                  }
            }
      }            
return(n);
}
 

Добрый день, и снова я попрошайничаю. Вторые сутки не могу понять, почему не работает такой кусок кода

//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
  {
//---
   if(trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
      {
         Print("Зашла сделка ########## ",trans.position," ###########");
         
         if(HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_IN)// Открылась позиция
            {
               if(PositionSelectByTicket(trans.position))
                  {
                     int SizeArrayPosition = ArraySize(ArrayPosition);
                     ArrayResize(ArrayPosition,SizeArrayPosition+1);
                        
                        ArrayPosition[SizeArrayPosition].kod_clana                         = 0;
                        ArrayPosition[SizeArrayPosition].open_price                        = trans.price;
                        ArrayPosition[SizeArrayPosition].ticket_position                   = trans.position;
                        ArrayPosition[SizeArrayPosition].identi_position                   = PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER);
                        ArrayPosition[SizeArrayPosition].open_tyme               = (datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME);
                        ArrayPosition[SizeArrayPosition].type_position = (ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
                        ArrayPosition[SizeArrayPosition].StopLoss                          = trans.price_sl;
                        ArrayPosition[SizeArrayPosition].TakeProfit                        = trans.price_tp;
                        
                       
                        Print("Открыта позиция +++ ",trans.position," +++ записана в структуру ArrayPosition ++++++++++++++");        

                  }
            }
         if(HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY) != DEAL_ENTRY_IN)
            {
               Print("Закрыта позиция --- ",trans.position," --- записана в структуру ArrayDealOut ------------");
            }
      }
  }

Принт "Зашла сделка...." проходит нормально, потом должно быть раздвоение, одни сделки "Открыта позиция ...." распечатываются, а вот все остальные (это сделки закрывающие позицию по ТэйкПрофиту) не принтуются

В чем прикол не могу понять. Потерянные сделки выделю цветом ниже по тексту.

2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:54:00   CTrade::OrderSend: market buy 0.01 EURUSD tp: 1.20621 [done at 1.20574]
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:54:00   Зашла сделка ########## 1042 ###########
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:54:00   Открыта позиция +++ 1042 +++ записана в структуру ArrayPosition ++++++++++++++
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:54:00   Зашла сделка ########## 1043 ###########
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:54:00   Открыта позиция +++ 1043 +++ записана в структуру ArrayPosition ++++++++++++++
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:55:43   take profit triggered #1039 sell 0.01 EURUSD 1.20579 tp: 1.20532 [#1044 buy 0.01 EURUSD at 1.20532]
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:55:43   deal #1044 buy 0.01 EURUSD at 1.20527 done (based on order #1044)
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:55:43   deal performed [#1044 buy 0.01 EURUSD at 1.20527]
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:55:43   order performed buy 0.01 at 1.20527 [#1044 buy 0.01 EURUSD at 1.20532]
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:55:43   Зашла сделка ########## 1039 ###########
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:56:30   take profit triggered #1042 sell 0.01 EURUSD 1.20571 tp: 1.20523 [#1045 buy 0.01 EURUSD at 1.20523]
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:56:30   deal #1045 buy 0.01 EURUSD at 1.20523 done (based on order #1045)
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:56:30   deal performed [#1045 buy 0.01 EURUSD at 1.20523]
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:56:30   order performed buy 0.01 at 1.20523 [#1045 buy 0.01 EURUSD at 1.20523]
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:56:30   Зашла сделка ########## 1042 ###########
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:57:00   На символе EURUSD открылся новый бар в 2018.01.02 18:57
2020.04.12 11:27:33.103 Core 1  2018.01.02 18:57:00   market sell 0.01 EURUSD tp: 1.20458 (1.20507 / 1.20509 / 1.20507)

Так что прямо SOS какой-то !!!

 
Alexey Viktorov:

Алексей, это всё относится исключительно к обработке события OnTradeTransaction

Произошло событие, совершена сделка закрывающая позицию. Позиции уже в этот момент нет. Подтвердить это можно выбрав список ордеров и сделок (в коде отсутствует) и прочитав

И надо учитывать, что разговор идёт о счёте hadge где позиция, как правило, имеет только по два ордера и две сделки.

Добрый день, если это сильно Вас не затруднит, Вы точно все в этом посте описали. Сверху, двумя моими постами выше я таки пытаюсь получить нужный мне результат - зафиксировать закрытие позиции. И таки не получается.

Подскажите плиз, где у меня ошибка или недоработка ?????

 
А вот так разделение вообще пропало, получается что закрытие позиции по ТэйкПрофиту тоже подходит под  DEAL_ENTRY_IN ??? 
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
  {
//---
   if(trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
      {
         Print("Зашла сделка ########## ",trans.position," ###########");
         
            if(HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_IN)// Открылась позиция
               {
                  Print("Открыта позиция +++ ",trans.position," +++ записана в структуру ArrayPosition ++++++++++++++");        
               }
            if(HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY) != DEAL_ENTRY_IN)
               {
                  Print("Закрыта позиция --- ",trans.position," --- записана в структуру ArrayDealOut ------------");
               }
      }
  }


2020.04.12 12:10:27.368 Core 1  2018.01.03 04:58:00   CTrade::OrderSend: modify position #1252 EURUSD (sl: 0.00000, tp: 0.00000) [done]
2020.04.12 12:10:27.368 Core 1  2018.01.03 04:59:38   take profit triggered #2540 sell 0.01 EURUSD 1.20473 tp: 1.20425 [#2676 buy 0.01 EURUSD at 1.20425]
2020.04.12 12:10:27.368 Core 1  2018.01.03 04:59:38   deal #2676 buy 0.01 EURUSD at 1.20425 done (based on order #2676)
2020.04.12 12:10:27.368 Core 1  2018.01.03 04:59:38   deal performed [#2676 buy 0.01 EURUSD at 1.20425]
2020.04.12 12:10:27.368 Core 1  2018.01.03 04:59:38   order performed buy 0.01 at 1.20425 [#2676 buy 0.01 EURUSD at 1.20425]
2020.04.12 12:10:27.368 Core 1  2018.01.03 04:59:38   Зашла сделка ########## 2540 ###########
2020.04.12 12:10:27.368 Core 1  2018.01.03 04:59:38   Открыта позиция +++ 2540 +++ записана в структуру ArrayPosition ++++++++++++++
2020.04.12 12:10:27.368 Core 1  2018.01.03 04:59:40   take profit triggered #2473 sell 0.01 EURUSD 1.20472 tp: 1.20424 [#2677 buy 0.01 EURUSD at 1.20424]

 
Sergey Voytsekhovsky:
А вот так разделение вообще пропало, получается что закрытие позиции по ТэйкПрофиту тоже подходит под  DEAL_ENTRY_IN ???

Сдаётся мне, что внесены какие-то изменения в обработку события OnTradeTransaction.

Попробуйте заменить TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD на TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

 
Alexey Viktorov:

Сдаётся мне, что внесены какие-то изменения в обработку события OnTradeTransaction.

Попробуйте заменить TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD на TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

Не помогает. Спасибо что откликнулись. 

 
Alexey Viktorov:

Сдаётся мне, что внесены какие-то изменения в обработку события OnTradeTransaction.

Попробуйте заменить TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD на TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

Сделки, открывающие позиции, распечатывает, тоесть этот отбор работает. А как отобрать сделки - закрывающие позиции - не понятно, при том что в списке транзакций терминала они видны (на пару/тройку строчек выше всегда).

 

Попробую с самого начала, ато в голове уже каша. Как говорил классик кино - "Ну кто так строит.....????".

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
  {

   if(trans.type == TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD)
      {
         Print("Торговая транзакция = Добавление сделки в историю ######### Тикет сделки # ",trans.deal," ###########");
  
      }
  }

Торговая транзакция уже есть, а тикета сделки еще нету. Я правильно понимаю ???

2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:15:00   deal performed [#405 buy 0.01 EURUSD at 1.20646]
2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:15:00   order performed buy 0.01 at 1.20646 [#405 buy 0.01 EURUSD at 1.20646]
2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:15:00   CTrade::OrderSend: market buy 0.01 EURUSD tp: 1.20694 [done at 1.20646]
2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:15:00   Торговая транзакция = Добавление сделки в историю ######### Тикет сделки # 0 ###########
2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:15:00   Торговая транзакция = Добавление сделки в историю ######### Тикет сделки # 0 ###########
2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:16:02   take profit triggered #394 sell 0.01 EURUSD 1.20675 tp: 1.20627 [#406 buy 0.01 EURUSD at 1.20627]
2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:16:02   deal #406 buy 0.01 EURUSD at 1.20627 done (based on order #406)
2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:16:02   deal performed [#406 buy 0.01 EURUSD at 1.20627]
 
Sergey Voytsekhovsky:

Сделки, открывающие позиции, распечатывает, тоесть этот отбор работает. А как отобрать сделки - закрывающие позиции - не понятно, при том что в списке транзакций терминала они видны (на пару/тройку строчек выше всегда).

Попробуйте пройти в отладчике нажав на синюю кнопку.


предварительно поставив точки останова и проверьте где какие значения имеются и какие ожидались. Так, вроде ошибок не вижу, поэтому надо проверять, следовательно писать открытие позиций, подгонять стопы так чтобы не долго ждать закрытия...

 
Sergey Voytsekhovsky:

Попробую с самого начала, ато в голове уже каша. Как говорил классик кино - "Ну кто так строит.....????".

Торговая транзакция уже есть, а тикета сделки еще нету. Я правильно понимаю ???

Я вообще ничего не понимаю. Вот кусок кода из моего работающего советника

/*********************TradeTransaction function**********************/
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
 {
  if(trans.type == TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD)
   {
    if(HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_IN)
     {
      if(PositionSelectByTicket(trans.position && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == _Symbol) && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magick)
       {
        if(HistorySelectByPosition(PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)))
         {
          double priceGrid = HistoryOrderGetDouble(HistoryOrderGetTicket(0), ORDER_PRICE_OPEN);
          if(priceGrid == 0)
            DebugBreak();

и ведь ни разу не остановился на DebugBreak(); значит всё отрабатывает без проблем.

Видимо у вас отрабатывает добавление ордера в историю, а вы ждёте тикет сделки.

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